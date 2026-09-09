Base naval integrada en Ushuaia: el Gobierno ya reasignó u$s142 millones y busca el resto del financiamiento

El Canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán este viernes a Tierra del Fuego para avanzar con la Base Naval Integrada. Además, el Gobierno sancionó a otras 15 compañías que operan en Malvinas sin autorización argentina.

Archivo. El Gobierno busca avanzar con el desarrollo de la base naval integrada en Ushuaia.

El Gobierno profundizó su presión sobre el Atlántico Sur - iniciada la semana pasada con la cadena nacional de Javier Milei - con dos nuevas medidas. Por un lado, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti , viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el lugar donde se construirá la Base Naval Integrada , con el objetivo de acelerar los tiempos de la obra.

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En paralelo, el Ejecutivo avanzó con sanciones contra 15 compañías internacionales que operan sin autorización argentina en las Islas Malvinas. La medida se suma a las notificaciones enviadas durante el fin de semana a otros 45 sujetos , entre personas físicas y jurídicas.

Las decisiones fueron analizadas durante una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, la primera de la que participaron Quirno y Presti. Allí también se revisó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , que el Gobierno prevé enviar la próxima semana a la Cámara de Diputados.

La iniciativa impulsada por Javier Milei contempla tres ejes principales. El primero apunta a endurecer las penas establecidas en la Ley 26.659 para las empresas que operen sin autorización en el archipiélago y para sus proveedores. El proyecto también contempla la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda.

Archivo. Las decisiones fueron analizadas durante una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada.

El segundo eje establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional , que tendrá como objetivo coordinar las acciones de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El tercer punto plantea que el Congreso otorgue a ese organismo herramientas económicas y diplomáticas específicas para responder ante amenazas provenientes tanto de Estados como de actores no estatales.

El segundo eje establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

La Base Naval Integrada y el financiamiento

Durante el encuentro en la Casa Rosada, Presti presentó los detalles de la Base Naval Integrada y del Polo Logístico que el Gobierno proyecta construir en Tierra del Fuego. Para financiar la obra, el Ejecutivo ya reasignó u$s142 millones del Presupuesto nacional. Sin embargo, ese monto representa apenas una parte del costo total previsto para el proyecto.

Ante este escenario, Milei le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que priorice la obra en el Presupuesto 2027, junto con otros desarrollos relacionados con la seguridad nacional.

Archivo. El Ejecutivo ya reasignó u$s142 millones del Presupuesto nacional.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, buscó además aclarar el alcance del proyecto y rechazar una interpretación estrictamente militar de la iniciativa: "Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida".

Y, acerca del financiamiento, aseguró que se realizará con capitales "100% argentinos" y descartó cualquier colaboración exterior: "No hay no hay ninguna colaboración material de parte de Estados Unidos para construir la base naval".

La denuncia contra cinco petroleras

El avance sobre las empresas que operan en Malvinas también tiene una dimensión judicial.

El lunes, Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago: