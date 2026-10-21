Crisis climática: la ONU exige recortar las emisiones globales y advierte que el tiempo se agota

La entidad indicó que aún se puede limitar el aumento de la temperatura a 1,7 °C por encima de los niveles preindustriales. Esto evitaría que los fenómenos climáticos empeoren drásticamente.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) aseguró que aún es posible limitar el "sobrepaso" de los gases invernadero.

La ONU aseguró que el mundo debe reducir las emisiones de carbono en un 18% de acá a 2030 "para volver a la normalidad" . La agencia humanitaria apuntó que esta medida sería para evitar sobrepasar una serie de objetivos climáticos propuestos y que luego esa reducción debería aumentar a la mitad en una década.

Aunque se cerró el plazo para mantener el aumento de la temperatura en 1,5 °C , de acuerdo con las recomendaciones científicas, aún es posible limitar el "sobrepaso" de ese objetivo , según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Sin embargo, un informe sobre la "brecha de emisiones" entre los objetivos climáticos y las políticas de los Estados constató que los países no están logrando traducir sus objetivos a largo plazo de reducción de emisiones en acciones a corto plazo.

En detalle, el PNUMA indicó que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 18 % para 2030 y en un 45% para 2035 podría limitar el aumento de la temperatura a 1,7 °C por encima de los niveles preindustriales. Esto permitiría que diversos fenómenos -como las olas de calor récord de este año, que seguirían siendo frecuentes- empeoren drásticamente.

Durante años los gobiernos fueron advertidos de que el tiempo se agotaba, declaró la directora ejecutiva del organismo Inger Andersen, en cita a The Guardian : "Solíamos decir que aún había una oportunidad si hacíamos un esfuerzo titánico para mantenernos dentro del límite de 1,5 °C. Ahora está claro que ese esfuerzo no se hizo. Nos demoramos y esta oportunidad se esfumó".

No obstante, Andersen instó a los países a mantener el objetivo de 1,5 °C, pilar fundamental del Acuerdo de París sobre el clima. "Podemos lograr que el sobregiro sea lo más breve y breve posible. No es momento de tirar la toalla y rendirse. Se trata de encontrar el camino de regreso, lo antes posible", sostuvo.

El PNUMA indicó que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 18 % para 2030 y en un 45% para 2035 podría limitar el aumento de la temperatura a 1,7 °C .

Los gobiernos y su respuesta a la agenda climática

El mandato de Donald Trump en EEUU es el segundo mayor emisor del mundo después de China, se retiró del acuerdo de París y amenaza con revertir su tendencia histórica de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Al respecto, el director ejecutivo del centro de estudios Climate Analytics Bill Hare declaró: "Todos los gobiernos tienen responsabilidades, pero en particular es hora de que los principales productores de combustibles fósiles, como EEUU y Arabia Saudita, que producen entre el 20% y el 25% mundial, dejen de lado la política y afronten la realidad científica".



Otro análisis del PNUMA indicó que los compromisos adquiridos el año pasado en materia de gases de efecto invernadero fueron notablemente débiles. En la cumbre climática COP30 celebrada en Brasil el pasado noviembre, se esperaba que los gobiernos asumieran nuevos compromisos en el marco del Acuerdo de París para reducir las emisiones. Sin embargo, eso no pasó.

Por su parte, el director del centro de estudios Power Shift Africa Mohamed Adow afirmó que "las soluciones están a nuestro alcance". En ese sentido, sostuvo que "la energía solar y eólica están creciendo mucho más rápido de lo previsto, pero los gobiernos siguen sin abandonar los combustibles fósiles con la suficiente celeridad".