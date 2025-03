El efecto negativo que produce cortar una pastilla antes de ingerirla

The Objective

Distintos médicos expertos en farmacología, advirtieron que no todas las pastillas deben ser partidas, y hacerlo sin saber podría afectar la eficacia de la misma. “Si el fabricante ha puesto una ranura, será porque probablemente podamos partirla. Si no, trae ranura. ¡Ojo! Leamos el prospecto.”

No todas las pastillas tienen esta ranura, y aquí es donde hay que tener precaución. Si la pastilla no cuenta con una ranura, es importante no partirla sin antes consultar el prospecto o pedir consejo a un profesional. Muchas pastillas tienen un recubrimiento especial, diseñado para proteger el fármaco y asegurar que se libere correctamente en el cuerpo.