El líder de Yashar! había propuesto un encuentro inmediato con el Likud tras recibir una oferta para encabezar el Ejecutivo bajo un esquema de alternancia.

Fracasó la reunión entre Netanyahumy Eisenkot para resolver diferencias y avanzar con el gobierno de unidad.

El primer ministro interino de Israel , Benjamin Netanyahu , y su principal rival, Gadi Eisenkot , mantuvieron este domingo una reunión para resolver diferencias y avanzar en la conformación de un posible Gobierno de unidad . Sin embargo, sus partidos informaron que no hubo avances significativos.

"La reunión entre Netanyahu y Eisenkot tuvo lugar en un ambiente profesional, en un intento por superar las amplias brechas que persisten" , señalaron en un comunicado conjunto el Likud, de Netanyahu, y Yashar, de Eisenkot.

No obstante, las conversaciones no permitieron acercar posiciones sobre ninguno de los temas y las partes tampoco fijaron una fecha para una nueva reunión , indicó Kan, que citó a miembros del partido de Eisenkot. La emisora pública israelí Kan informó que, tras la reunión, el partido de Eisenkot evaluó la posibilidad de avanzar en la formación de un Gobierno minoritario.

El encuentro se produjo luego de que el sábado Netanyahu le ofreciera ocupar primero el cargo de primer ministro a Eisenkot , mientras él asumiría inicialmente como primer ministro alterno en un eventual Ejecutivo compartido.

El líder de Yashar! había propuesto un encuentro inmediato con el Likud tras recibir una oferta para encabezar el Ejecutivo bajo un esquema de alternancia.

Por ese motivo, Eisenkot pidió reunirse con el primer ministro para "evaluar en las próximas 24 horas si el Likud tiene una intención real de alcanzar un acuerdo".

Eisenkot cuestionó las demoras del Likud

Aunque había mantenido abierta la posibilidad de un entendimiento, Eisenkot sostuvo que lleva cerca de tres semanas intentando impulsar negociaciones “genuinas, sinceras y aceleradas”, pero que hasta ahora encontró “negativas y evasivas”.

Según relató, el domingo pasado envió a Netanyahu una propuesta detallada sobre cuestiones políticas centrales, que incluía concesiones importantes de su partido. El documento fue transmitido mediante un canal reservado que, de acuerdo con su versión, se había establecido a pedido del primer ministro en funciones.

El viernes, el dirigente se había comprometido a conformar un nuevo Ejecutivo en ocho días, sin descartar un pacto con el Likud, al que cuestionó por no haber presentado hasta ese momento una propuesta concreta.

Los acuerdos y las diferencias para alcanzar una mayoría

En paralelo a las conversaciones con Netanyahu, Yashar! alcanzó acuerdos de coalición con Los Demócratas, el partido de izquierda encabezado por Yair Golán, y con Israel Beitenu, la formación ultranacionalista de Avigdor Lieberman.

Las fuerzas que integran ese espacio suman 48 escaños, por debajo de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría en el Parlamento israelí, compuesto por 120 miembros.

Una de las alternativas sería contar con el respaldo de la Lista Conjunta y Raam, que reúnen 19 bancas. Sin embargo, esa posibilidad divide a los socios de Eisenkot: mientras Los Demócratas defiende la formación de un Gobierno con apoyo de los partidos árabes, Lieberman rechaza esa opción.

Si no consigue ese respaldo y tampoco acuerda con el Likud, la coalición tendría que buscar el acompañamiento de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13 escaños. Su incorporación permitiría alcanzar exactamente las 61 bancas requeridas.