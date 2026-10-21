Francia en alerta por una nueva marcha de los chalecos amarillos: crece la tensión social en las calles por más protestas

El movimiento convocó a una nueva movilización en París después de los enfrentamientos y saqueos del último fin de semana. El gobierno de Emmanuel Macron prepara un amplio operativo de seguridad mientras aumentan las críticas de la oposición y la preocupación de los mercados financieros.

Francia atraviesa una nueva escalada de tensión social ante la convocatoria de una multitudinaria manifestación de los chalecos amarillos para el próximo sábado en París . La movilización representa un desafío para el gobierno del presidente Emmanuel Macron , después de los violentos disturbios registrados el 17 de octubre en distintas ciudades del país, que pusieron en cuestión la capacidad de las autoridades para garantizar el orden público .

En medio de este escenario, el primer ministro Sébastien Lecornu tiene previsto reunirse este miércoles con representantes de las principales organizaciones sindicales para intentar reducir la conflictividad y evitar que se repitan los enfrentamientos, saqueos y episodios de violencia que afectaron a varias localidades francesas durante el último fin de semana.

Los organizadores de los Gilets Jaunes , como se conoce al movimiento en francés, anunciaron una marcha por el centro de la capital, que incluirá sectores donde se produjeron destrozos y robos durante las protestas anteriores.

La convocatoria busca recuperar el impulso de las manifestaciones que comenzaron en 2018, cuando el movimiento surgió como expresión del descontento frente al aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. A diferencia de las principales centrales obreras, los chalecos amarillos constituyen una organización de base que no depende de las estructuras sindicales tradicionales.

A las protestas también se sumarán organizaciones estudiantiles , que anunciaron movilizaciones para la misma jornada con el objetivo de reclamar mayores inversiones en educación.

Macron afrontará nuevas protestas. Archivo

Francia prepara un amplio operativo de seguridad

Los disturbios del pasado fin de semana alcanzaron especial intensidad en París, Marsella, Lyon y Limoges, donde las manifestaciones derivaron en enfrentamientos y saqueos. Las fuerzas policiales quedaron desbordadas y necesitaron varias horas para recuperar el control de las zonas afectadas.

Ante la posibilidad de nuevos incidentes, el gobierno francés anunció que reforzará considerablemente los dispositivos de seguridad. Las autoridades reconocieron deficiencias en la respuesta inicial y anticiparon el despliegue de más efectivos policiales y personal militar para prevenir nuevos episodios de violencia.

Por su parte, Emmanuel Macron tiene previsto mantener este jueves una reunión con los servicios de inteligencia, en la antesala de las nuevas manifestaciones convocadas para el fin de semana.

La crisis social también comenzó a generar repercusiones en los mercados financieros. Durante los últimos días, los costos de financiamiento del Estado francés registraron un incremento significativo, mientras que el rendimiento de los bonos soberanos a diez años alcanzó el 5%, su nivel más elevado desde julio de 2002.

Según los analistas, los inversores temen que la persistencia de los disturbios complique los intentos del Ejecutivo de ordenar las finanzas públicas, en un contexto marcado por crecientes presiones presupuestarias y dificultades económicas.

Mientras tanto, una segunda noche consecutiva de toques de queda locales transcurrió sin incidentes de gravedad en las zonas más afectadas, lo que ofreció un alivio temporal a las autoridades antes de las nuevas protestas.

Los sindicatos cuestionaron la respuesta de Macron y convocaron a nuevas protestas

En paralelo a los preparativos de seguridad, Sébastien Lecornu buscó abrir una instancia de negociación con los principales representantes sindicales para abordar las demandas sociales que alimentan el conflicto.

En una carta enviada antes del encuentro previsto para este miércoles, el primer ministro sostuvo que las conversaciones deben enfocarse en preservar "la indispensable libertad de manifestación", un derecho que, según advirtió, algunos sectores buscan limitar al vincular las protestas con "actos inaceptables".

Desde las organizaciones gremiales reclamaron que el Ejecutivo priorice las soluciones políticas por encima de las respuestas policiales.

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, cuestionó el abordaje oficial y anticipó cuál será su posición durante la reunión con Lecornu.

"Hay una ira enorme y legítima, y la respuesta a esa situación no es la represión. Es una respuesta política. Eso es lo que le diré hoy al primer ministro", expresó en declaraciones a la emisora RTL.

Por otra parte, las principales centrales sindicales francesas anunciaron una jornada nacional de movilización para el 5 de noviembre, lo que anticipa la continuidad de los reclamos más allá de las manifestaciones convocadas por los chalecos amarillos.

La oposición apuntó contra Macron y rechazó el despliegue de militares en París

La crisis también profundizó las tensiones dentro del escenario político francés, a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027, en las que las fuerzas de izquierda y extrema derecha registran niveles importantes de apoyo en las encuestas.

La dirigente de extrema derecha Marine Le Pen cuestionó duramente la gestión de la crisis y responsabilizó al Ejecutivo por los episodios de violencia registrados durante las últimas jornadas. "El gobierno ha perdido el control de todo", afirmó durante una entrevista con la emisora Franceinfo.

Por su parte, Francia Insumisa (LFI) rechazó la posibilidad de que el gobierno utilice efectivos militares para controlar las manifestaciones en las calles de París.

La formación de izquierda, señalada por integrantes del gabinete como uno de los sectores que contribuyeron a intensificar los disturbios, advirtió sobre las consecuencias de recurrir a las Fuerzas Armadas para enfrentar las protestas sociales.

"Los manifestantes no son enemigos internos. El gobierno francés no debe entrar en guerra contra su propio pueblo", manifestó el bloque parlamentario de LFI mediante un comunicado.

El conflicto francés también se desarrolla en un contexto de creciente malestar social en otros países europeos, donde el encarecimiento del costo de vida y las restricciones presupuestarias generan nuevas manifestaciones.

En Italia y Albania se registraron protestas que incrementaron la preocupación por una posible expansión de la conflictividad hacia otros puntos del continente.

En respuesta a los incidentes del último fin de semana, el gobierno italiano aprobó este martes un conjunto de medidas de seguridad que incluyen la creación de una figura penal vinculada con la participación violenta en manifestaciones y el endurecimiento de las sanciones contra quienes intervengan en disturbios.

De esta manera, Francia se prepara para otra jornada de movilizaciones en un escenario marcado por la presión sindical, las críticas de la oposición y la incertidumbre económica. El desafío para el gobierno de Macron será garantizar el derecho a la protesta y evitar nuevos episodios de violencia, mientras intenta contener una crisis social que amenaza con extenderse durante las próximas semanas.