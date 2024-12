El océano Ártico podría quedarse sin hielo antes del 2030

La realidad es que en sí el Ártico no va a quedarse sin hielo por completo , pero los científicos utilizan la expresión ice-free (libre de hielo) para referirse al momento en puntual en el que la extensión helada del Ártico se reduzca al millón de km2 . "Si bien el área de hielo marino de un millón km2 no es pequeña en términos absolutos, se encuentra al norte de Groenlandia y el archipiélago ártico canadiense, lo que deja el 93% del océano Ártico libre de hielo marino", agregó Jahn.

Las proyecciones para el fin de esta década

Los investigadores realizaron grandes pruebas y análisis para poder obtener resultados lo más concretos posibles, y dentro de las más de 366 simulaciones realizadas, determinaron que el porcentaje del primer día sin hielo ascienden al 2,5% para el 2030.

Determinar un día exacto y un número definitivo a la probabilidad, es una tarea difícil ya que "en este momento, depende del clima caótico que tengamos un día sin hielo o no", sostiene Céline Heuzé, climatóloga de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y la coautora del estudio.

Un evento que estiman que sí pueda suceder, es el Evento Repentino de Pérdida de Hielo (RILE), el cuál se lo conoce por ser una serie de fenómenos meteorológicos extremos, que en este caso, podrían llegar a derretir dos millones de kilómetros cuadrados o más de hielo marino en un corto período de tiempo.

Qué consecuencias podría producir la falta de hielo

El día que suceda que el Ártico se quede sin hielo, el impacto no va a verse instantáneamente y no cambiará las cosas drásticamente de primer momento. Sin embargo, el alteramiento en el ecosistema es inevitable y "cuanta más superficie de hielo marino perdamos, mayores serán los impactos de la pérdida de hielo marino", indica Jahn.

Al mismo tiempo, Jahn destaca que "no ocurre nada mágico con un millón de km2 que no haya ocurrido con 1,5 millones de km2. Pero con un millón de km2 aproximadamente, significa que la mayor parte del Ártico está libre de hielo y, por lo tanto, es fácilmente navegable incluso para barcos no reforzados contra el hielo", lo que no sólo abriría el Paso del Noroeste a la navegación, sino todo el océano Ártico.

El hecho de que sea posible la navegación, simboliza grandes consecuencias para los cetáceos y otros mamíferos marinos. Otra diferencia importante que radica es el estado del agua de líquido a sólido, ya que mientras mayor cantidad de agua en estado líquido haya, mayor será la absorción de radiación y de calor, lo que aumentará el calentamiento regional.