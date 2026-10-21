La estratégica Base Naval Integrada de Ushuaia comienza a tomar forma con millonarias licitaciones

Autorizaron obras por $7.638 millones en el enclave ubicado en Tierra de Fuego, que se suman al muelle militar para fortalecer la logística antártica argentina.

La Base Naval Integrada de Ushuaia avanza con dos licitaciones millonarias para fortalecer la logística antártica y la presencia argentina en el Atlántico Sur.

El Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Presti, autorizó el llamado a licitación pública para construir galpones modulares y ejecutar trabajos complementarios en Tierra del Fuego , con un presupuesto oficial de $7.638.061.962 y un plazo de ejecución de 548 días corridos.

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La medida quedó formalizada mediante la Resolución 733/2026, publicada el 20 de octubre en el Boletín Oficial. La contratación, impulsada por la Armada Argentina a través de la Dirección General del Material, corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 38-0502-LPU26.

El avance se suma al proceso licitatorio para construir el muelle militar de la instalación austral. Defensa autorizó esa convocatoria el 7 de octubre, con un presupuesto oficial de $189.321 millones y un plazo de ejecución de 36 meses.

La recepción de ofertas para el muelle está prevista hasta el 20 de noviembre. Para los galpones modulares, el cierre se fijó para el 19 de noviembre a las 8. Las dos contrataciones constituyen componentes centrales de un proyecto que busca dotar a la Armada de una plataforma logística permanente en el extremo austral del país.

La iniciativa había quedado en letargo desde su lanzamiento en tiempos del entonces ministro Jorge Taiana y renació con el fragor malvinero del comandante en jefe de las FFAA y presidente, Javier Milei de ampliar las capacidades nacionales de apoyo operativo, abastecimiento y actividad científica en el Atlántico Sur y la Antártida.

La competencia por la proyección antártica

La Base Naval Integrada de Ushuaia ocupa un lugar relevante en la estrategia geopolítica argentina. Su ubicación permite articular operaciones navales, logística antártica y apoyo a las campañas científicas. La consolidación de esa infraestructura también incide en la capacidad nacional para sostener una presencia continuada en el continente blanco.

Chile dispone de una estructura de proyección antártica apoyada en Punta Arenas y la base Presidente Eduardo Frei Montalva. La planificación argentina busca fortalecer su propio eje logístico desde Ushuaia, con la Base Naval Integrada como nodo de operaciones y la base antártica Petrel como plataforma para ampliar la actividad hacia sectores más profundos del continente.

La competencia de infraestructura militar comprende conectividad marítima, capacidad de abastecimiento, investigación científica, disponibilidad de medios navales y continuidad de las operaciones durante las ventanas estacionales de acceso a la Antártida.

Petrel por su ubicación geográfica tiene ventajas para la operación casi todo el año y con condiciones naturales para el transporte multimodal.

La logística austral es imprescindible para sostener presencia territorial, garantizar soberanía y proyectar poder en un espacio de creciente relevancia internacional. El desarrollo de Ushuaia con la base integrada también se inscribe en la importancia estratégica del Atlántico Sur.

La región reúne intereses vinculados con las rutas marítimas internacionales, y los recursos naturales una actividad que tomó envergadura y sensibilidad política tras conocerse la explotación de hidrocarburos por Gran Bretaña en la Cuenca Malvinas norte que podría apoyarse en logística chilena desde Punta Arenas.

Un plan de infraestructura por etapas

El diseño general de la Base Naval Integrada contempla un muelle militar, redes de servicios, instalaciones destinadas a la logística antártica, talleres, edificios de apoyo y depósitos. El programa prevé además infraestructura administrativa y viviendas para el personal.

La apertura de las licitaciones marca el paso de la planificación general a la contratación de obras específicas. Los galpones modulares y el muelle representan dos piezas diferentes de una misma estructura operativa.

Los primeros permitirán disponer de espacios cubiertos para actividades de apoyo y almacenamiento. El segundo constituye una infraestructura esencial para las operaciones navales y el movimiento de cargas.

La Resolución 733/2026 designó a la Dirección General del Material de la Armada como Dirección de Obra y a la Jefatura de Infraestructura de la fuerza como Inspección de Obra. Ambas dependencias tendrán responsabilidades sobre la ejecución y la supervisión técnica de los trabajos.

El ministro de Defensa delegó en el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, la facultad de suscribir el contrato, emitir circulares aclaratorias y aplicar las multas y penalidades previstas en la documentación contractual.

Financiamiento plurianual y continuidad política

La obra de los galpones modulares contempla erogaciones que exceden el ejercicio financiero de 2026, con continuidad presupuestaria prevista para 2027, 2028 y 2029. La financiación inicial corresponde a reasignaciones de crédito aprobadas por el Decreto 867/2026 y aplicaciones financieras asignadas a la Armada Argentina.

La fuerza informó que dispone de crédito presupuestario para atender el procedimiento durante el ejercicio en curso. El esquema plurianual es una variable decisiva para un programa de infraestructura de esta magnitud. La construcción de una base naval integrada exige inversiones sucesivas, coordinación de proyectos y previsibilidad financiera, uno esperaría que se acompañe con voluntad política sostenida.

La discontinuidad de las partidas o la modificación recurrente de las prioridades gubernamentales puede afectar los plazos y la funcionalidad del conjunto.

La continuidad de las obras dependerá ahora de la adjudicación de los contratos, la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos para los próximos ejercicios.

Una estrategia nacional consensuada entre los distintos actores políticos permitiría reducir la dependencia de los ciclos presupuestarios anuales y de las prioridades coyunturales de cada partido.

La vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza pidió que la iniciativa trascienda los mandatos de turno y sea considerada “una verdadera política de Estado para la defensa y la proyección antártica”.