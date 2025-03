Las fuerzas israelíes detuvieron al codirector palestino del documental ganador del Oscar "No Other Land"

Hamdan Ballal, el director del documental ganador del Oscar "No Other Land".

El codirector palestino del documental ganador del Oscar "No Other Land" , Hamdan Ballal , fue agredido por colonos israelíes y detenido por efectivos de las Fuerzas de Seguridad de Israel en Cisjordania . El hecho fue denunciado por su compañero en la dirección de la película Yuval Abraham, y su paradero aún es incierto.

“Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película 'No Other Land'. Le pegaron y está herido en la cabeza y el estómago. Está sangrando. Unos soldados invadieron la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. No sabemos nada de él”, denunció Abraham.