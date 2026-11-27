Los fundadores suelen ser admirados por su visión, carisma y capacidad para construir grandes compañías. Sin embargo, considerar que son insustituibles puede comprometer el futuro de sus organizaciones.

Por Tim Quigley. Los fundadores suelen ser admirados por su visión, carisma y capacidad para construir grandes compañías. Sin embargo, considerar que son insustituibles puede comprometer el futuro de sus organizaciones. Tim Quigley, profesor de IMD, analiza los riesgos de idealizar su liderazgo y explica por qué preparar la sucesión es una de sus responsabilidades más importantes.

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Los fundadores que también ejercen como consejeros delegados ocupan un lugar privilegiado en el imaginario empresarial . Sus historias protagonizan libros de gestión, artículos de prensa y autobiografías que ensalzan su visión, determinación y capacidad para convertir una idea en una compañía de éxito.

Sin embargo, un examen riguroso de la evidencia revela que buena parte de esa admiración se apoya en percepciones sesgadas. La idealización de los fundadores puede distorsionar nuestra idea del liderazgo eficaz e influir en los criterios que utilizan los consejos de administración para elegir a sus futuros consejeros delegados.

Cuando los accionistas consideran que un fundador es insustituible, o cuando el propio directivo empieza a verse de esa manera, puede estar quedando desatendida una de sus principales responsabilidades: construir una organización capaz de prosperar mucho después de su marcha.

Las investigaciones muestran que las empresas pueden afrontar dificultades importantes, e incluso ver amenazada su supervivencia, tras la salida de sus fundadores. Pero el problema no suele ser que estos resulten imposibles de reemplazar, sino que no siempre han preparado adecuadamente a la organización para funcionar sin ellos.

Para evitarlo, es necesario cuestionar algunos de los mitos más extendidos sobre el liderazgo de los fundadores y comprender qué exige una sucesión bien planificada.

El sesgo que alimenta el mito del fundador excepcional

Uno de los principales problemas al analizar por qué determinados emprendedores alcanzan el éxito es el denominado sesgo de selección.

Cuando observamos que los fundadores de grandes compañías comparten ciertas características, tendemos a atribuirles una importancia decisiva sin tener en cuenta a quienes poseían esas mismas cualidades y, sin embargo, fracasaron.

Esta interpretación puede llevarnos a construir una imagen equivocada del emprendedor ideal.

Un ejemplo es la creencia de que abandonar la universidad favorece el éxito empresarial. Es cierto que Mark Zuckerberg, Steve Jobs y Bill Gates crearon compañías extraordinarias sin terminar sus estudios universitarios. Sin embargo, los datos muestran que, en promedio, los emprendedores con formación universitaria obtienen mejores resultados que quienes abandonaron sus estudios.

Los fundadores suelen contar con fortalezas importantes: visión estratégica, capacidad de ejecución, redes de contactos o una pasión extraordinaria por su actividad. Pero cada trayectoria es diferente.

Imagen: Facebook/Meta

Si también examináramos las historias de los emprendedores que fracasaron antes de consolidar sus negocios, de quienes abandonaron sus compañías antes de que alcanzaran el éxito o de aquellos que terminaron dificultando su desarrollo, obtendríamos una imagen mucho más realista.

La fascinación por los casos de éxito ha contribuido a perpetuar una visión idealizada del fundador que no siempre se corresponde con la evidencia.

Los riesgos de convertir al fundador en una figura intocable

Idealizar al fundador puede tener consecuencias importantes para la empresa.

La primera aparece cuando la organización queda excesivamente vinculada a su personalidad, opiniones y preferencias.

Cuando el fundador se marcha, parte de la atención que recibía la compañía puede desaparecer con él. También pueden deteriorarse las relaciones internas, debilitarse la cultura corporativa y producirse salidas de profesionales que deciden seguir al antiguo líder.

El sucesor, además, puede heredar una valoración empresarial que dependía parcialmente del prestigio personal de su predecesor, más que de los resultados operativos. Si esa valoración disminuye, el nuevo consejero delegado puede terminar siendo responsabilizado de una caída que no refleja necesariamente su gestión.

Las investigaciones muestran que tanto la remuneración de los consejeros delegados como la cotización de sus empresas están relacionadas con el carisma del directivo, aunque esa característica no permite predecir mejores resultados operativos futuros.

A ello se añade otro problema: durante los años de mayor reconocimiento del fundador, sus preferencias personales y sus deficiencias de gestión suelen tolerarse. Cuando llega un nuevo responsable, corregir esas decisiones pasa a formar parte de sus obligaciones.

Microsoft y el peso de una herencia difícil

La historia de Microsoft ilustra estas dificultades.

Cuando Bill Gates cedió la dirección ejecutiva a Steve Ballmer en 2000, las acciones de la compañía cotizaban a más de 60 veces sus beneficios y faltaban apenas dos meses para el estallido de la burbuja de las puntocom.

Poco después, un juez ordenó dividir Microsoft por prácticas contrarias a la competencia desarrolladas durante la etapa de Gates. Aunque la orden de división fue posteriormente revocada en apelación, la resolución principal sobre las infracciones se mantuvo, con costes y consecuencias que afectaron a la compañía durante años.

Página de Facebook de Bill Gates

Durante su mandato, Ballmer consiguió más que triplicar los ingresos y duplicar los beneficios. Sin embargo, la cotización apenas avanzó y su etapa terminó asociándose a la denominada «década perdida» de Microsoft.

Su sucesor, Satya Nadella, ha recibido un amplio reconocimiento por la transformación de la compañía mediante la computación en la nube y otras iniciativas, aunque varias de ellas comenzaron durante la gestión de Ballmer.

El caso muestra cómo las circunstancias heredadas pueden condicionar la percepción del desempeño de un consejero delegado.

Algo parecido ocurrió en FedEx. Tras una adquisición, su fundador, Fred Smith, mantuvo durante años dos redes de distribución en gran medida duplicadas, sin que esa decisión recibiera grandes cuestionamientos.

Cuando Raj Subramaniam asumió la dirección, tuvo que afrontar inmediatamente la presión para reducir costes y dedicó cuatro años a integrar ambos sistemas antes de que el mercado comenzara a reconocer los resultados.

Cuando el fundador se marcha, pero sigue presente

Otro riesgo aparece cuando el fundador abandona formalmente la dirección ejecutiva, pero mantiene una posición de influencia dentro de la compañía.

Algunos pasan a ocupar la presidencia del consejo de administración o continúan vinculados como asesores especiales.

Mis investigaciones muestran que, cuando un antiguo consejero delegado permanece como presidente del consejo, sus sucesores tienen menos libertad para apartarse de la estrategia establecida anteriormente.

Esta influencia puede limitar su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias y desarrollar iniciativas de crecimiento.

Incluso cuando la relación del fundador con la empresa es menos formal, por ejemplo, porque conserva una participación accionarial importante o sigue interviniendo públicamente en los debates del sector, pueden surgir dificultades.

Existen casos en los que el regreso del fundador ha tenido resultados extraordinarios. El más conocido es el de Steve Jobs en Apple.

Sin embargo, otras experiencias son más ambiguas.

Howard Schultz regresó en dos ocasiones a la dirección de Starbucks después de sus primeros catorce años al frente de la compañía. Aunque no fue estrictamente su fundador, desempeñó un papel decisivo en su transformación en una cadena internacional.

En realidad, Schultz nunca llegó a desvincularse completamente del negocio. Permaneció cerca de la organización y conservó una voz influyente en sus decisiones.

¿Habrían obtenido mejores resultados sus sucesores si hubiera abandonado definitivamente el protagonismo y les hubiera permitido desarrollar sus propias estrategias?

No podemos saberlo. Pero las investigaciones indican que la presencia constante de un predecesor puede limitar la autonomía del nuevo equipo directivo.

Nvidia y el problema de depender de un solo líder

En noviembre de 2026, Nvidia ofreció un ejemplo especialmente relevante de los riesgos asociados a la figura del fundador insustituible.

Jensen Huang, que había cofundado la compañía en 1993 y la había convertido en una empresa valorada en cuatro billones de dólares, dimitió el 12 de noviembre tras conocerse informaciones sobre varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una antigua directiva de Megaspeed, cliente de Nvidia.

NVIDIA

Según las informaciones publicadas, los servicios de inteligencia estadounidenses sospechaban que esta mujer, Alice Huang, podría haber mantenido vínculos con los servicios de inteligencia chinos. Estas acusaciones seguían siendo objeto de investigación.

El consejo de administración de Nvidia había iniciado una investigación independiente sobre las relaciones personales del directivo el 8 de noviembre. Cuatro días después, la compañía anunció su dimisión y el nombramiento de su directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina.

Gran parte de la cobertura informativa se centró en las posibles implicaciones para la seguridad nacional. Sin embargo, incluso dejando de lado esas sospechas, la situación planteaba un problema importante de gobierno corporativo.

Una relación personal entre el consejero delegado de una de las mayores empresas del mundo y una antigua directiva de una compañía cliente puede constituir un conflicto de intereses que, según los códigos de conducta habituales, debería comunicarse para permitir su gestión.

Antes de reconocer la relación, Huang había descrito públicamente sus contactos con Megaspeed como completamente normales.

Los consejos de administración pueden gestionar conflictos de intereses cuando se comunican de forma transparente. Lo que resulta mucho más difícil es supervisar a un consejero delegado cuya versión de los hechos ha dejado de considerarse plenamente fiable.

Más allá del resultado de las investigaciones, el episodio puso de manifiesto una debilidad de gobierno corporativo que venía de años atrás: la aparente ausencia de un plan de sucesión suficientemente desarrollado.

Según informó The New York Times, la cuestión se había debatido internamente en distintas ocasiones, pero Huang se había resistido a abordarla.

Rene Haas, antiguo directivo de Nvidia y posteriormente consejero delegado de Arm, resumió aquella actitud: a Huang no le gustaba la idea.

En 2023, Huang, que ahora tiene 63 años, había afirmado que creía poder seguir dirigiendo la empresa durante tres o cuatro décadas más.

También había construido una estructura organizativa muy vinculada a su figura, con más de sesenta personas que le reportaban directamente.

Este modelo plantea interrogantes sobre el desarrollo del talento directivo dentro de Nvidia, una cuestión que debería preocupar a cualquier accionista.

Varios miembros del consejo llevaban décadas trabajando junto a Huang, incluidos dos de los inversores originales de 1993.

En enero, el propio directivo afirmó que nunca habría otro consejero delegado como él.

Esa afirmación refleja precisamente el mito del fundador insustituible.

El coste financiero de no preparar la sucesión

Los accionistas tienen razones económicas para preocuparse por esta dependencia.

En teoría, el precio de una acción refleja el valor actual de los flujos de caja que se espera que genere una empresa en el futuro.

Si un consejero delegado es realmente insustituible, la valoración debería incorporar las consecuencias que tendrá su salida sobre esos flujos de caja.

Y, tarde o temprano, esa salida se producirá.

Desde esta perspectiva, preparar la sucesión deja de ser una cuestión secundaria para convertirse en una necesidad financiera.

El buen gobierno corporativo consiste precisamente en anticipar situaciones antes de que se produzcan, incluso cuando parecen improbables.

Las salidas imprevistas de consejeros delegados son relativamente frecuentes.

Según la base de datos sobre rotación de consejeros delegados del S&P 1500 que mantenemos mis coautores y yo, más de una de cada cuatro salidas registradas desde 2020 se produjo de manera forzada o repentina, por motivos como malos resultados, desacuerdos con el consejo, escándalos, enfermedades o fallecimientos.

Los consejos no pueden controlar cuándo se producirá una salida de este tipo. Lo que sí pueden decidir es si, llegado ese momento, dispondrán de profesionales preparados para asumir la responsabilidad.

Además, un consejo que considera imposible reemplazar a su consejero delegado pierde capacidad de actuación precisamente cuando más la necesita.

Si la persona investigada es también aquella de la que supuestamente depende la supervivencia de la empresa, cualquier alternativa parece demasiado costosa.

En esas circunstancias, mirar hacia otro lado puede empezar a parecer la opción más sencilla.

Ese es uno de los costes menos visibles de considerar insustituible a un fundador o a cualquier otro consejero delegado. Y sus consecuencias terminan recayendo sobre todos los demás.

La alternativa: preparar una empresa que pueda funcionar sin su fundador

¿Qué pueden hacer las empresas y sus consejos para evitar estos problemas?

Lo primero es abandonar la idea de que una sola persona resulta imprescindible.

Preparar la sucesión forma parte de las responsabilidades fundamentales de un consejero delegado. Si un fundador quiere preservar su legado, debe desarrollar el talento necesario para que la organización pueda prosperar después de su marcha.

La incapacidad para aceptar que uno puede ser reemplazado puede responder, en algunos casos, a rasgos narcisistas. En otros, simplemente refleja una falta de experiencia o de conocimientos para preparar una transición de liderazgo.

Pero esa dificultad no elimina la responsabilidad del directivo.

Incluso cuando un fundador posee capacidades verdaderamente excepcionales, no es necesario encontrar a una sola persona que reproduzca todas sus cualidades.

Una organización puede distribuir esas competencias entre distintos profesionales.

La película Moneyball ofrece una analogía útil. Los Oakland Athletics reemplazaron a un jugador estrella que ya no podían permitirse mediante varios jugadores menos costosos que, en conjunto, ofrecían un rendimiento comparable.

En una empresa, además, no existe la misma limitación sobre el número de personas que pueden contribuir al resultado.

En lugar de centrarse exclusivamente en las cualidades extraordinarias de sus fundadores, los consejos y accionistas deberían exigirles que reconozcan sus propias limitaciones y desarrollen futuros líderes con capacidades complementarias.

Cuando se abandona la creencia de que el fundador es insustituible, la planificación de la sucesión y el desarrollo del talento dejan de parecer esfuerzos innecesarios.

Steve Jobs: cómo preservar un legado sin convertirse en imprescindible

La experiencia de Steve Jobs en Apple ofrece un ejemplo especialmente interesante.

¿Era Jobs un talento excepcional, difícilmente reemplazable por otra persona con sus mismas capacidades? Sin duda.

Pero eso no significó que descuidara su responsabilidad de garantizar el éxito de Apple a largo plazo.

En lugar de buscar a alguien idéntico a él, preparó el relevo con un directivo que poseía competencias complementarias y contribuyó a desarrollar una organización capaz de mantener su cultura de diseño e innovación.

Una de sus principales iniciativas fue la creación de un programa interno de formación que se formalizó en 2008 bajo el nombre de Apple University.

Su finalidad era transmitir las prácticas y los principios de decisión que habían contribuido al éxito de la compañía.

Walter Isaacson, autor de la biografía de Jobs, explica que el fundador quería integrar la manera de tomar decisiones de Apple en su propia cultura organizativa.

La formación buscaba preservar su sensibilidad por el diseño, su perfeccionismo y su imaginación, así como la disciplina de simplificar los productos hasta conservar únicamente lo esencial.

Según informó The New York Times, uno de los cursos comparaba el mando a distancia de Google TV, con 78 botones, con el de Apple TV, que tenía solo tres.

El primero reflejaba un proceso en el que cada ingeniero y diseñador había incorporado sus propias preferencias. En el segundo, los responsables del diseño habían debatido hasta eliminar todo lo que consideraban innecesario.

Otros cursos analizaban decisiones decisivas para la trayectoria de Apple.

Entre ellas figuraba la compatibilidad del iPod y de iTunes con Windows, una propuesta que Jobs rechazó inicialmente, pero que terminó aceptando tras escuchar a sus colaboradores.

Abrir el iPod a los usuarios de Windows impulsó extraordinariamente las ventas del dispositivo y el crecimiento de iTunes Store. Ese ecosistema contribuyó posteriormente al éxito del iPhone.

El caso también transmitía una enseñanza importante: incluso Jobs podía equivocarse.

Reconocer esa posibilidad resulta difícil cuando una organización considera que su líder es insustituible.

Cuando llegó el momento de ceder la dirección, Jobs explicó a Isaacson que quería ofrecer un ejemplo de cómo realizar correctamente una transferencia de poder.

Tim Cook tenía un perfil muy diferente. Sus principales fortalezas se encontraban en la gestión de las cadenas de suministro y la logística, más que en el diseño de productos.

Los resultados de su etapa fueron extraordinarios.

Bajo su dirección, los ingresos de Apple se multiplicaron por más de cuatro y su capitalización bursátil pasó de 347.000 millones a 4,7 billones de dólares.

Según un cálculo de Bank of America, esto equivalía a generar aproximadamente 32 millones de dólares de valor por cada hora de su mandato.

La lógica de la sucesión continuó cuando llegó el momento de reemplazar a Cook.

En lugar de buscar una réplica de su perfil, Apple optó por John Ternus, un directivo más orientado a la ingeniería y el diseño de productos.

Cabe pensar que Apple University también habrá incorporado enseñanzas sobre la filosofía operativa de Cook para preservar las capacidades desarrolladas durante su etapa.

Cada empresa, por supuesto, debe encontrar su propia solución.

Algunas podrán crear pequeños equipos internos dedicados a gestionar la transición. Otras necesitarán recurrir a asesores externos de confianza para desarrollar los valores, las capacidades y los conocimientos necesarios.

Pero todas deben partir del mismo principio: ninguna persona es insustituible.

Pensar más allá del próximo trimestre

No todos los accionistas o grupos de interés verán con buenos ojos que un fundador dedique tiempo y recursos a preparar su sucesión.

Desarrollar a un futuro consejero delegado requiere inversión, tiempo y esfuerzo, y no produce resultados visibles en el trimestre en curso.

Además, plantea una pregunta incómoda: ¿cuándo piensa marcharse el fundador?

Precisamente la cuestión que muchos consejos prefieren evitar.

Por eso, corresponde al propio fundador explicar por qué esta preparación es necesaria.

Su responsabilidad consiste en construir una institución capaz de sobrevivirle. Una empresa que no puede continuar después de la salida de su fundador difícilmente justifica la valoración que el mercado le atribuye.

En ocasiones, esto exige resistirse a las presiones para concentrarse exclusivamente en los resultados inmediatos.

El fundador debe explicar que preparar el futuro de la organización forma parte de sus responsabilidades y puede vincular esa tarea con la misión de la compañía.

En una empresa biofarmacéutica, por ejemplo, esa misión puede consistir en mejorar la vida de los pacientes. En otra organización, puede centrarse en ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes.

Steve Jobs rara vez participaba en las conferencias de presentación de resultados de Apple y era conocido por comunicar previsiones prudentes que la compañía solía superar ampliamente.

Su atención se concentraba en perfeccionar los productos y satisfacer a los clientes.

Entendía que esa dedicación acabaría reflejándose en los resultados de la empresa.

Y su visión de futuro también incluía desarrollar el talento necesario para reemplazarlo.

Conviene recordar, además, que esta inversión no genera beneficios únicamente cuando llega el momento de la sucesión.

Al desarrollar capacidades complementarias en toda la organización, el fundador crea una cantera de posibles futuros consejeros delegados y, al mismo tiempo, fortalece el talento, la capacidad de adaptación y la solidez de la empresa.

El legado de un gran fundador no debería medirse únicamente por lo que consiguió mientras estuvo al frente de su compañía, sino también por lo que esta sea capaz de lograr cuando él ya no esté.

*Timothy J. Quigley es profesor de Liderazgo Estratégico y Gobierno Corporativo en IMD. Sus investigaciones se centran en el gobierno corporativo, la sucesión de consejeros delegados, la toma de decisiones ejecutivas y los factores que determinan la eficacia del liderazgo. Su trabajo ayuda a los directivos a mejorar sus procesos de decisión y a reconocer los sesgos cognitivos que pueden influir en su criterio. Ha publicado investigaciones en revistas académicas como Strategic Management Journal, Academy of Management Journal y Organization Science, y sus análisis han aparecido en medios como Financial Times y The Washington Post.

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