"Estamos atentos": Donald Trump sigue de cerca el balotaje en Brasil y hay hermetismo en la Casa Blanca sobre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro + Agregar ámbito en









El presidente de Estados Unidos aseguró que sigue de cerca la segunda vuelta, pero evitó tomar partido públicamente. Antes de la votación, había elogiado al candidato opositor y anticipó una disputa ajustada.

lecciones brasileñasAl salir de la Casa Blanca este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a respaldar a un candidato en la segunda vuelta presidencial de Brasil. “No quiero entrar en ese tema”, dijo a los periodistas. @whitehouse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que sigue de cerca el balotaje presidencial de Brasil, en el que se enfrentan el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Sin embargo, evitó expresar su apoyo a alguno de los dos candidatos, cuando fue consultado por periodistas al salir de la Casa Blanca.

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“No quiero entrar en ese tema, pero estamos monitoreando, estamos atentos”, respondió Trump al ser preguntado si seguía la votación y si respaldaba a Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, o a Lula, del Partido de los Trabajadores. La declaración mantiene la posición pública del líder republicano, que destacó la importancia de la elección brasileña, pero hasta ahora no anunció un apoyo formal.

Antes de la primera vuelta, Trump había definido los comicios como “muy importantes” y elogió el desempeño de Flávio Bolsonaro, al considerar que había logrado una “gran victoria” en esa instancia. También anticipó que la segunda vuelta sería ajustada. El interés de Washington por la disputa se produce en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Brasil y de preocupación por una eventual injerencia externa en el proceso electoral.

Redes sociales Brasil: reportaron 58 posibles delitos electorales y cambiaron 900 urnas electrónicas El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil registró 58 incidentes vinculados con posibles delitos electorales hasta las 11 de la mañana de este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los casos fueron contabilizados en el marco de los operativos de seguridad desplegados para garantizar el desarrollo de la jornada.

Por su parte, el Tribunal Superior Electoral (TSE) difundió el primer boletín oficial sobre el desarrollo de la votación, con datos correspondientes a las primeras horas del balotaje.

Según el informe del organismo, se habían sustituido 900 urnas electrónicas hasta el mediodía. El recambio de los equipos formó parte de las medidas implementadas para asegurar la continuidad de la votación en los distintos centros electorales del país. Votó Lula en San Pablo: "El pueblo no va a permitir que un miliciano maneje el Planalto" El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en San Pablo, en el marco del balotaje presidencial frente al senador Flávio Bolsonaro. El mandatario busca revertir el resultado de la primera vuelta, en la que su rival, del Partido Liberal (PL), obtuvo más votos y quedó mejor posicionado para la definición electoral. A la salida de la escuela donde votó, Lula agradeció el respaldo de la ciudadanía y afirmó: “Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo. Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor”. Lula votó en San Pablo. Matheus Machado Ante la prensa, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) también destacó el apoyo recibido durante la campaña: “El pueblo fue a las calles para defender sus logros, es un ejército de la democracia”. Y agregó que, “lo más sagrado en la democracia es el respeto de quien piensa distinto”. En una referencia a su rival, el presidente lanzó: “El pueblo no va a permitir que un miliciano maneje el Planalto”.