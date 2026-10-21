Cómo sacar provecho de tu tendencia a la negatividad

Aprende a reconocer cuándo el sesgo negativo distorsiona el juicio y usa estrategias específicas para equilibrar las señales en el trabajo.

No intentes reprimir tu tendencia a la negatividad: te protege y te alerta sobre los riesgos

Por Francesca-Giulia Mereu . Incluso los más optimistas tienen días en que cada correo electrónico les parece una amenaza. Saber qué activa esos sesgos en el momento puede ayudarte a distinguir un problema real del simple ruido .

Es el final del trimestre, la empresa ha anunciado que se enfrenta a serios desafíos y usted está consumido por la preocupación, a pesar de que su liderazgo obtuvo calificaciones excelentes en el informe trimestral.

Este es el sesgo de negatividad en acción: nuestra tendencia a prestar más atención a las críticas, los contratiempos y las amenazas que a las noticias positivas. En palabras de Baumeister et al., “Lo malo es más fuerte que lo bueno”. Este sesgo funciona en tres niveles:

Momento

Por qué el "momento" pasa desapercibido

Los dos primeros niveles tienen explicaciones sencillas: «Es la naturaleza humana». «Soy pesimista». El impacto del momento es más difícil de explicar debido a un fenómeno que Clore y Bar-Anan denominan «afecto como información», por el cual el estado de ánimo positivo o negativo proporciona información que afecta el juicio evaluativo. (En un estudio de 2008, por ejemplo, se describe cómo los participantes calificaron sus vidas como menos satisfactorias cuando participaban en el estudio si llovía. Pero cuando el entrevistador preguntó casualmente a los participantes qué tiempo hacía antes de pedirles que calificaran su satisfacción vital, la diferencia entre las respuestas desapareció). En otras palabras, ser consciente de la fuente de un estado de ánimo debilita su influencia.

Cómo bajar el volumen

Cuatro "controles" pueden ayudarte a gestionar el volumen de tu sesgo de negatividad:

Tus niveles de energía: Después de una noche sin dormir, el centro de alarma de tu cerebro reacciona aproximadamente un 60% más fuerte a las imágenes negativas (Yoo, Walker et al., 2007). El cansancio, el hambre o una mañana tensa en casa también pueden afectar la lectura. Pregúntate: ¿Por qué tengo poca energía hoy?

La situación —Ser evaluado, perder el control o percibir una injusticia— aumenta la tensión. La injusticia es lo más difícil de sobrellevar: «Esto es molesto» se convierte rápidamente en «Esto está mal». Pregúntate: ¿Qué está en juego para mí aquí?

La historia compartida suele llegar a la sala antes que la persona. Pregúntate: ¿Estoy reaccionando a este mensaje o al mensajero?

Tus desencadenantes: los lunes por la mañana, las salas de espera de los aeropuertos, la palabra "rápido" en "Solo una pregunta rápida". Pregúntate: ¿Esta situación me genera un desencadenante?

Tus niveles de energía

Tras una noche sin dormir, el centro de alarma del cerebro reacciona aproximadamente un 60 % más intensamente a las imágenes negativas (Yoo, Walker et al., 2007). El cansancio, el hambre o una mañana tensa en casa también pueden afectar la lectura. Pregúntate: ¿Por qué tengo tan poca energía hoy?

La situación

Ser evaluado, perder el control o percibir una injusticia aumenta la tensión. La injusticia es el problema más difícil de superar: un simple "Esto es molesto" se convierte rápidamente en un "Esto está mal". Pregúntate: ¿Qué está en juego para mí?

Público

A menudo, una historia compartida llega a la sala antes que la persona. Pregúntate: ¿Estoy reaccionando a este mensaje o a quien lo transmite?

Tus desencadenantes

Los lunes por la mañana, en las salas de espera de los aeropuertos, se escucha la palabra "rápido". En un caso de "solo una pregunta rápida", pregúntate: ¿Esta situación me genera ansiedad?

Aprendizajes clave

No intentes reprimir tu tendencia a la negatividad: te protege y te alerta sobre los riesgos. El objetivo es saber cuándo el ruido es desproporcionado con respecto a la señal de entrada, para que puedas decidir qué importancia darle.

Francesca-Giulia Mereu es coach ejecutiva con más de 25 años de experiencia, especializada en gestión de la energía personal y transición de liderazgo. Es autora de «Recarga tus baterías», profesora de yoga certificada y creadora de la popular herramienta online «Energy Check». Ofrece coaching a altos directivos en IMD y a través de CCHN, el Centro de Competencia en Negociación Humanitaria.

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