La hora del vermut: por qué Argentina es líder en producción y consumo

El vermut se revaloriza y vive uno de sus mejores momentos en el mercado local y global. Datos de International Wine and Spirit Research (IWSR) consignan que en 2023 Argentina fue el productor líder de América Latina con una producción de 7,6 millones de litros, lo que significa un crecimiento acumulado del 8% en los últimos cinco años (entre 2018 y 2023).

“Fueron charlas que decantaron en la necesidad de sumar al mercado vermuts con un estilo típico italiano, mezclado con nuestros ingredientes emblemáticos de la Patagonia y con la versatilidad de poder tomarlos tanto solos como formando parte de los cócteles clásicos”, explica Inés De Los Santos, quien también es dueña del emblemático bar Cochinchina.

En ese sentido, la bartender confirma que “se abre cada vez más el anillo productivo, principalmente en países que elaboran vinos”. Es el caso de Argentina, donde el auge del vermut, por ahora, parece no tener techo. “Creo que es un árbol con muchas posibles ramificaciones y tenemos un consumidor que lo recibe bien y le interesa, por eso creo que puede crecer”.

Protagonista en barras y restaurantes

En un recorrido por diferentes barras y restaurantes de la ciudad, a continuación se consignan dónde probar recetas fuera de serie y clásicos memorables con vermut.

VERMUTERÍA Y TRADICIÓN EN LA CAPITANA

La Capitana es un restaurante temático que homenajea la figura de Eva Perón y a las décadas de 1940 y 1950, épocas en que los aperitivos ya eran populares. Su propuesta de vermutería tiene un lugar especial en su carta y aunque mezcla ingredientes clásicos con algunos toques modernos, son fieles a la tradición. El apartado de Vermuts -tanto los de la casa como los clásicos- está pensado para acompañar los platos que presenta este bodegón, en las distintas etapas.

Por ejemplo, se recibe a los comensales con una jarra del vermut Descamisada, que lleva Hesperidina, Rosso, tónica y naranja, para abrir el apetito y empujar el comienzo de un encuentro. Para seguir con la comida, se puede disfrutar también del Evita Capitana, preparado con Vermut Rosso, naranja y noda, o un Almagro Obrero, con Amargo Obrero, Campari, menta y pomelo.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

GLAMOUR EN PUNTO MONA

En Punto Mona, la reconocida bartender Mona Gallosi eleva al vermut como protagonista de una selección de cócteles exclusivos. Se destacan creaciones como Agua de Vida con vodka, eau de vie de pera, vermut blanco de sidra, Grand Marnier y manzana; Gaucho, con Johnnie Walker Black Label, Cinzano Rosso fortificado con piel de pomelo y hierbas autóctonas, y un toque de vinagre de cedrón patagónico; el Tónico Americano, con Campari, Cinzano Rosso, café, agua tónica, coco, naranja, lemongrass y CO2 intensamente gasificado; y Pétalos, que mezcla Chandon Extra Brut, vermut blanco de sidra, Cinzano Bianco y un syrup de coriandro y jazmín. Este espacio combina coctelería de autor, gastronomía y hospitalidad en un ambiente diseñado para brindar experiencias inolvidables en Buenos Aires.

Dirección: Fraga 93, Chacarita.

BLEND PROPIO EN OSTENDE

Ostende es un espacio vintage, inspirado en los bodegones costeros, que invita al encuentro y la nostalgia, con platos basados en recetas de abuelas y una carta de vermutería que, con toques modernos, remite a los aperitivos de los domingos de la casa familiar. En su propuesta sobresale el vermut Ostende, elaborado en base a un blend creado en la casa, de Cinzano Rosso y Bianco, con salmuera, soda y aceitunas. También cuenta con otras creaciones, como el Mito de Ostende, con Campari, Rosso, espuma de eneldo y soda, y Amalfitana Tonic, con vermut bianco, cordial de hierbas y tónica.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

VERMUT Y SODA EN SIFÓN

Sifón es un espacio ubicado en un PH que rinde tributo a la soda, una bebida emblemática en la historia de las familias argentinas y relacionada con la cultura del barrio. La carta presenta vermuts originales, pensados para que la protagonista de la carta —la soda— se luzca; es decir, para que puedan ser “sodeados” a gusto, lo que agrega un elemento lúdico, sin perder la calidad. Entre los aperitivos más celebrados de la casa están el Vermucito, que lleva Cinzano Rosso, tintura de Chai especiado y soda; Vermut Segundo, con Segundo de Malbec por Cinzano y soda; Ah pero en Sifón, preparado con Campari, Aperol, cordial de naranja y soda; El Tano, que mezcla Cinzano Rosso, Campari, soda y pepino, y Americano Blanco, con Cinzano Bianco, Aperol, soda y albahaca.

Dirección: Newbery 3881, Chacarita, y Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

ALTA COCTELERÍA EN VISIT SKY BAR

El rooftop del Hotel Pulitzer es sede de Visit Sky Bar. Este oasis en el corazón de la city porteña propone un ambiente de estilo mediterraneo donde la premisa es disfrutar de los mejores atardeceres copa en mano y con la mejor compañía. Su vistosa barra se destaca por una variada selección de cocktails clásicos y de autor. El head bartender, Augusto Machado, es un verdadero alquimista que propone combinaciones diferentes y técnicas artesanales. En ese sentido, el vermut es un ingrediente fundamental en su cocktail insignia: el Lord Pulitzer.

Esta mezcla de gin, vermouth rosso, aperitivo de alcachofa, y un poco de jugo de pomelo, resalta al vermouth junto al aperitivo, otorgando dulzor y potenciando los aromas del gin. Según Augusto, esta bebida se presenta como tendencia porque transporta a esas épocas de la infancia, el asado en familia y el aperitivo previo del encuentro. Además, Argentina es la número uno en la producción de este tipo de vino fortificado, por las condiciones de su suelo y su clima. Este cocktail es ideal para pedir con opciones como la empanada salteña cortada a cuchillo, o los calamares fritos.

Dirección: Maipú 907, piso 13 Hotel Pulitzer, Retiro.

COCTELERÍA MODERNA EN BULEBAR

Bulebar, en el corazón de Saavedra, sorprende con una carta de cócteles con vermut para pedir junto con su oferta de street food internacional. Entre las novedades se recomienda el Veranito Italiano, que lleva vermut rosso, vermut bianco, Campari, jugo de pomelo, limón, almíbar y menta, ideal para tardes frescas. También está el Negroni Smoke, con vermut rosso, Campari y gin macerado en naranja, ahumado con canela en el momento. Para los amantes de sabores más audaces, el Dracarys mezcla Irish whiskey, vermut bianco, almíbar de frutos rojos y jugo de limón. Con DJ sets en vivo y un ambiente de estilo industrial, Bulebar es el lugar donde la coctelería, la gastronomía y la música se encuentran en perfecta sintonía.

Dirección: Avenida Garcia del Rio 2969, Saavedra.

CLÁSICOS AGGIORNADOS EN MIXTAPE

En Mixtape, el exclusivo bar escondido en la terraza de Haiku, el vermut se luce como ingrediente estrella en gran parte de su carta. Con vermut rojo, se pueden mencionar The Negroni, que combina London Dry Gin, Campari y vermut rojo especiado; Le Vieux Carré, con Wild Turkey Bourbon, cognac, vermut rojo, bitters y miel especiada; y The Manhattan, con Wild Turkey 101 Bourbon, mezcla de vermuts rojos y Angostura bitters. Para los amantes del vermut bianco, están los clásicos The Dry Martini y Corpse. Este espacio, el primer bar kissa de Buenos Aires, brinda una experiencia inigualable de coctelería, gastronomía y música.

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

ORIGINAL VERMUT DE LA CASA EN MONDONGO & COLIFLOR

En Parque Chacabuco, Mondongo & Coliflor se destaca por su oferta culinaria clásica que busca celebrar platos tradicionales de la cocina nacional con porciones abundantes y a precios accesibles para el bolsillo. Y para los comensales que prefieren el vermut, esta cantina presenta tanto el clásico vermut Cinzano Rosso como su vermut de la casa, infusionado con té Earl Grey y naranja que, gracias a la combinación audaz de estos elementos, logra resaltar los perfiles de sabores herbales y cítricos característicos de esta bebida, que cada vez pisa más fuerte en la escena gastronómica argentina. La presentan en una jarra de metal, para conservar la temperatura, junto con un sifón, y recomiendan pedirla para compartir. Para acompañar estas bebidas, los clientes pueden optar por una amplia variedad de entradas y principales.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

VERMUT Y PIZZA EN POMPEYA PIZZA NAPOLETANA

Pizzas napoletanas de masa madre al horno de leña en dupla con vermuts y aperitivos es el point de Pompeya, en Ramos Mejía. La carta luce un apartado con aperitivos de la casa, de perfil herbáceo y aromático, como el Tecito, una infusión de té, vermut Lombroni, Havana Club Especial, almíbar de canela, tónica y dos golpecitos de Angostura, o el Negronik’s, su versión de un clásico con Ginevré Dry, Campari macerado, Carpano Rosso, dash de naranja y Cynar, y tónica. Para beber solo, con hielo y piel de naranja, sugieren el vermut La Fuerza Sideral, y para aprovechar en promoción, hay vermut más sifoncito, para elegir entre las marcas Feriado (2 x $9900) y Lombroni (2 x $10 500). Para acompañar, ofrecen 18 sabores de pizzas que se pueden probar sin límite en su Domingo de pizza libre, a $12 000 por persona. El menú se completa con platitos que pueden oficiar de entradas o para una tarde de tapas.

Dirección: Alem 325, Ramos Mejía.

MUCHO MÁS QUE CERVEZA EN DESARMADERO

En el polo gastronómico palermitano se encuentran Desarmadero Bar y Desarmadero Session, dos bares que no sólo son reconocidos por su amplia y variada propuesta de cervezas artesanales elaboradas por importantes productores locales, sino también por su oferta de cócteles para todos los gustos. Su carta exhibe un apartado de Tragos y medidas, donde el clásico vermut es un ingrediente principal, con alternativas como el vermut con soda, cuña de naranja y aceitunas, combinados con productos de reconocidas marcas como Ajenjo, Carpano Rosso, Cinzano, Lunfa Rosso, Rosso Mil Demonios y La Fuerza - Primavera. Además, presentan mezclas especiales de vermouth La Fuerza - Primavera con Cinzano Spritz y soda; o el vermouth La Fuerza - Primavera con tónica. Para acompañar, proponen sus imperdibles opciones caseras como tapas calientes, ensaladas, hamburguesas, sándwiches, platos calientes y mucho más.

Dirección: Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo.

BONUS TRACK: CANTIERI NAVALI

Para quienes disfrutan de los aromas frescos, el vermouth Cantieri Navali, en su versión Bianco, ofrece un perfil cítrico y herbal, donde destacan la jarilla, la menta, el tomillo silvestre y el limón. En boca se presenta con un sabor dulce y persistente, que culmina en un final amargo pero refrescante. Por su parte, Cantieri Navali Rosso despliega un intenso color caoba y su aroma es más especiado, con notas de ajenjo, cardamomo y anís estrellado. En boca, revela un sutil dulzor, que se combina con las especias y los frutos del bosque, culminando en un complejo amargor. Para realzar su gusto, se recomienda saborearlos a una temperatura de entre 10 y 12 grados, ya sea solos o con hielo y una cáscara cítrica. Se puede adquirir en las mejores vinotecas del país, en presentación de 750 ml.