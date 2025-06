Juan Grabois, tras su detención: "En Argentina, estamos ante un estado de sitio informal"

Luego de su detención en el Instituto Juan Domingo Perón, el dirigente social Juan Grabois afirmó que Argentina está "ante un estado de sitio informal" y denunció que el Gobierno de Javier Milei, a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , violó la Constitución y la división de poderes. "Escuchamos que me metieron preso por orden del Presidente de la Nación, que es mi adversario político. Eso en un país democrático no sucede", cuestionó.

"Hoy Cristina dijo algo que me encantó: cuando estos delincuentes están libres, estar adentro es un certificado de dignidad. Asique le agradezco a Patricia Bullrich. Es tremendo lo que ocurrió", dijo al inicio de una entrevista con el programa Minuto Uno del canal C5N y contó: "Le hicieron consultas al juez y tres veces les dijo que no podían desalojar y detener, sino que tenían que establecer un diálogo. Violaron la Constitución y la división de poderes".

"Los policías me trataron como un duque", reconoció Grabois sobre el trabajo de los uniformados. "En primer lugar, porque son seres humanos también. Las condiciones de labor que tienen en ese lugar espantoso que es la Superintendencia de Investigaciones son paupérrimas . Están presos ahí adentro. Son pibes muy humildes, de veinte años, que acaban de aprender a usar un arma, una cosa terrible", cuestionó.

Luego, emparentó la situación que vivió el sábado por la noche con la última vez que estuvo en una comisaría en condiciones similares. "Fue el 20 de diciembre del 2001. Entré a mediodía, a la tarde ya había varios muertos. Yo vi pibes caer el día que me detuvieron a mi. Pero era legal la detención porque era estado de sitio, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Estos nos tienen en un estado de sitio informal. Estamos en estado de sitio en la Argentina ", denunció.

Grabois recordó que en aquel entonces, al día siguiente de su detención, "ya no había más gobierno" y "Patricia Bullrich ya no era más Ministra porque se había ido corriendo en helicóptero. Así va a terminar este gobierno. Metafóricamente el helicóptero les viene bárbaro. Van a terminar derrumbándose".

Para el dirigente social, el problema de eso es que "se van y quedan impunes". "Ese es el problema con esta gente. La impunidad", criticó.

Juan Grabois sobre la condena a Cristina: "El Gobierno está empujando la causa"

En un pasaje de la entrevista, también se refirió a la relación entre la condena a Cristina y el Gobierno de Javier Milei. "El gobierno está totalmente atrás. Está empujando la causa. Hoy salieron a operar y a mentirle a periodistas que a ellos no les conviene, pero las primeras líneas dicen que quieren ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. El gobierno está atrás", continuó.

Para el referente de los sectores populares, los poderes económicos "no le van a perdonar nunca a Cristina que hinchó para los de abajo, que logró sacarles un pedazo de la torta". Además, consideró que esos poderes económicos "son los mismos que los que gobiernan hoy". "No hay ninguna diferencia. Hay una continuidad absoluta", dijo sobre lo que consideró es "un proceso de muchos años" que tuvo como uno de los objetivos encarcelar a Cristina.

"El segundo objetivo es que todos los dirigentes políticos, Axel, los intendentes, los gobernadores, para que estén cagados en las patas y no se animen a enfrentarlos ni a tomar medidas como nacionalizar las AFJP", afirmó. A Cristina "no le perdonan que ese negocio de miles de millones que tenían sectores especulativos de las finanzas se lo hayan dado al pueblo, como tampoco le perdonan la AUH, que haya habido satélites y reactores nucleares de producción nacional". "Íbamos en rumbo a ser un país en serio sin FMI ni endeudamiento externo", resumió.

"Me metieron preso por orden del Presidente"

Para Grabois, la sociedad se "olvida" del pasado y "muchas veces va para donde sopla el viento". "No hay que olvidarse que cuando fue la dictadura militar, hubo mucha gente que la convalidó. Como también hay mucha gente que justifica las detenciones, salvando las enormes distancias con Cristina, pero yo también soy militante y presidente de un partido político y acabamos de escuchar que me metieron preso por orden del Presidente de la Nación, que es mi adversario político. Eso en un país democrático no sucede", denunció.

Cabe recordar que, tras la detención de Grabois, el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Alejandro Rolle, brindó una conferencia de prensa en la que informó que el arresto del dirigente social fue “directiva del señor presidente, Javier MIlei, y de la ministra Patricia Bullrich".