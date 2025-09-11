La UTN Buenos Aires eligió a sus nuevas autoridades







Guillermo Oliveto como decano, acompañado por Carlos Trunzo en el cargo de vicedecano. En las elecciones se presentaron dos listas.

Las nuevas autoridades de la UTN.

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires (UTN BA) llevó a cabo la Asamblea de elección de decano y vicedecano, un acto fundamental en la vida institucional de la Facultad que definió las autoridades que conducirán la gestión durante los próximos cuatro años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta instancia democrática, Guillermo Oliveto fue proclamado decano de la UTN Buenos Aires, acompañado por Carlos Trunzo en el cargo de vicedecano. Ambos fueron elegidos con el respaldo de la Asamblea, que reúne a los representantes de todos los claustros de la comunidad universitaria: docentes, estudiantes, graduados y no docentes y que se llevó a cabo el 10 de septiembre.

En la elección se presentaron dos candidaturas. Por un lado, la dupla encabezada por Oliveto y Trunzo, graduados de la UTN y con extensa trayectoria en la Facultad. Por el otro, la postulación de Jorge Schenebelli, quien no presentó candidato a vicedecano y que no es graduado de la Universidad Tecnológica Nacional. La diferencia de votos obtenida fue contundente: de 131 asambleístas, Oliveto obtuvo 113 votos, Schenebelli, 17, mientras que un sufragio fue en blanco.

“Siento un enorme orgullo y una profunda responsabilidad al ser elegido decano. Esta Facultad me formó como estudiante y como profesional, y me dio la oportunidad de crecer junto a su comunidad. Agradezco la confianza de cada claustro y el apoyo contundente que hemos recibido, que nos compromete aún más a trabajar con dedicación, transparencia y compromiso”, sostuvo Oliveto.

Y agregó: “Justo el día que se vuelven a cercenar nuestros derechos con el veto a la ley de financiamiento universitario, nuestro desafío es seguir construyendo una universidad pública, gratuita, de calidad y abierta a la sociedad, que forme ingenieras e ingenieros capaces de transformar la realidad de nuestro país. Este nuevo camino lo transitaremos juntos, honrando la historia y proyectando el futuro de la UTN Buenos Aires”

Oliveto cuenta con una amplia trayectoria en la UTN Buenos Aires y en la UTN a nivel nacional, lo que le otorga una visión integral para liderar este nuevo período de gestión. A su lado, Trunzo aportará su experiencia y compromiso en el acompañamiento de la conducción académica e institucional. Con esta elección, la UTN Buenos Aires reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación científica y tecnológica, y el fortalecimiento de los vínculos con la industria y la sociedad. La Facultad se consolida así como un actor clave en la formación de profesionales que contribuyen al desarrollo productivo del país.