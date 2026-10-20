Benjamín Netanyahu recibe al jefe del Pentágono en plena cuenta regresiva electoral en Israel + Agregar ámbito en









La reunión se produjo durante una visita no anunciada públicamente, a solo ocho días de los comicios legislativos, mientras Washington y la Embajada israelí evitaron pronunciarse sobre el encuentro.

Benjamín Netanyahu recibe a Pete Hegseth en medio de la tensión política en Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una visita sorpresa a Israel este lunes. El encuentro se produjo a ocho días de las elecciones legislativas del país y en un contexto de conversaciones entre Washington y Tel Aviv sobre la posibilidad de retomar los ataques militares contra Irán. Ninguno de los dos gobiernos confirmó públicamente los detalles de la reunión.

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La visita coincidió con una conversación telefónica entre Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había expresado el domingo su respaldo al primer ministro israelí de cara a los comicios del próximo 27 de octubre.

Durante la llamada, difundida en redes sociales por la oficina de Netanyahu, el mandatario israelí elogió a Trump y destacó la cercanía entre ambos. "Sin duda, el mejor amigo que Israel ha tenido o tendrá jamás en la Casa Blanca", afirmó. También sostuvo que los dos países tienen una tarea pendiente que terminarán juntos, sin precisar a qué se refería.

EEUU e Israel evalúan retomar los ataques contra Irán, mientras crece la tensión militar en la región. EEUU e Israel evalúan retomar los ataques contra Irán La posibilidad de reanudar las operaciones militares contra Irán forma parte del contexto de las conversaciones entre ambos países. Según informó el medio Axios, el secretario de Defensa estadounidense y responsables del Comando Central de Estados Unidos están entre los principales promotores de retomar los ataques contra Teherán.

El medio también señaló que Trump y Netanyahu habrían considerado una posible ofensiva conjunta contra instalaciones militares y nucleares iraníes, aunque el presidente estadounidense aún no había tomado una decisión al respecto.

El encuentro tuvo lugar a pocos días de las elecciones parlamentarias en Israel, en un escenario marcado por las conversaciones sobre una posible escalada militar en la región.