El costo de la guerra en Gaza: 50.000 mujeres y niñas murieron o resultaron heridas en tres años

ONU Mujeres alertó que los ataques, los desplazamientos y el colapso sanitario agravaron las condiciones de vida, mientras los abortos espontáneos se triplicaron.

ONU Mujeres advirtió sobre las consecuencias humanitarias del conflicto en Gaza para mujeres y niñas desde octubre de 2023.

Unas 50.000 mujeres y niñas murieron o resultaron heridas en Gaza durante los tres años de conflicto, según un informe de ONU Mujeres que expone el impacto de las operaciones militares israelíes sobre la población femenina. El organismo advirtió que las consecuencias persisten pese al alto el fuego y que la emergencia humanitaria continúa deteriorando sus condiciones de vida.

De acuerdo con los datos difundidos por la organización, una de cada 21 mujeres y niñas de Gaza perdió la vida o quedó con discapacidades permanentes como consecuencia de los ataques aéreos y las operaciones terrestres israelíes.

Aunque la mayor parte de las víctimas se concentró durante los dos primeros años de la guerra, las agresiones continuaron después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 . Durante el último año, otras 277 mujeres y niñas murieron en el territorio palestino.

El desplazamiento forzado también agravó la crisis. Desde octubre de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron más de 150 órdenes de evacuación , que obligaron a casi un millón de mujeres y niñas a abandonar sus hogares. Según ONU Mujeres, la cifra representa prácticamente a toda la población femenina de la Franja de Gaza.

Las condiciones de vida de las mujeres se deterioraron en medio de la destrucción de viviendas y la falta de recursos esenciales. ONU Mujeres señaló que muchas sobreviven en tiendas de campaña o entre los escombros , sin privacidad y en entornos que no garantizan condiciones mínimas de seguridad y dignidad.

Casi un millón de mujeres y niñas debieron abandonar sus hogares tras las órdenes de evacuación emitidas durante la guerra.

En ese contexto, numerosas mujeres deben ocuparse del cuidado de niños, enfermos, heridos y adultos mayores, además de realizar tareas domésticas como cocinar y limpiar, pese a la escasez de recursos básicos.

La crisis también afecta directamente la salud reproductiva. Muchas embarazadas se ven obligadas a dar a luz en condiciones inseguras y sin garantías elementales de higiene, en un sistema sanitario profundamente deteriorado.

Uno de los datos más alarmantes corresponde a los abortos espontáneos: durante el primer semestre de 2026 se registraron casi 4.000 casos, el triple de los contabilizados durante los últimos seis meses de 2025.

Más hogares encabezados por mujeres y mayor violencia de género

La guerra también modificó la estructura de los hogares palestinos. Según las estimaciones de ONU Mujeres, casi uno de cada cuatro hogares de Gaza está encabezado por una mujer, lo que equivale a unos 86.290 hogares. Antes de octubre de 2023, la proporción era de uno de cada nueve.

El organismo detectó, además, un agravamiento de distintas problemáticas sociales y psicológicas. Una encuesta realizada entre organizaciones de mujeres que participan en la respuesta de emergencia en Gaza y en la Cisjordania ocupada identificó un aumento de la violencia de género, la pobreza, los problemas de salud mental y los matrimonios precoces.

Estos indicadores reflejan cómo el conflicto afecta no solo la seguridad física de las mujeres, sino también sus posibilidades de acceder a servicios básicos, sostener a sus familias y reconstruir sus vidas.

Casi uno de cada cuatro hogares de Gaza está encabezado por una mujer, frente a uno de cada nueve antes del inicio de la guerra. Cortesía de @ActualidadRT

El reclamo de ONU Mujeres ante la crisis

Frente a este escenario, ONU Mujeres pidió que las mujeres y las niñas ocupen un lugar central en las medidas de emergencia y en los planes de recuperación. La organización considera necesario contemplar sus necesidades específicas ante la persistencia de los desplazamientos, la precariedad habitacional y el deterioro de la atención sanitaria.

Las cifras difundidas muestran que el impacto de la guerra continúa incluso después del alto el fuego. Para el organismo, la respuesta humanitaria debe contemplar tanto la asistencia inmediata como las condiciones necesarias para que las mujeres puedan recuperar seguridad, autonomía y acceso a servicios esenciales.