El líder de Yashar! propuso un encuentro inmediato con el Likud tras recibir una oferta para encabezar el Ejecutivo bajo un esquema de alternancia.

Gadi Eisenkot propuso una reunión inmediata con Benjamín Netanyahu para discutir la formación de un Gobierno de unidad.

Gadi Eisenkot invitó este sábado a Benjamín Netanyahu a reunirse esa misma noche para negociar un Gobierno de unidad en Israel. El líder de Yashar! aseguró que está dispuesto a evaluar en las próximas 24 horas si el Likud tiene una intención real de alcanzar un acuerdo, después de semanas de conversaciones sin resultados.

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La propuesta llegó luego de que Netanyahu le ofreciera ocupar primero el cargo de primer ministro , mientras él asumiría inicialmente como primer ministro alterno en un eventual Ejecutivo compartido.

“Si el Likud está realmente comprometido con una unidad auténtica, estoy dispuesto a evaluar la seriedad de sus intenciones en las próximas 24 horas”, expresó Eisenkot en sus redes sociales. El dirigente propuso celebrar la reunión en un hotel de Herzliya , en el centro del país, donde afirmó encontrarse junto a su equipo negociador.

Aunque mantuvo abierta la posibilidad de un entendimiento, Eisenkot sostuvo que lleva cerca de tres semanas intentando impulsar negociaciones “genuinas, sinceras y aceleradas” , pero que hasta ahora encontró “negativas y evasivas”.

Según relató, el domingo pasado envió a Netanyahu una propuesta detallada sobre cuestiones políticas centrales, que incluía concesiones importantes de su partido . El documento fue transmitido mediante un canal reservado que, de acuerdo con su versión, se había establecido a pedido del primer ministro en funciones.

Gadi Eisenkot propuso una reunión inmediata con Benjamín Netanyahu para discutir la formación de un Gobierno de unidad. Captura de pantalla

Eisenkot aseguró que todavía no recibió una respuesta a ese planteo. También señaló que ya definió los principales lineamientos del Gobierno que pretende formar y que los presentará en los próximos días.

El viernes, el dirigente se había comprometido a conformar un nuevo Ejecutivo en ocho días, sin descartar un pacto con el Likud, al que cuestionó por no haber presentado hasta ese momento una propuesta concreta.

Los acuerdos y las diferencias para alcanzar una mayoría

En paralelo a las conversaciones con Netanyahu, Yashar! alcanzó acuerdos de coalición con Los Demócratas, el partido de izquierda encabezado por Yair Golán, y con Israel Beitenu, la formación ultranacionalista de Avigdor Lieberman.

Las fuerzas que integran ese espacio suman 48 escaños, por debajo de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría en el Parlamento israelí, compuesto por 120 miembros.

Una de las alternativas sería contar con el respaldo de la Lista Conjunta y Raam, que reúnen 19 bancas. Sin embargo, esa posibilidad divide a los socios de Eisenkot: mientras Los Demócratas defiende la formación de un Gobierno con apoyo de los partidos árabes, Lieberman rechaza esa opción.

Si no consigue ese respaldo y tampoco acuerda con el Likud, la coalición tendría que buscar el acompañamiento de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13 escaños. Su incorporación permitiría alcanzar exactamente las 61 bancas requeridas.