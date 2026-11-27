Científicos estadounidenses desarrollaron una tecnología que transforma residuos plásticos y agrícolas en nutrientes. Producir un kilo cuesta u$s60 y todavía resta evaluar su aptitud para el consumo humano.

Un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de Illinois , en Estados Unidos, desarrolló una tecnología que permite transformar residuos plásticos y vegetales en ingredientes alimentarios. La iniciativa busca ofrecer nuevas alternativas para el abastecimiento de alimentos durante las misiones espaciales de larga duración.

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El proyecto, encabezado por el microbiólogo Lahiru Jayakody , está vinculado con el programa Deep Space Food Challenge de la NASA , orientado al desarrollo de sistemas de producción alimentaria que reduzcan la dependencia de las provisiones enviadas desde la Tierra.

Uno de los resultados más sorprendentes de la investigación es la creación de unas galletitas circulares denominadas µBites , elaboradas con proteínas y otros nutrientes obtenidos a partir del procesamiento de plástico reciclado y desechos agrícolas. El producto se fabrica mediante una impresora 3D y todavía se encuentra en una fase experimental.

Para elaborar estos alimentos, los científicos utilizan polietileno tereftalato (PET) , un material ampliamente empleado en la fabricación de botellas descartables, que combinan con residuos agrícolas, como hojas y tallos de maíz.

Posteriormente, someten estos materiales a un procedimiento conocido como disolución hidrotermal oxidativa , que emplea agua, oxígeno, presión y temperaturas elevadas para descomponer los residuos en moléculas más pequeñas con un alto contenido de carbono.

El objetivo es reforzar la alimentación en misiones espaciales. Magnific

Una vez completada esta etapa, entran en acción las levaduras modificadas genéticamente, capaces de procesar esas moléculas y convertirlas en proteínas, grasas y otros nutrientes.

Los ingredientes obtenidos se mezclan con fibra, almidón y endulzantes. Finalmente, mediante una impresora 3D, los investigadores les dan la forma característica de las galletitas.

El equipo científico también desarrolló variedades de levaduras capaces de producir vainillina, el compuesto que proporciona el aroma y sabor característicos de la vainilla, a partir de desechos vegetales. Otras permiten transformar un derivado del PET en betacaroteno, un pigmento que el organismo puede convertir en vitamina A.

Cuánto cuesta fabricar las galletitas elaboradas con plástico reciclado

Uno de los principales desafíos que enfrenta el proyecto es su viabilidad económica. Actualmente, el costo de producción de un kilo de estas galletitas asciende a aproximadamente u$s60.

Los especialistas esperan disminuir ese importe mediante la optimización del rendimiento de las levaduras y la ampliación de la capacidad productiva. Sin embargo, el procedimiento todavía requiere múltiples etapas y no reúne las condiciones necesarias para una fabricación comercial a gran escala.

En 2024, los investigadores informaron que una versión anterior del producto superó una instancia de degustación con participantes humanos, en la que obtuvo una calificación de aceptación general de 6,5 puntos sobre 9.

No obstante, para la nueva formulación presentada en agosto de 2026, el equipo científico todavía aguardaba la autorización institucional necesaria para llevar adelante nuevas pruebas de sabor.

Por qué la NASA impulsa la producción de alimentos a partir de residuos

Garantizar el suministro de alimentos constituye uno de los principales obstáculos para la exploración espacial de larga duración. Una eventual misión tripulada a Marte podría extenderse durante aproximadamente tres años, lo que dificulta el traslado y la reposición de provisiones.

En ese escenario, contar con tecnologías capaces de reutilizar desechos y convertirlos en nutrientes permitiría reducir la cantidad de alimentos que los astronautas necesitan transportar desde la Tierra.

Sin embargo, las posibles aplicaciones del desarrollo no se limitan a la exploración espacial. Los investigadores también contemplan su implementación en submarinos, regiones aisladas y zonas afectadas por catástrofes, donde el abastecimiento de alimentos representa una dificultad.

La iniciativa busca, además, ofrecer una alternativa frente a dos problemáticas globales: la acumulación de residuos plásticos y el crecimiento de la demanda alimentaria, que, según las estimaciones citadas por los científicos, podría aumentar entre un 35% y un 56% para 2050.

Antes de que estos productos puedan incorporarse a la alimentación humana, los especialistas deberán reducir los costos de fabricación, ampliar la escala de producción y demostrar su seguridad para el consumo. A estos desafíos se suma la necesidad de superar la desconfianza que genera la utilización de residuos plásticos como materia prima alimentaria.