El partido de izquierda Demócratas suspendió las conversaciones con el exjefe militar, que también logró un acuerdo con una facción de derecha para suceder a Benjamín Netanyahu.

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar gobierno el 8 de noviembre, luego de las elecciones legislativas que dejaron un Parlamento sin mayorías claras.

El exjefe militar Gadi Eisenkot enfrenta un nuevo obstáculo en su intento de desplazar al primer ministro Benjamín Netanyahu del poder en Israel , luego de que una facción de izquierda suspendiera las negociaciones para integrar una coalición. La decisión profundizó las dificultades para reunir una mayoría parlamentaria, aunque su partido anunció un acuerdo con un sector de derecha.

La ruptura fue comunicada el martes por los Demócratas, liderados por Yair Golan, mientras que Yashar, la fuerza política de Eisenkot, confirmó un entendimiento con Israel Nuestro Hogar, encabezado por Avigdor Lieberman. Se trata del primer acuerdo de coalición desde que Eisenkot recibió el encargo de formar gobierno el 8 de noviembre .

Las negociaciones se desarrollan después de las elecciones del 27 de octubre, que no dejaron un ganador con mayoría suficiente ni un camino definido para que alguno de los dos principales bloques llegue al poder. Eisenkot tiene plazo hasta el 6 de diciembre para conseguir los apoyos necesarios , aunque puede solicitar una extensión de otros 14 días.

El principal desacuerdo gira alrededor de los posibles socios que Eisenkot busca incorporar a su gobierno. Entre ellos, Lieberman y otros dirigentes de derecha rechazaron la posibilidad de construir una mayoría parlamentaria con partidos liderados por representantes de la minoría árabe israelí, que representa aproximadamente el 21% de la población.

El bloque de partidos que respalda a Eisenkot obtuvo 48 escaños, mientras que la alianza de Benjamin Netanyahu consiguió 53.

Esa postura generó malestar en Golan, quien reclama un entendimiento con esas fuerzas para cumplir el compromiso electoral de terminar con el gobierno de Netanyahu, el mandatario que más tiempo permaneció en el poder en la historia de Israel.

El dirigente también cuestionó los contactos que Eisenkot mantiene con el Likud, el partido de Netanyahu, y con agrupaciones ultraortodoxas, en busca de explorar un eventual gobierno de unidad.

Desde Yashar defendieron esas conversaciones y aseguraron que representan un "compromiso genuino para formar el gobierno más amplio posible". Además, señalaron que analizarán todas las alternativas para evitar que el país deba atravesar otra convocatoria electoral.

Sin embargo, los Demócratas comunicaron que decidieron interrumpir las negociaciones: "Debemos descartar la opción de la unidad", expresaron en un comunicado. También manifestaron su preocupación porque, según sostuvieron, los contactos con el Likud y los partidos ultraortodoxos terminaron condicionando toda la discusión política.

Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre para intentar formar gobierno, con la posibilidad de solicitar una prórroga de 14 días. France 24

Cómo quedó el reparto de fuerzas en el Parlamento israelí

Los resultados de los comicios dejaron un escenario fragmentado en la Knesset, el Parlamento israelí, que cuenta con 120 bancas. El bloque que respalda a Eisenkot, integrado por los Demócratas e Israel Nuestro Hogar, consiguió 48 escaños, una cifra insuficiente para alcanzar la mayoría de 61 legisladores.

Por su parte, Netanyahu y su tradicional alianza de partidos de extrema derecha y ultraortodoxos reunieron 53 bancas, también por debajo del número necesario para gobernar. En tanto, las fuerzas lideradas por representantes árabes obtuvieron 19 escaños, un resultado sin precedentes que atribuyeron al rechazo a las políticas del actual gobierno.

Eisenkot recibió el encargo de intentar formar una coalición después de que los partidos árabes lo respaldaran como el candidato más adecuado para ocupar el cargo de primer ministro. No obstante, las diferencias entre sus posibles aliados amenazan con bloquear esa posibilidad.

Qué puede pasar si Eisenkot no consigue formar gobierno

Si el exjefe militar no logra reunir los apoyos antes del vencimiento del plazo, Netanyahu podría recibir el siguiente encargo para intentar conformar una mayoría. Si tampoco consigue avanzar, el escenario más probable sería la convocatoria a nuevas elecciones.

Mientras continúen las negociaciones y ante una eventual nueva votación, Netanyahu permanecerá como primer ministro interino. La suspensión del diálogo con los Demócratas y las diferencias sobre la incorporación de otros sectores dejaron a Eisenkot frente a un desafío adicional para evitar que el bloqueo político se prolongue.