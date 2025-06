El Consejo de Seguridad de la ONU pidió desescalar el conflicto entre Irán e Israel

Si bien hubo unanimidad en pedir la vía diplomática, hubo matices al momento de señalar las responsabilidades. Los países africanos y asiáticos criticaron a Israel por su ataque "unilateral" y su "desprecio" por la carta de la ONU. En tanto, EEUU y Europa enfocaron en el peligro que supondría el plan nuclear iraní, aunque no mencionaron las armas nucleares de Israel.

Durante la reunión, Irán apuntó contra EEUU, al que acusó de cómplice de los ataques de Israel. Su embajador ante la ONU, Amir Saeid Jalil Iravani, afirmó que "La complicidad de Estados Unidos en este ataque terrorista está fuera de toda duda (…) No olvidaremos que nuestra gente perdió la vida como resultado de un ataque israelí con armas estadounidenses".

Luego Iravani dejó una advertencia para Israel y sus aliados: " Responderemos decisiva y proporcionadamente, en el lugar y con los medios de nuestra elección, y no es una amenaza, sino la necesaria consecuencia de un ataque militar no provocado".

El único apoyo de peso a Irán dentro del Consejo de Seguridad fue, como era de esperar, de Rusia. El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, calificó el ataque israelí como "una grosera violación de la carta de la ONU".

En tanto, China y EEUU eligieron la moderación y el llamado al diálogo. "Los países con influencia significativa sobre Israel jueguen un papel constructivo", pidió Fu Cong, el embajador chino. El estadounidense, McCoy Pitt, advirtió que su país no tolerará ningún ataque a sus ciudadanos y señaló las consecuencias en la región de una escalada del conflicto.

Israel descabezó a la cúpula militar de Irán: ¿quiénes son los generales y científicos asesinados?

Tras el ataque preventino a Irán, el ejército de Israel confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Hossein Bagheri; del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami; y del comandante del Comando de Emergencia, Gholam Ali Rashid. Pero en la ofensiva israelí no solo han muerto asesinados tres generales, sino también al menos cuatro científicos del programa nuclear iraní, identificados por The New York Times.

En el operativo de Israel contra instalaciones nucleares y militares participaron 200 aviones de combate hebreos F16/F35, que lanzaron unos 330 misiles sobre más de 100 objetivos, incluyendo instalaciones en Natanz, bases militares y residencias de altos oficiales.

Comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica desde 2019. Fue comandante en diversas regiones durante la guerra con Irak. entre 1908 y 1986 y se reconocido por su retórica agresiva contra Estados Unidos e Israel. Además, dirigió operaciones en Siria y Yemen.

Nacido en 1961 en la capital iraní, Mohammad Bagheri se incorporó al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en 1980, durante la guerra Irán-Irak. Considerado uno de los principales arquitectos de la doctrina militar del país, ascendió en la jerarquía hasta ser nombrado jefe del Estado Mayor General el 28 de junio de 2016, en reemplazo de Hassan Firouzabadi.

Antes de su nombramiento como jefe del Estado Mayor, Bagheri se desempeñó como subjefe en las áreas de inteligencia y operaciones. Su papel no se limitó al territorio iraní: en octubre de 2017 visitó tropas en la provincia siria de Alepo, y en febrero de 2022 declaró que Irán continuaría desarrollando su programa de misiles balísticos “en cantidad y calidad”, según reportó Reuters.

En octubre de 2022, la Casa Blanca afirmó que tropas iraníes estaban presentes en Crimea apoyando a Rusia en el uso de drones; Bagheri supervisaba las ramas del ejército responsables del suministro de estos sistemas.

Subjefe del Estado Mayor General y alto mando del Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Este alto mando tuvo un papel clave en el diseño de operaciones defensivas y disuasorias y se le considera un miembro influyente del círculo de planificación militar estratégica. Fue un hombre muy cercano al jefe de la Guardia Revolucionaria asesinado por Estados Unidos Qasem Soleimani.

Científico nuclear, exdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán (2011-2013). Considerado una figura clave en el programa nuclear iraní, Abbasi-Davani estaba especializado en física de radiación y había sobrevivido a un intento de asesinato en 2010 por parte del Mossad. Fue clave en el desarrollo del programa de enriquecimiento de uranio.

Físico teórico e intelectual, expresidente de la Universidad Islámica Azad de Teherán. Presidente de la Universidad Islámica Azad (hasta 2024). Tehranchi estaba especializado en física cuántica y cosmología. Desempeñó un papel clave en la formación científica de élites del programa nuclear y fue reconocido por fomentar investigaciones estratégicas y publicaciones internacionales.

Además de estos dos científicos, la agencia Tasnim de Irán ha informado que otros cuatro científicos han muerto en los ataques.

Se trata de Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi y Motlabizadeh, todos ellos vinculados con el potente programa nuclear iraní.