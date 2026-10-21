Insólito robo en un café: se llevó la propina, lo amenazaron para que la devuelva y le terminaron dando comida

Un hombre entró a un local en Saavedra y tomó el dinero del frasco de propinas. La encargada lo vio, recuperó la plata y le dio una factura.

El hombre entró al local cuando la empleada no estaba en el mostrador y tomó el dinero del frasco de propinas.

Un insólito robo sucedió en una cafetería del barrio porteño de Saavedra , cuando un hombre se llevó una propina y fue visto por la empleada del local. La mujer lo enfrentó con una cuchilla, lo obligó a devolverla y finalmente le regaló una factura.

La secuencia se dio este martes por la tarde en el local conocido como Cayenna Deli , ubicado sobre la calle Amenábar al 3800. El momento quedó filmado por la cámara de seguridad de la cafetería y tuvo como protagonista a Luciana Gabriela Acevedo , quien cumplía su turno al momento del robo.

En la grabación se ve cuando un hombre entra al local cuando Acevedo no estaba en el mostrador . Aprovechando que no había nadie, agarró la plata directamente del frasco de las propinas y salió con total tranquilidad de la cafetería.

Al escapar junto con el carro en el que trasladaba sus pertenencias, la joven notó la secuencia y decidió agarrar una cuchilla para enfrentarlo. Ni bien el hombre notó su presencia, le pidió disculpas con un gesto con la mano.

“Dame la propina, dame la propina que sacaste”, le dijo la empleada mientras abría la puerta del local. Durante unos primeros instantes, el hombre intentó negar el robo, pero luego lo reconoció y devolvió el dinero. “Dame todo, ¿está todo?“, le preguntó dos veces la joven a lo que el contestó que sí.

Finalmente, la empleada finalizó la interacción con una confesión: ”Vení, te voy a dar de comer igual", expresó al guardar la propina y darle una bolsa con una factura. El delincuente volvió a pedirle disculpas por el intento de robo y le agradeció por la comida.

Detuvieron al padre de Agostina Páez: el video del presunto robo por $1,5 millones

La Justicia de Santiago del Estero investiga a Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, y a su pareja, María Emilia Soledad Batule, por el presunto hurto de $1,5 millones en un comercio de Termas de Río Hondo. Ambos fueron detenidos el viernes pasado y ahora se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron los movimientos dentro del establecimiento.

El video muestra a una empleada mientras cuenta distintos fajos de billetes y distribuye el dinero sobre el mostrador. Según la hipótesis de los investigadores, Páez habría aprovechado una distracción de la cajera para introducir la mano por una ventanilla y sustraer parte del efectivo.

La secuencia no permite observar con claridad el momento de la presunta sustracción, debido a que el vidrio y la estructura de la ventanilla dificultan la visión. Sin embargo, los investigadores sostienen que el hombre que aparece hacia el final de la grabación es Mariano Páez, de 58 años, cuya identidad habría sido corroborada mediante otra cámara del local.