Flávio Bolsonaro denunció fraude en su derrota frente a Lula y aseguró que "la votación debería ser anulada"

El senador cuestionó el desarrollo de los comicios que dieron como ganador al PT con un contundente 51,79% a 48,21%. "Lo que pasó no fue normal”, denunció.

Más de una hora después de consumada su derrota frente a Lula Da Silva en el balotaje , el senador Flávio Bolsonaro confirmó que no reconocerá el triunfo del PT, cuestionó el desarrollo de los comicios y aseguró que “la votación debería ser anulada” .

En un breve discurso desde la sede de su partido en Brasilia, el el hijo del expresidente, Jair Bolsonaro, denunció: "Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconoza esta barbaridad que acaba de pasar".

“Es inaceptable que un ministro de la Corte, por primera vez en la historia, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal” , agregó el senador.

Entonces, Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer el resultado” y sostuvo que "las elecciones deben ser anuladas por el modo en que sucedieron". "Eso jamás pasó en la historia de Brasil. Yo nunca voy a saber entonces cuantos votos podría haber tenido. Es inexplicable”, concluyó.

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección como presidente de Brasil este domingo al derrotar a Flávio Bolsonaro en el balotaje, obteniendo el 51,76% de los votos frente al 48,24% de su rival. Tras revertir la tendencia inicial de la primera vuelta gracias a un giro en su estrategia electoral, el actual mandatario aseguró un nuevo período en el Palacio de Planalto.

La denuncia de Bolsonaro: se extendió el horario de votación hasta las 19

Flávio Bolsonaro se refirió a la decisión de la Justicia de Brasil de extender el horario de votación del balotaje presidencial hasta las 19, dos horas después del cierre previsto originalmente, tras recibir denuncias sobre dificultades para trasladarse a los centros electorales. La decisión fue tomada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, en respuesta a pedidos de las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

La Justicia electoral extendió el horario de votación hasta las 19 por problemas de transporte y clima.

Uno de los principales motivos fueron los problemas en el transporte público, con denuncias de reducción de la circulación de colectivos en distintas ciudades, entre ellas Salvador y San Pablo. La campaña de Lula pidió que la extensión se aplicara en todo el país, al sostener que las dificultades para llegar a los lugares de votación podían limitar la participación electoral. Por su parte, el equipo de Bolsonaro solicitó una prórroga en localidades afectadas por fuertes lluvias, inundaciones y cortes de energía, especialmente en estados como Minas Gerais y Rio Grande do Sul.

Zanin consideró que los inconvenientes denunciados requerían una respuesta urgente para garantizar el derecho al voto. Sin embargo, tras la decisión, las autoridades electorales aclararon que la extensión solo debía aplicarse en las mesas que todavía permanecían abiertas: aquellas que ya habían cerrado a las 17 no reabrieron y continuaron con el procedimiento habitual de escrutinio. La medida buscó permitir que los electores afectados por los problemas de traslado pudieran sufragar sin alterar los votos ya emitidos.