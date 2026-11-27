La decisión del gobierno de Laura Fernández contra Francesca Albanese generó cuestionamientos políticos y judiciales. Además, puso el foco en el acercamiento del país a Israel y Estados Unidos.

El Gobierno de Costa Rica rechazó el pasado jueves el ingreso al país de Francesca Albanese , relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados . La funcionaria italiana tenía previsto recibir este viernes un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), pero las autoridades migratorias impidieron su entrada bajo el argumento de que representa un riesgo para la seguridad nacional.

La decisión expuso el giro de la política exterior costarricense y su acercamiento a Israel y a los lineamientos internacionales de Estados Unidos. El episodio también generó cuestionamientos dentro del propio oficialismo y reacciones de sectores académicos, políticos y organizaciones progresistas, en un país que históricamente mantuvo un fuerte respaldo a la ONU.

El gobierno de Laura Fernández justificó la medida al señalar que Albanese “tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas”. El director de Migración, Omer Badilla, confirmó durante la noche el rechazo a la “mujer italiana de apellido Albanese”, aunque no precisó de dónde provenía la advertencia de seguridad.

La relatora, por su parte, vinculó el episodio con l as sanciones que Estados Unidos impuso contra ella por su trabajo en defensa de los derechos de la población palestina . En declaraciones al medio local Semanario Universidad, contó que sospechó de una posible intervención de Washington: “No creo que el problema sea Costa Rica. Quizás tenga que ver con Estados Unidos; es posible”, relató que le dijo al funcionario migratorio que le comunicó el inconveniente.

Según relató Albanese, debió entregar su pasaporte y mantuvo una discusión con las autoridades antes de conocer la decisión. "Fue una situación bastante intimidante. Sinceramente, nunca en mi vida me había sentido tan humillada y amenazada ”, denunció en diálogo con el medio Delfino.com.

Mientras aguardaba una definición sobre su situación —con la posibilidad de regresar a París, desde donde había partido, o continuar viaje hacia México—, la Sala Constitucional intervino. El tribunal dictó una medida cautelar para impedir cualquier expulsión hasta recibir, en un plazo de 24 horas, una explicación del gobierno. La decisión se tomó a partir de un recurso de hábeas corpus presentado minutos después de conocerse el rechazo migratorio.

El acercamiento de Costa Rica a Israel y Estados Unidos

El rechazo a Albanese se produjo en medio de un cambio en la posición diplomática de Costa Rica frente al conflicto en Medio Oriente. En abril, el gobierno declaró organización terrorista a Hamás, en línea con la clasificación que sostiene EEUU junto con otras organizaciones.

Desde el ataque de Hamás contra ciudadanos israelíes en 2023 y la posterior ofensiva militar de Israel en territorio palestino, Costa Rica se alineó con las posiciones de la administración de Donald Trump, principal aliado internacional de la administración de Benjamin Netanyahu.

Ese cambio también quedó reflejado en las votaciones recientes en la ONU. En distintas resoluciones vinculadas con Israel, los territorios ocupados y la población refugiada, la delegación costarricense optó por abstenerse, pese a que hasta el año pasado respaldaba esas iniciativas con su voto. En septiembre, además, se apartó de una mayoría de 152 países que apoyó que la Autoridad Palestina pudiera participar de manera remota en la Asamblea General de la ONU.

En mayo, la presidenta costarricense le comunicó al mandatario israelí, Isaac Herzog, su intención de concretar el traslado de la embajada costarricense desde Tel Aviv hacia Jerusalén, una decisión de fuerte contenido simbólico que todavía no se llevó adelante.