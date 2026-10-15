Chile y Bolivia buscan acercar posiciones: José Antonio Kast realizará la primera visita a La Paz en 71 años

El presidente chileno viajará para reunirse con su par Rodrigo Paz Pereira en un encuentro histórico para ambos países. La agenda incluirá acuerdos comerciales, cooperación minera, seguridad fronteriza e integración energética, en medio de una relación diplomática marcada por décadas de distanciamiento.

El presidente de Chile, José Antonio Kast , realizará una visita a Bolivia que marcará un acontecimiento histórico en las relaciones bilaterales . De esta forma, será la primera vez en 71 años que un mandatario chileno viaje oficialmente a La Paz bajo esta modalidad.

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Durante su estadía, Kast mantendrá un encuentro con el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira , con quien abordará una agenda de 11 puntos destinada a fortalecer la c ooperación económica, comercial, energética y de seguridad entre ambos países.

La visita adquiere especial relevancia debido a que Chile y Bolivia no mantienen relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajadores desde 197 8, aunque conservaron vínculos consulares y canales de diálogo sobre diferentes asuntos de interés común.

El viaje también representa una oportunidad para profundizar los mecanismos de cooperación entre ambas administraciones , especialmente en materia de comercio exterior, infraestructura, conectividad y combate contra el crimen organizado.

Según informó el diario chileno La Tercera, Kast estará acompañado por una delegación integrada por ministros y autoridades regionale s, mientras que medios bolivianos anticiparon la posible firma de acuerdos vinculados con la modernización de las relaciones comerciales.

Kast realizará el primer viaje de Estado a Bolivia desde 1978. Emol

Una visita histórica después de 71 años de distanciamiento diplomático

El antecedente más cercano de una visita de Estado de un presidente chileno a Bolivia se remonta al 4 de agosto de 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo viajó a La Paz para reunirse con el entonces mandatario boliviano Víctor Paz Estenssoro.

Desde aquel encuentro, las relaciones entre ambos países atravesaron diferentes etapas, marcadas principalmente por la histórica demanda de Bolivia de recuperar una salida soberana al océano Pacífico.

El vínculo diplomático tuvo un breve período de restablecimiento entre 1975 y 1978, pero las negociaciones para alcanzar una solución a la cuestión marítima no prosperaron. Finalmente, en 1978, ambos países rompieron sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, una situación que continúa vigente.

Sin embargo, la ausencia de embajadores no significó una interrupción total de los vínculos bilaterales. Chile y Bolivia mantuvieron relaciones consulares y desarrollaron mecanismos de cooperación en diferentes áreas.

Durante las últimas décadas también se registraron visitas de mandatarios chilenos a territorio boliviano, aunque ninguna tuvo el carácter de visita de Estado.

En 2006, el entonces presidente Ricardo Lagos asistió a la asunción presidencial de Evo Morales, mientras que Gabriel Boric viajó a La Paz en 2025 para participar de la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz Pereira. La visita de Kast se diferenciará de esos antecedentes por su carácter oficial y por la amplitud de la agenda bilateral prevista.

Qué acuerdos comerciales buscarán firmar Chile y Bolivia

Uno de los principales objetivos del encuentro será avanzar en la actualización del Acuerdo de Complementación Económica ACE 22, instrumento que regula diferentes aspectos del intercambio comercial entre Chile y Bolivia.

De acuerdo con información publicada por el diario boliviano El Deber, ambos gobiernos prevén firmar los términos de referencia para iniciar la modernización de ese acuerdo.

La iniciativa apunta a facilitar las operaciones comerciales, mejorar las condiciones de intercambio y adaptar las disposiciones existentes a las nuevas modalidades del comercio internacional. Entre los aspectos que se buscará incorporar o actualizar se encuentran:

Reglas de origen : revisión de los criterios que determinan la procedencia de los productos comercializados.

Comercio electrónico : incorporación de disposiciones relacionadas con las transacciones digitales.

Mecanismos sanitarios : actualización de las condiciones aplicables al intercambio de determinados productos.

Facilitación comercial: medidas destinadas a mejorar los procedimientos y reducir obstáculos para las operaciones bilaterales.

La modernización del ACE 22 constituye uno de los puntos centrales de una agenda que busca fortalecer la integración económica entre ambos países de América Latina.

Los proyectos que estarán en discusión

La reunión entre Kast y Paz Pereira también incluirá conversaciones sobre cooperación minera e integración energética, dos áreas estratégicas para las economías de Chile y Bolivia.

Entre las iniciativas previstas figura el análisis de nuevos acuerdos para impulsar la colaboración en el sector minero, así como una declaración vinculada con la interconexión eléctrica entre ambos países.

Otro de los proyectos que estará sobre la mesa será la posible conexión de Bolivia al cable submarino Humboldt, una infraestructura de telecomunicaciones destinada a mejorar la conectividad digital internacional.

La agenda también contemplará el desarrollo de los corredores bioceánicos, que buscan fortalecer las conexiones terrestres y logísticas entre diferentes países de Sudamérica. Según consignó el diario boliviano La Razón, los mandatarios analizarán propuestas de integración vial y mejoras en el transporte de carga.

Rodrigo Paz también busca establecer acuerdos con Kast. EFE

Estas iniciativas resultan relevantes para Bolivia por su condición de país sin litoral marítimo y para Chile por el papel que desempeñan sus puertos del norte en el intercambio comercial regional.

El fortalecimiento de la infraestructura fronteriza y de los corredores de transporte podría facilitar el movimiento de mercancías y mejorar las conexiones entre los mercados sudamericanos.

Seguridad fronteriza y narcotráfico

Además de los asuntos económicos, ambos gobiernos buscarán profundizar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Uno de los objetivos será fortalecer el intercambio de información entre las autoridades de Chile y Bolivia para mejorar la prevención y persecución de delitos transnacionales.

Entre las problemáticas que se abordarán se encuentran el narcotráfico, las actividades de organizaciones criminales y el tráfico de vehículos robados desde el norte chileno hacia territorio boliviano.

La coordinación fronteriza representa un asunto prioritario para ambos países debido a la extensión de los pasos terrestres y a las dificultades que plantea el control de las rutas utilizadas por redes delictivas.

La cooperación en esta materia formará parte de la agenda de 11 puntos que las administraciones de Kast y Paz Pereira buscarán desarrollar durante el encuentro.

Quiénes acompañarán a José Antonio Kast en su visita a Bolivia

La delegación chilena estará integrada por funcionarios del Gobierno nacional y representantes de las regiones del norte del país, directamente vinculadas con la actividad comercial y fronteriza con Bolivia.

Según informó La Tercera, entre los integrantes de la comitiva estarán el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. También participarán los gobernadores regionales Diego Paco, de Arica y Parinacota, José Miguel Carvajal, de Tarapacá, y Ricardo Díaz, de Antofagasta.

La presencia de estas autoridades responde a la importancia que tienen las regiones del extremo norte chileno para el transporte de mercancías, los pasos fronterizos y las relaciones económicas con Bolivia.

Con una agenda centrada en el comercio, la infraestructura, la energía y la seguridad, la visita de Kast buscará abrir una nueva etapa de cooperación bilateral, aunque el histórico desacuerdo sobre la salida soberana de Bolivia al océano Pacífico continuará como uno de los principales asuntos pendientes entre ambos países.