Día Internacional del Chef: el arte y la pasión detrás de cada cocina

Un recorrido por los profesionales que se destacan en la gastronomía argentina, los restaurantes donde desarrollan su trabajo y las propuestas que distinguen a cada uno.

El 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef , una fecha que reconoce el trabajo de quienes hacen de la gastronomía su profesión y transforman ingredientes en platos únicos.

A continuación, distintos cocineros que se destacan por sus trayectorias, sus propuestas culinarias y su labor en restaurantes de todo el país, donde aportan creatividad, técnica y sabores propios.

Jazmín Marturet es chef y dueña de MN Santa Inés , restaurante ubicado en La Paternal que recibió la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin en 2025 y 2026 . Formada en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), construyó su trayectoria a partir de experiencias en Argentina y el exterior, viajes y trabajos de catering.

Su propuesta gastronómica combina recetas de raíz popular con sabores criollos, latinoamericanos, asiáticos y de Medio Oriente , en una carta que se renueva cada cinco semanas. En julio de 2026 presentó Comida Fusión Popular , su primer libro, editado por Grupal, que reúne 40 recetas y un recorrido por su historia. Entre sus proyectos actuales también se encuentran una gira federal con encuentros junto a cocineros de distintas regiones y la creación del Museo Pastalinda , iniciativa orientada a preservar el patrimonio de esta marca emblemática de la cocina argentina.

Detrás de los fuegos de Mago Parrilla está Débora Abrea , una cocinera que construyó su camino en la gastronomía a partir del trabajo, la curiosidad y el aprendizaje constante en distintas cocinas. Hoy lidera una propuesta que busca resignificar la parrilla argentina desde una mirada personal, donde la técnica, el respeto por el producto y la sensibilidad ocupan un lugar central.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano. MAGO PARRILLA

"Creo que el fuego no entiende de géneros: entiende de técnica, de experiencia, de paciencia y de sensibilidad para saber cuándo intervenir y cuándo dejar que el producto haga su trabajo", afirma. En sintonía con el espíritu de Mago, Abrea trabaja sobre la identidad parrillera tradicional para ofrecer una experiencia contemporánea, enfocada en la calidad de las carnes, las cocciones precisas y una interpretación propia de uno de los rituales gastronómicos más emblemáticos del país.

EMILIA SARAVIA Y TATU RIZZI EN EL IMPERFECTO Y LA IMPERFECTA

Emilia Saravia representa una cocina que combina memoria familiar, identidad regional y creatividad. Llegó desde Salta a Buenos Aires en 2011 y en 2020 fundó junto a su pareja, socio y también chef, Diego “Tatu” Rizzi, El Imperfecto. Emilia diseña la carta a partir de preparaciones familiares y sabores de su tierra, con las empanadas salteñas como emblema: jugosas, de tres bocados y con un repulgue preciso. Hoy, ambos comparten la conducción integral del restaurante y construyen una propuesta en la que el horno de barro y la parrilla a leña son protagonistas.

Dirección El Imperfecto: Gascón 1417, Palermo. Dirección La Imperfecta: Honduras 4416, Palermo. EL IMPERFECTA Y LA IMPERFECTA

Mientras Emilia aporta el conocimiento de la cocina salteña y su tradición, Tatu suma su extensa trayectoria gastronómica y una mirada técnica que amplía los horizontes de cada plato. Juntos continúan impulsando proyectos que buscan poner en valor la cocina argentina y, especialmente, los sabores del norte. De allí nació La Imperfecta, una casa de empanadas y vinos en Palermo que pone el foco en una de las especialidades de Emilia: las empanadas salteñas, jugosas, de tres bocados y con un repulgue preciso. La carta ofrece seis variedades artesanales, con rellenos propios, condimentos típicos del norte argentino y cocción al momento en horno de barro.

ALBERTO GIORDANO EN IKE MILANO

Alberto Giordano nació en Milán y aprendió los primeros pasos de la cocina junto a su padre, dueño de un restaurante en Italia. Después de formarse en distintas cocinas de la región, se instaló en Buenos Aires y en 2013 abrió Ike Milano, en Martínez, con una propuesta basada en recetas familiares y preparaciones de distintas regiones italianas.

Dirección: Dardo Rocha 2606, Martínez.

En su restaurante, Alberto incorpora creaciones propias y combina los conocimientos adquiridos en Italia con su experiencia en la gastronomía local. Así, Ike Milano refleja la historia de este emprendedor que cuenta su historia a través de los sabores de su familia.

MILTON BERTONI Y STEFANÍA LANGFORD EN BIASATTI COLEGIALES

En el marco del Día del Chef, Milton Bertoni y Stefanía Langford representan una nueva generación de cocineros que combina formación profesional, experiencia en distintas cocinas y respeto por las tradiciones familiares. Al frente de Biasatti y Pastificio Centrale, en Colegiales, desarrollan una propuesta centrada en las pastas artesanales y la elaboración a mano, con recetas que recuperan el legado de María Biasatti, abuela de Milton.

Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

Formado en el Instituto Argentino de Gastronomía, Bertoni pasó por restaurantes como Oviedo, Bengal, Roux e Italpast, mientras que Langford sumó experiencia en Chile y en BASA, donde aprendió de alta cocina junto a Julieta Oriolo y Pablo Campoy. Hoy, ambos trasladan ese recorrido a una propuesta que incluye ravioles de cordero braseado, tortellini de pollo de campo, mortadela con pistacho y parmesano, además de clásicos de la pastelería italiana y gelato de elaboración propia.