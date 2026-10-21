Elecciones en Israel: la minoría árabe busca aumentar su participación para frenar el avance de la extrema derecha

A pocos días de las elecciones legislativas del 27 de octubre, la comunidad árabe israelí se moviliza ante la posibilidad de que continúe el gobierno de Benjamin Netanyahu. La discriminación, el aumento de la violencia y las demoliciones de viviendas aparecen entre las principales preocupaciones de los votantes.

La minoría árabe de Israel , que representa aproximadamente el 20% de la población , se prepara para participar de unas elecciones legislativas que considera determinantes para su futuro. Ante los comicios del próximo 27 de octubre , distintos sectores de la comunidad impulsan una campaña para aumentar la participación electoral y evitar la continuidad de las políticas promovidas por el gobierno de Benjamin Netanyahu.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre quienes decidieron modificar su postura frente a las urnas se encuentra Said Kabet , un farmacéutico de 55 años que reside en Majd al Krum , una localidad de mayoría árabe situada en el norte de Israel. Después de boicotear las elecciones durante toda su vida, anunció que votará por primera vez.

"No votar no haría más que reforzar a Itamar Ben Gvir y a BezalelSmotrich ", explicó en referencia a los ministros de Seguridad Nacional y Hacienda , respectivamente, dos de los principales representantes de la extrema derecha dentro de la coalición gobernante.

Los árabes israelíes son descendientes de los palestinos que permanecieron en sus territorios después de la creación del Estado de Israel en 1948. Aunque poseen ciudadanía israelí, distintos sectores de esta comunidad denuncian situaciones de discriminación y desigualdad frente a la mayoría judía.

Según sus representantes, esas condiciones se agravaron durante la administración de Netanyahu, caracterizada por la presencia de dirigentes ultranacionalistas y por el endurecimiento de las políticas hacia la población palestina.

La población árabe quiere frenar a Benjamin Netanyahu. ONU

El avance de los colonos y el temor de la comunidad árabe de Israel

Una de las principales preocupaciones de la minoría árabe está relacionada con la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, promovida por sectores del gobierno y acompañada por un incremento de los episodios de violencia contra la población palestina.

Bajo la influencia de Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, la política de colonización se intensificó y, según denuncian residentes árabes, comenzaron a registrarse intentos de ocupación también dentro de localidades de mayoría árabe situadas en territorio israelí.

En septiembre, un terreno perteneciente a la familia Kabet, en Majd al Krum, fue escenario de un enfrentamiento entre habitantes de la localidad y un grupo de colonos judíos que intentó instalarse ilegalmente en la zona.

La Policía israelí finalmente desalojó a los ocupantes, pese al respaldo político de Smotrich, quien en agosto manifestó su intención de "judaizar" las regiones del país donde predomina la población árabe.

El episodio generó preocupación entre los vecinos y reforzó los llamados a participar de las elecciones para intentar modificar la composición del próximo gobierno.

"A la luz de lo que ha ocurrido aquí y en otros lugares, animo a todos los votantes a acudir a las urnas", sostuvo Said Kabet, quien considera que la participación electoral puede convertirse en una herramienta para defender los derechos de su comunidad.

La participación electoral y el posible peso de los partidos árabes

La movilización también se refleja en el trabajo de activistas como Dana Salameh, de 31 años, quien recorre las calles de Majd al Krum para convencer a los ciudadanos que habitualmente se abstienen de votar.

Históricamente, la participación de los árabes israelíes fue inferior al promedio nacional. En las elecciones legislativas de 2022, solamente el 53% de los ciudadanos de esta comunidad acudió a las urnas, frente al 70% registrado en el conjunto de Israel.

Sin embargo, Salameh considera que el escenario actual podría modificar esa tendencia debido a la preocupación por la continuidad de la coalición gobernante.

"Todo el mundo, incluso aquellos que (normalmente) boicotean las elecciones o que no están seguros de ir a votar, se da cuenta ahora de lo cerca que estará el peligro si este gobierno sigue en el poder", afirmó.

Para estos comicios, las fuerzas políticas árabes se presentan mediante dos espacios principales: la Lista Unificada, integrada por tres partidos, y Raam, denominación hebrea de la Lista Árabe Unida.

Ambas candidaturas fueron inicialmente invalidadas por la Comisión Electoral israelí, a partir de solicitudes impulsadas por integrantes del oficialismo. No obstante, la Corte Suprema revocó esas decisiones y autorizó su participación en las elecciones.

Los últimos sondeos proyectan que las dos listas podrían obtener 13 bancas parlamentarias, frente a los 10 escaños que actualmente ocupan las fuerzas de mayoría árabe.

De concretarse ese resultado, su representación podría adquirir una importancia decisiva en la formación del próximo gobierno, especialmente si ninguna de las principales coaliciones consigue una mayoría suficiente.

Para Dana Salameh, el clima electoral refleja que una parte importante de la comunidad interpreta los comicios como "una lucha por su propia existencia".

La elecciones en Israel tendrán lugar el próximo 27 de octubre. @almayadeen_es

Bajo esa consigna, los carteles distribuidos en distintas localidades buscan incentivar la concurrencia a las urnas con un mensaje directo: "Dependerá de tu voto".

La violencia y las demoliciones de viviendas profundizan el descontento

Más allá de las tensiones políticas, otro de los factores que impulsan la movilización electoral es el crecimiento de la criminalidad dentro de las comunidades árabes, particularmente los homicidios y las extorsiones.

De acuerdo con los registros de la organización judeoárabe Abraham Initiatives, durante el primer semestre de 2026 fueron asesinados más de 140 árabes israelíes, una cifra que representa un incremento del 15% respecto del mismo período de 2025.

Distintos representantes comunitarios responsabilizan a las autoridades por la falta de respuestas frente al avance de las organizaciones criminales y cuestionan la actuación de las fuerzas de seguridad.

"El Estado se ha retirado por completo", aseguró el criminólogo Walid Haddad, al describir la situación que atraviesan las localidades árabes.

A esta problemática se suma la demolición de viviendas, una política que las autoridades israelíes justifican por la ausencia de permisos de construcción. Sin embargo, los residentes denuncian que enfrentan importantes obstáculos administrativos para conseguir las autorizaciones necesarias.

En Taybeh, una localidad ubicada en el centro del país, aproximadamente 40 integrantes de la familia Abu Mtair permanecen bajo la amenaza de perder sus hogares, aunque la orden de demolición fue suspendida temporalmente.

"No puedo imaginar que vuelva este gobierno de derechas", expresó Akram Abu Mtair, de 47 años, ante la posibilidad de que la actual coalición conserve el poder.

La situación también genera preocupación entre las comunidades beduinas del sur de Israel. El pasado 12 de octubre, las autoridades demolieron 80 viviendas en la aldea de al Dahiya, situada en el desierto del Néguev.

Tras ese operativo, Adnan Abu Wadi, residente de la zona, aseguró que la comunidad se prepara para participar de manera masiva en las elecciones legislativas. "Utilizaremos nuestros votos árabes para cambiar de gobierno y expulsar a los extremistas", manifestó.

Con este escenario, los comicios del 27 de octubre representan una instancia de especial importancia para los partidos árabes israelíes, que buscan ampliar su representación parlamentaria en medio de los reclamos por seguridad, igualdad de derechos, acceso a la vivienda y participación política.