A un año del ataque de Hamas en Israel, el duro testimonio de las víctimas argentinas

En ese encierro, Ofelia no tenía idea de lo que estaba pasando ahí afuera. Sólo hacía esfuerzos permanentes para no enloquecer. Hoy, habiendo pasado un año de aquella pesadilla que la sigue persiguiendo, señaló a la revista Newsweek: "Todo esto es muy doloroso para los que estuvimos adentro y que pudimos salir. Tenemos que hacer la fuerza necesaria para que los que aún están en Gaza puedan volver. Estén vivos, pensamos que sí, o estén fallecidos. Que puedan llegar a su tierra y ser auxiliados en los hospitales o enterrados".

En el mismo kibutz de Nir Oz -donde secuestraron a más de la mitad de los argentinos- la familia Cunio también vive una verdadera pesadilla, hasta el día de hoy.Pesadilla que se extiende hasta hoy en día porque los hermanos David y Ariel -con su novia Arbel Yehud- siguen secuestrados en la Franja de Gaza.

guerra israel hamas.jpg Dura situación humanitaria en Gaza. Pixabay

En el caso de David, fue visto por última vez en un hospital cuando fue separado de su esposa Sharon y sus hijas mellizas Julie y Emma, (además de su cuñada Danielle Aloni y su hija Emilia) cuando ellas fueron entregadas a Israel en el intercambio de prisioneros de noviembre de 2023.

"No se pueden imaginar ni lo que vivimos en ese momento, ni lo que vimos después de que salimos de los cuartos de seguridad de nuestras casas", confiesa Silvia Cunio.

Los terroristas no pudieron abrir el refugio en el que se protegieron con su esposo José Luis. "Mi marido, gracias a Dios, tuvo la fuerza para sostener el picaporte de la puerta las cuatro veces que intentaron abrir. Y lo mismo pasó con mi hijo Lucas. Pero los otros tres no tuvieron la misma suerte".

Eitan, su esposa y sus dos hijas (de cuatro y dos años), casi mueren asfixiados por el humo del incendio provocado por los terroristas, pero los salvaron unos amigos que los rescataron cuando ya estaban desvanecidos.

En cambio, su gemelo David no tuvo la misma suerte. También le quemaron la casa y como se estaban asfixiando, trató de sacar a una de sus hijas para llevarla a la de un vecino y los atraparon.

De David no supieron nada más. Como tampoco de Ariel a quien le perdieron todo rastro el mismo 7 de octubre a las 8:28 cuando les envió el último mensaje: "Entramos en una película de terror".

Se lo llevaron junto a su novia Arbel Yehul. "Desde ese momento, no supimos nada más". Entre el dolor y la incertidumbre por los que faltan, Silvia sólo desea "que haya paz, que se termine la guerra, que no lleva a nada; solo muertes, atrocidades y miseria".

Otros dos hermanos que estaban en Nir Hoz y que fueron secuestrados son los Horn. Como era un fin de semana festivo, Iair, el mayor que vivía en ese kibutz, había invitado a Eitan a pasar un par de días. Y por esa razón estaban juntos cuando fueron llevados por los terroristas de Hamas y aún hoy permanecen retenidos en la Franja de Gaza, dentro de la nómina de los 65 (sobre 101) que se supone continúan con vida. Los otros 36 se estima que están fallecidos.

Itzik Horn, padre de Iair y Eitan dijo: "A medida que van pasando los días, la situación se torna más difícil. La situación política en el país no presenta ningún tipo de viso de que se vaya a producir una negociación con un acuerdo para liberar a los rehenes. Seguimos manifestando todos los sábados a la noche.

Itzik tiene una mirada crítica sobre cómo está llevando el tema de los rehenes el gobierno de Benjamin Netanyahu: "Si el gobierno hubiera hecho todo lo que haría falta para sacar a los rehenes, esta nota no se estaría llevando a cabo. Después de un año todavía los secuestrados siguen en manos de la organización terrorista y no podemos saber quién está con vida y quién no".

Itzik Horn no tiene noticias de sus hijos desde fines de 2023 cuando algunos rehenes liberados le comentaron que Iair y Eitan estaban con vida. Aun así, no pierde las esperanzas: "Si yo no mantendría la fe de que están con vida, estaría liquidado".

La familia Silberman Bibas completa la nómina de los aún secuestrados: son Shiri Silberman, su marido Yarden Bibas y sus pequeños hijos Ariel y Kfir.

A fines de 2023, un comunicado de Hamas aseguró que Shiri, Ariel y Kfir habían muerto por un bombardeo israelí. Y luego apareció un video de Yarden, el papá, quebrado ante las cámaras responsabilizando a Netanyahu sobre lo ocurrido.

La familia está convencida de que el hombre fue obligado por los terroristas a grabar ese mensaje y aún hoy mantienen la esperanza de que vuelvan todos con vida porque nadie confirmó esa letal versión de Hamás.

Sandra Miasnik, sobrina de José "Yossi" Silberman -el padre de Shiri que fue asesinado junto a su esposa peruana Margit aquel 7 de octubre también en Nir Oz-, le cuenta a Newsweek que no hay datos sobre ellos.

Nadie los vio en Gaza. El último registro es un video de cuando los terroristas se llevan a los golpes a Yarden que se adelantó para que no alcancen a su familia y otro desgarrador en el que se ve a Shiri entre llantos abrazando a sus dos pequeños en una sábana, rodeada de milicianos armados.

Kfir se convirtió en un ícono del reclamo mundial por los rehenes ya que fue el secuestrado más pequeño: "Uno no sabía la conveniencia o no de esa popularidad. Si iba a ser positiva porque podría ser que los quisieran proteger más por ser una moneda de cambio muy valiosa o, por el contrario, que sea más difícil su liberación justamente por el mismo motivo. Esa fue una de las grandes disyuntivas familiares", señala Sandra.

Hoy los familiares esperan en medio de la incertidumbre y el dolor. Algo recurrente en los familiares de las víctimas y los propios afectados es la sensación de que gran parte del mundo les está dando la espalda, quizá porque los ataques con que Israel respondió ya dejaron más de 40.000 muertos en la Franja de Gaza.

Transitan la peor pesadilla. Esa que se desató hace un año: el día en que se abrieron las puertas del infierno.

Fuente: NA y Newsweek