Elecciones en Israel: el impacto del ataque de Hamás impulsa a los jóvenes hacia la extrema derecha

A pocos días de los comicios legislativos, una encuesta reveló que el 74% de la juventud israelí se identifica con la derecha o la centroderecha. El temor por la seguridad, las consecuencias de la guerra en Gaza y el rechazo a la creación de un Estado palestino marcan las posiciones de una nueva generación de votantes.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y los conflictos armados que se desencadenaron posteriormente modificaron las prioridades políticas de una parte importante de los jóvenes de Israel . Ante las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre , numerosos ciudadanos que votarán por primera vez manifiestan su respaldo a partidos de derecha y extrema derecha, principalmente por sus propuestas vinculadas con la seguridad nacional y el conflicto palestino-israelí .

Según datos difundidos por la cadena israelí Canal 12, aproximadamente 550.000 jóvenes de entre 18 y 22 años estarán habilitados para participar por primera vez de los comicios. Una encuesta reciente del mismo medio indicó que el 74% de los consultados se identifica con posiciones de derecha o centroderecha, frente al 67% registrado entre el conjunto de la población .

Esta tendencia contrasta con la realidad de distintas democracias occidentales, donde los sectores más jóvenes suelen mostrar una mayor identificación con posiciones progresistas. Sin embargo, en Israel, las experiencias vinculadas con la guerra, los ataques armados y la percepción de inseguridad adquirieron un peso central en las preferencias políticas de una parte de esa generación.

Uno de esos casos es el de Amihai , un joven de 18 años que vive en Shomria , en el sur del país, y que asegura que su principal preocupación es evitar que se repitan los acontecimientos de octubre de 2023.

Tras los ataques del movimiento islamista palestino, "voy a votar únicamente en función de la seguridad, no por lo que me ayude a comprar un apartamento en 10 años, sino por lo que me garantizará que tendré vida en 10 años", afirmó el joven, quien prefirió no revelar su apellido.

Netanyahu consigue apoyo de jóvenes de cara a las elecciones. ONU

La seguridad y el avance de la extrema derecha entre los nuevos votantes

Amihai participó de una manifestación en el sur de Israel a favor del establecimiento de asentamientos judíos en la Franja de Gaza, a unos dos kilómetros de las zonas devastadas por la ofensiva militar israelí.

Durante la movilización, el joven expresó posiciones de fuerte rechazo hacia los integrantes de Hamás y manifestó su respaldo a propuestas que promueven el desplazamiento de la población palestina del territorio. "Quiero que los terroristas sufran en prisión, que mueran", sostuvo al explicar su postura frente al conflicto.

También reclamó "una emigración masiva" de palestinos y expresó su deseo de "que sus habitantes mueran de ganas de irse". Estas posiciones coinciden con algunas de las propuestas defendidas por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, uno de los principales representantes de la extrema derecha dentro del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

El joven llevaba una camiseta con el nombre del funcionario y anticipó que votará por Otzma Yehudit (Poder Judío), el partido liderado por Ben Gvir. La identificación de una parte del electorado juvenil con estas fuerzas políticas no comenzó exclusivamente después del 7 de octubre. Según distintos especialistas, responde a un proceso de transformación ideológica que se desarrolla desde hace aproximadamente dos décadas.

Cómo influyeron Netanyahu y el 7 de octubre en las nuevas generaciones

La analista política Dahlia Scheindlin considera que el crecimiento de las posiciones de derecha entre los jóvenes israelíes tiene raíces anteriores al ataque de Hamás y está vinculado con el contexto político en el que crecieron.

"La conciencia política de alguien que hoy tenga 18 años se ha forjado bajo la era de Benjamin Netanyahu, en un entorno muy ultranacionalista", explicó la especialista, quien agregó que "La paz no está en la mente de la gente".

Para Scheindlin, la prolongada influencia política de Netanyahu, junto con los sucesivos enfrentamientos armados, contribuyó a configurar una generación que percibe la seguridad como una prioridad por encima de otros asuntos.

El ataque del 7 de octubre de 2023 profundizó esa percepción. Según un recuento de la agencia AFP, la ofensiva encabezada por Hamás provocó la muerte de 1.221 personas en territorio israelí.

La posterior respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza causó más de 74.200 muertes palestinas, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud del territorio, cifras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera fiables.

Las consecuencias de ambos acontecimientos también influyeron sobre jóvenes que no necesariamente comparten las posiciones de los partidos de extrema derecha.

Es el caso de Gili, una israelí de 18 años que participó en septiembre de un encuentro del partido de centroizquierda Los Demócratas, realizado en una plaza de Tel Aviv. "Cuando los jóvenes ven algo que causa tanto dolor, que afecta a todos como lo ocurrido el 7 de octubre, sienten miedo y no creen que la paz sea posible", explicó.

La joven, que llevaba una camiseta con la imagen de una paloma sosteniendo una rama de olivo, consideró que el temor provocado por la violencia contribuyó al endurecimiento de las posiciones políticas. "Es lógico que todo el mundo haya acabado inclinándose cada vez más a la derecha, hacia posturas cada vez más extremas", opinó.

El rechazo a un Estado palestino y las posiciones de los jóvenes nacionalistas

Otro de los nuevos votantes que respalda a las fuerzas de extrema derecha es Yishay Neeman, un estudiante de 19 años que asiste a una yeshivá, una institución educativa dedicada al estudio de textos religiosos judíos.

El joven vive en Petah Tikva, en el centro de Israel, y espera incorporarse próximamente a una unidad de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel. Su decisión de ingresar al Ejército se fortaleció después del ataque de Hamás y de los enfrentamientos posteriores que involucraron a distintos actores de Medio Oriente.

Neeman recordó que el 7 de octubre se encontraba en una sinagoga y que, durante sus últimos años de internado, debió refugiarse reiteradamente ante las alarmas por ataques aéreos.

La expansión del conflicto hacia otros frentes, incluidos los enfrentamientos con Hezbolá en Líbano, los hutíes de Yemen e Irán, reforzó su convicción de que Israel debe mantener una posición militar firme.

Aunque aseguró que no está a favor de una sucesión interminable de guerras, consideró que su país "no puede volver a la situación antes del 7 de octubre". Luego afirmó que "por eso tenemos que luchar y ganar de manera decisiva".

En las próximas elecciones, Neeman votará por el Partido Sionista Religioso, encabezado por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, otro de los principales dirigentes de extrema derecha de la coalición gobernante.

El joven también manifestó su apoyo a la anexión israelí de Cisjordania ocupada, una propuesta que contradice las aspiraciones palestinas de establecer un Estado independiente en ese territorio. En ese sentido, sostuvo que Israel debería "aniquilar su esperanza de un Estado palestino".

Con este escenario, las elecciones legislativas del 27 de octubre permitirán observar el peso electoral de una generación marcada por el ataque de Hamás, la guerra en Gaza y el temor a nuevos enfrentamientos.

Mientras algunos jóvenes mantienen su respaldo a propuestas de negociación y convivencia, otros encuentran en los partidos nacionalistas y de extrema derecha una respuesta a sus preocupaciones sobre la seguridad y el futuro del país. La orientación política de estos nuevos votantes constituye uno de los elementos centrales para comprender las transformaciones que atraviesa la sociedad israelí.