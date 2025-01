Alerta mundial por brote de metapneumovirus humano en China: similitudes y diferencias con el Covid-19

El riesgo de morir por este virus es del 11% en los casos de gravedad, un porcentaje superior al de otros virus, y los incidencia del frío es importante ya que exacerba las posibilidades de infección . No obstante, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron alertas formales hasta el momento.

Además, su apariencia se asemeja a la característica forma de pelotita con espigas. También poseen síntomas similares como la tos, la fiebre, la secreción o congestión nasal, el dolor de garganta, sibilancias y dificultad para respirar, aunque al metapneumovirus se le adhiere la presencia de sarpullido.

Metapneumovirus humano en China

A diferencia del Coronavirus, sin embargo, este virus que afecta actualmente a China genera la posibilidad de varias reinfecciones a lo largo de la vida. Es que el 90% de los niños se contagiaron del mismo antes de los 10 años en algún momento.

Además, tanto el HMPV como el SARS-CoV-2 son virus ARN envueltos y altamente mutágenos, lo que les permite adaptarse rápidamente. Este mecanismo de mutación, conocido como “error de fotocopiado”, plantea el riesgo de que puedan surgir variantes más virulentas o resistentes a tratamientos.

No obstante, la comparación con el Covid-19 también resalta las lecciones que no se deben olvidar, donde la prevención sigue siendo clave. De hecho, muchos laboratorios clínicos en Argentina no cuentan con la capacidad para realizar diagnósticos rutinarios de HMPV mediante RT-PCR, lo que podría complicar una eventual respuesta local ante un brote significativo.

Este brote de HMPV en China llega precisamente cuando se atraviesa el quinto aniversario del inicio de la pandemia de Covid-19. Aunque la situación aún no es comparable en escala, el metapneumovirus resalta la importancia de no subestimar enfermedades respiratorias y de fortalecer los sistemas de salud y prevención.

¿Qué es el metapneumovirus humano (HMPV)?

El metapneumovirus humano (HMPV) fue descubierto en 2001 y pertenece a la familia de los Pneumoviridae, junto con el virus respiratorio sincitial (VRS). Este virus puede causar infecciones respiratorias tanto en las vías respiratorias superiores como en las inferiores, afectando principalmente a niños pequeños, personas mayores y aquellos con sistemas inmunitarios comprometidos.

Los grupos vulnerables incluyen: