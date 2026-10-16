León XIV evoluciona favorablemente y el Vaticano evalúa su reaparición pública

El papa de 71 años continúa internado en el Hospital Gemelli de Roma después de que los médicos le extirparan parte del pulmón derecho. Aunque su recuperación avanza según lo previsto, la Santa Sede analiza si podrá participar del Ángelus del domingo.

El Papa podría reaparecer públicamente en el Ángelus del domingo.

El Vaticano comenzó a evaluar distintas alternativas para que el papa León XIV reaparezca públicamente el próximo domingo durante el tradicional rezo del Ángelus , después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer de pulmón . El pontífice estadounidense, de 71 años , permanece internado en el Hospital Gemelli de Roma , donde presenta una evolución favorable.

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La recuperación del líder de la Iglesia católica avanza de acuerdo con las previsiones médicas, al punto que la Santa Sede decidió suspender este viernes la difusión del parte matutino que informaba sobre su descanso nocturno y su desayuno.

Sin embargo, la mejoría posoperatoria todavía no permite establecer cuándo recibirá el alta hospitalaria ni cuáles serán las consecuencias de la enfermedad sobre el desarrollo de su pontificado.

Mientras tanto, las autoridades vaticanas trabajan sobre la posibilidad de organizar una transmisión desde el hospital para que León XIV pueda dirigir unas palabras a los fieles y participar de la oración dominical.

La decisión dependerá de su estado de salud durante los próximos días y de las recomendaciones de los profesionales que supervisan su recuperación.

El Vaticano prepara una posible aparición de León XIV durante el Ángelus

Uno de los principales objetivos de la Santa Sede es determinar si el papa podrá participar del Ángelus del domingo al mediodía, una de las ceremonias semanales más importantes para los católicos.

El Papa aguarda por nuevos estudios. Vatican News

La posibilidad comenzó a tomar fuerza después de que se observara a integrantes del equipo de comunicación del Vaticano instalando cables y preparando equipamiento técnico en el Hospital Gemelli.

Estos trabajos permitirían realizar una transmisión en vivo desde el establecimiento sanitario, una modalidad que otros pontífices utilizaron durante sus internaciones.

La aparición tendría un significado especial para los aproximadamente 1.400 millones de fieles católicos de todo el mundo, ya que representaría la primera oportunidad de observar públicamente al pontífice después de la operación. No obstante, las autoridades aclararon que todavía no existe una confirmación definitiva sobre su participación.

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, explicó que la posibilidad está siendo analizada, pero que cualquier decisión estará condicionada por la evolución clínica del papa.

“No podemos hacer ningún tipo de predicciones”, manifestó el jueves durante un encuentro diplomático, según declaraciones recogidas por las agencias italianas LaPresse y ANSA.

El funcionario también reconoció que la noticia de la intervención quirúrgica le provocó preocupación y sorpresa, especialmente por las implicancias que podría tener sobre la actividad del pontífice.

“La cuestión ahora es cuándo regresará, en qué circunstancias lo hará y qué dicen los médicos. Y en función de todos estos factores, el papa ajustará su pontificado, si es necesario ajustarlo”, sostuvo.

Qué operación le realizaron al Papa

El martes, León XIV fue sometido a una cirugía pulmonar después de que los médicos detectaran un nódulo sospechoso de malignidad.

Durante la intervención, los especialistas le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, un procedimiento conocido como lobectomía pulmonar.

Los análisis posteriores confirmaron que el pontífice presenta un adenocarcinoma, considerado el tipo más frecuente de cáncer de pulmón.

Esta enfermedad se desarrolla a partir de células glandulares presentes en el tejido pulmonar y puede presentar diferentes características según su extensión y composición molecular.

Aunque la cirugía permitió retirar la región comprometida, los profesionales todavía deben determinar si el cáncer se encontraba limitado al lóbulo extirpado o si existen indicios de propagación hacia otras zonas.

Por ese motivo, los médicos aguardan los resultados de nuevos estudios que permitirán establecer con mayor precisión el alcance de la enfermedad.

Entre las evaluaciones pendientes se encuentran análisis destinados a identificar las características genéticas y moleculares del tumor, información que puede resultar determinante para definir si será necesario algún tratamiento complementario. Por el momento, no se comunicó una decisión sobre la eventual aplicación de otras terapias.

Cómo evoluciona la salud del papa después de la cirugía

Los últimos informes médicos difundidos por el Vaticano señalaron que León XIV presenta una recuperación posoperatoria favorable, sin alteraciones significativas en los controles realizados hasta el momento.

Los especialistas indicaron que el pulmón intervenido respondió adecuadamente al procedimiento y que los estudios posteriores mostraron resultados dentro de los parámetros esperados.

El pontífice también continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria, una práctica habitual después de determinadas cirugías torácicas que busca favorecer la recuperación de la función pulmonar.

La evolución favorable permitió que el religioso estadounidense comenzara a retomar algunas de sus responsabilidades institucionales desde el hospital.

Durante el jueves, León XIV volvió a trabajar desde su habitación y mantuvo una reunión con su jefe de gabinete, una señal de que pudo reanudar parcialmente sus actividades.

La Santa Sede también informó que el papa descansó y se alimentó con normalidad, aunque posteriormente decidió dejar de emitir los comunicados matutinos dedicados exclusivamente a esos aspectos de su recuperación.

Pese a estos avances, los médicos mantienen el seguimiento clínico para evaluar su evolución y determinar cuándo estará en condiciones de abandonar el establecimiento sanitario.

La incertidumbre sobre el futuro del pontificado de León XIV

Más allá de la recuperación inmediata, uno de los principales interrogantes gira en torno a las posibles consecuencias que tendrá el diagnóstico de cáncer de pulmón sobre las actividades del pontífice.

A sus 71 años, León XIV enfrenta una enfermedad cuyo pronóstico depende de diferentes factores, entre ellos el estadio del tumor, su composición molecular y la respuesta al tratamiento.

Los resultados de los estudios pendientes permitirán conocer si la intervención quirúrgica fue suficiente o si será necesario incorporar otras medidas terapéuticas.

En este contexto, Pietro Parolin evitó anticipar modificaciones en la agenda papal y remarcó que cualquier decisión deberá basarse en las recomendaciones médicas.

La eventual reaparición del domingo podría convertirse en una señal pública de su recuperación, aunque no necesariamente implicaría que el pontífice esté en condiciones de retomar de inmediato todas sus responsabilidades.

Por ahora, el Vaticano mantiene abiertas las alternativas para el Ángelus, mientras espera la evolución clínica de León XIV y los resultados de los estudios que permitirán definir los próximos pasos de su tratamiento.