La astronauta de Artemis II describió el impacto de ver la Tierra desde el espacio: "Nada te prepara para eso" + Agregar ámbito en









Christina Koch, integrante de la primera tripulación en décadas en sobrevolar la Luna, relató la emoción de contemplar el planeta desde el espacio profundo y mostró cómo es el proceso físico de adaptación tras regresar.

Christina Koch compartió sus sensaciones tras completar una misión histórica en las inmediaciones de la Luna. NASA

La astronauta estadounidense Christina Koch dio una emotiva declaración tras volver exitosamente de la misión Artemis II de la NASA. “No hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día”, afirmó.

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La frase surgió en diálogo con la BBC, luego de que Koch integrara la primera tripulación en décadas en realizar un sobrevuelo alrededor de la Luna. La misión forma parte del programa Artemis, con el que la NASA busca avanzar hacia nuevas exploraciones lunares.

El viaje duró cerca de 10 días y la cápsula Orion regresó a la Tierra con sus cuatro tripulantes tras completar el recorrido previsto. Además del hito espacial, la misión dejó imágenes históricas y una cercanía inédita con sus protagonistas, impulsada por las redes sociales, que le dieron una nueva dimensión emocional al viaje espacial.

Volver a caminar en la Tierra Si bien la astronauta logró volver sin atravesar grandes complicaciones físicas, en las últimas horas compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se la ve realizando ejercicios de readaptación.“Supongo que tendré que esperar un poco para volver a surfear”, bromeó Koch.

Para explicar esta fase, sostuvo: “Cuando vivimos en microgravedad, los sistemas de nuestro cuerpo que han evolucionado para informar a nuestro cerebro sobre nuestros movimientos, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente”.

Embed - Christina Hammock Koch en Instagram: "Guess I’ll be waiting a minute to surf again. When people live in microgravity, the systems in our body that have evolved to tell our brains how we’re moving, the vestibular organs, don’t work correctly. Our brains learn to ignore those signals and so when we first get back to gravity, we are heavily reliant on our eyes to orient ourselves visually. A tandem walk with eyes closed can be quite the challenge! Learning about this can help inform how we treat vertigo, concussions and other neuro-vestibular conditions on Earth. Luckily we’re already adapting back to gravity at 7 days post-splashdown!" View this post on Instagram En el video que compartió se la puede ver intentando caminar en línea recta con los ojos cerrados, mientras dos personas la sostienen, un ejercicio que si bien no es extremadamente fácil de hacer, una persona con un entrenamiento básico de equilibrio debería poder ser capaz. Sin embargo, lo que queda claro es que lo que no le permite a Korch realizar los ejercicios correctamente no es la falta de entrenamiento, sino que apenas regresó de una experiencia que ni un millar de personas han vivido en toda la historia de la humanidad. Emociones, saludos y más: los cinco momentos clave de la Misión Artemis 2 El cronograma de Artemis 2 recopiló una serie de momentos destacables tras la vuelta de astronautas a las cercanías del planeta luego de más de 50 años. Artemis 2 completó con éxito el cruce por la cara oculta de la Luna y la cápsula Orión volvió a establecer comunicación con la Tierra y el centro espacial de la NASA en Houston. Superado el momento de mayor tensión del viaje, la tripulación ya comenzó el regreso hacia nuestro planeta en las últimas horas.

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