El extraño patrón se extiende a lo largo de 15 kilómetros sobre una región volcánica del planeta rojo. Los científicos manejan dos hipótesis para explicar su origen, aunque todavía no lograron confirmarlas.

La NASA descubrió una formación rocosa con forma de huella dactilar en Marte.

Un particular descubrimiento en la superficie de Marte despertó el interés de la comunidad científica. La NASA identificó miles de fragmentos rocosos distribuidos en hileras curvas que, observadas desde la órbita, reproducen un patrón similar al de una huella dactilar.

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La formación se encuentra en Daedalia Planum , una extensa meseta ubicada en las tierras altas de Tharsis, una de las mayores regiones volcánicas del sistema solar. Hasta el momento, los especialistas no consiguieron determinar qué fenómeno geológico dio origen a esta peculiar estructura.

A lo largo de las distintas misiones de exploración, los científicos identificaron numerosas formaciones marcianas con características llamativas, desde piedras con vetas hasta superficies erosionadas y estructuras de apariencia escamosa. Sin embargo, en esta oportunidad, lo extraordinario no radica en la forma de las rocas, sino en la manera en que se distribuyen sobre el terreno.

Las hileras abarcan una superficie de aproximadamente 5 kilómetros de ancho por 15 de largo , con separaciones de entre cinco y diez metros. Las franjas presentan una notable regularidad y se adaptan a los cráteres y accidentes geográficos de la región.

“Las rocas brillantes están dispuestas en largas hileras curvas separadas por entre 5 y 10 metros (16 y 33 pies), creando un patrón que se asemeja a una huella dactilar”, escribió en octubre de 2024 Paul Geissler , científico planetario del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Para explicar esta distribución, los investigadores consideran dos posibles mecanismos que también se registran en la Tierra: los ciclos de congelación y deshielo y las vibraciones provocadas por movimientos sísmicos. Sin embargo, ninguna de las hipótesis cuenta todavía con evidencias directas que permitan confirmar su intervención.

El descubrimiento permite profundizar en el análisis de Marte. Archivo

Cómo descubrió la NASA la misteriosa formación rocosa en Marte

Daedalia Planum se encuentra a unos 5.455 metros de altitud marciana, dentro de una región caracterizada por antiguos flujos de lava, fracturas y elevaciones vinculadas con la actividad volcánica del planeta.

Las primeras imágenes orbitales de la zona, obtenidas en 2002, mostraron una superficie aparentemente homogénea. No obstante, esa percepción cambió en agosto de 2024, cuando la cámara HiRISE, instalada en el Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA, capturó nuevas fotografías de alta resolución.

La tecnología permitió distinguir detalles que permanecieron inadvertidos en las observaciones anteriores. Así, los especialistas descubrieron extensas secuencias de rocas claras que rodean cráteres y acompañan las irregularidades del terreno.

HiRISE, cuyo nombre corresponde a las siglas en inglés de Experimento Científico de Imágenes de Alta Resolución, permite examinar pequeños elementos de la superficie marciana desde la órbita. Sus registros facilitan el estudio de depósitos minerales, dunas, modificaciones geológicas y posibles rastros de actividad hídrica.

Pese a la precisión de las fotografías, los investigadores enfrentan una importante limitación: ningún vehículo explorador examinó directamente esta formación. Por lo tanto, todavía desconocen las dimensiones exactas de los fragmentos, su composición mineralógica y las características de los sedimentos ubicados entre las hileras.

El tono claro de las rocas podría responder a diferencias en su composición, a la exposición de superficies menos alteradas o a la presencia de polvo y otros materiales que contrastan con el suelo circundante.

Aunque Tharsis alberga algunos de los volcanes más grandes conocidos, su historia volcánica no resulta suficiente para explicar el fenómeno. La regularidad de las franjas sugiere que otros procesos geológicos pudieron intervenir después de la acumulación de los materiales.

Las dos hipótesis que podrían explicar la gigantesca huella dactilar de Marte

Una de las principales teorías se relaciona con un fenómeno conocido como suelo ordenado o suelo con patrones, habitual en regiones terrestres de bajas temperaturas.

Cuando el agua presente en el subsuelo se congela, aumenta su volumen y desplaza las partículas que la rodean. Posteriormente, durante el deshielo, los materiales vuelven a acomodarse. La repetición de este mecanismo puede separar las piedras de mayor tamaño de los sedimentos más finos y generar estructuras circulares, poligonales o alargadas.

En la Tierra, estas formaciones aparecen principalmente en zonas montañosas y regiones cercanas a los polos. Su desarrollo depende de factores como la humedad, las variaciones térmicas y las propiedades físicas del suelo.

La elevada altitud de Daedalia Planum permite contemplar la posibilidad de que existieran condiciones favorables para la formación de hielo en determinados períodos de la historia marciana.

Sin embargo, su cercanía al ecuador y las características actuales de la atmósfera de Marte generan interrogantes. Los investigadores todavía desconocen si la región dispuso de suficiente agua y de las condiciones térmicas necesarias para producir un ordenamiento de semejantes dimensiones.

La segunda explicación se vincula con el denominado efecto de la nuez de Brasil, un fenómeno físico que provoca la separación de partículas de distintos tamaños cuando quedan expuestas a vibraciones.

Ante movimientos repetidos, los elementos más pequeños tienden a ocupar los espacios inferiores, mientras que los de mayor tamaño se desplazan hacia la superficie. Este comportamiento también podría registrarse en terrenos rocosos sometidos a movimientos sísmicos.

Distintas misiones espaciales confirmaron que Marte experimenta actividad sísmica, aunque sus características difieren de las registradas en la Tierra. Estos movimientos pueden redistribuir sedimentos, modificar pendientes y fracturar materiales.

El principal interrogante consiste en determinar si los temblores marcianos alcanzaron la intensidad y frecuencia suficientes para ordenar las rocas a lo largo de varios kilómetros.

Además, este mecanismo explica la separación de los materiales según su tamaño, pero no necesariamente la formación de hileras curvas. Para ello, también pudieron intervenir factores como las pendientes, los cráteres y la dirección de las vibraciones.

Un misterio que todavía no tiene respuesta

Los científicos tampoco descartan que ambos fenómenos actuaran en diferentes etapas de la historia geológica de la región. Mientras uno pudo separar los fragmentos rocosos, el otro pudo contribuir a consolidar las franjas.

Asimismo, existen otras posibles explicaciones relacionadas con la interacción entre el viento, el polvo, la gravedad y las variaciones climáticas del planeta rojo.

Las próximas observaciones orbitales permitirán comparar Daedalia Planum con otras áreas de Tharsis para identificar estructuras semejantes y establecer posibles coincidencias entre sus condiciones geológicas.

Sin embargo, una futura exploración directa del terreno permitiría obtener información más precisa sobre la composición, el tamaño y la antigüedad de las rocas. Hasta entonces, la gigantesca huella dactilar de Marte permanece como un enigma que podría aportar nuevas pistas sobre los procesos que moldearon la superficie del planeta.