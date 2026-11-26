El Tribunal de Apelación de París anunció el jueves que Depardieu será juzgado por una parte de las acusaciones formuladas por Arnould contra el actor.

Gérard Depardieu será juzgado en un tribunal penal por un cargo de violación relacionado con las acusaciones de la actriz Charlotte Arnould , después de que fracasara la apelación presentada por los abogados del actor.

El Tribunal de Apelación de París anunció el jueves que Depardieu será juzgado por una parte de las acusaciones formuladas por Arnould contra el actor.

La actriz, cuyo padre era un viejo amigo del actor, acusa a Depardieu de haberla violado y agredido sexualmente en dos ocasiones en su mansión de París durante el verano de 2018, después de que ella acudiera a él en busca de consejos sobre actuación.

El tribunal ha dictaminado que Depardieu será juzgado por la primera presunta violación ocurrida el 7 de agosto de 2018, pero no por la segunda presunta violación ocurrida el 13 de agosto, debido a la insuficiencia de pruebas.

La decisión de seguir adelante con el juicio se produce ocho meses después de que Depardieu fuera declarado culpable de agresión sexual y recibiera una sentencia suspendida de 18 meses relacionada con los hechos ocurridos en el set de rodaje de The Green Shutters de Jean Becker en 2021.

La semana pasada, el actor anunció que abandonaba sus planes de apelar la sentencia y emitió un comunicado en el que reconocía su culpabilidad y pedía disculpas por el daño causado.

Pocos días después de la publicación de la carta, el portal de noticias de investigación Mediapart publicó detalles de una nueva denuncia por agresión sexual y violación contra el actor, relacionada con sucesos ocurridos durante el rodaje de Thalasso, de Guillaume Nicloux, en 2018.

Su condena suspendida de 18 meses estaba relacionada con agresiones a dos mujeres miembros del equipo de rodaje en el set de The Green Shutters.

Varias mujeres, que no presentaron cargos, también prestaron declaración en el juicio, entre ellas una actriz que alegó que Depardieu le había metido las manos en la ropa interior durante una sesión de fotos en el plató de la serie de Netflix Marsella .

La denuncia de Charlotte Arnould contra Gérard Depardieu

Arnould fue la primera mujer en demandar a Depardieu ante los tribunales por acusaciones de agresión sexual, pero su acción se produjo en un contexto de crecientes rumores sobre el trato sexualmente inapropiado del actor hacia las extras y las integrantes del equipo técnico en los sets de filmación.

Su denuncia fue inicialmente desestimada por los tribunales tras una investigación de nueve meses por falta de pruebas, pero ella presentó una segunda denuncia como parte civil, lo que dio lugar al nombramiento de un juez de instrucción en 2020 y a la acusación formal de Depardieu por violación y agresión sexual en 2021.

Mientras tanto, la popularidad de Depardieu se desplomó tras una investigación sobre su presunta conducta sexual inapropiada realizada por el programa Complément d'Enquête del canal estatal France 2, titulado "La caída del ogro", que se emitió en diciembre de 2023.

Las acusaciones y el veredicto de culpabilidad de 2026 han paralizado su carrera como actor. Desde 2022, solo ha trabajado en tres producciones.

El tribunal penal es la máxima instancia judicial de Francia, reservada para delitos que conllevan penas de prisión superiores a cinco años, en caso de que el acusado sea declarado culpable.