Francia: Emmanuel Macron rechazó la renuncia de su ministro del Interior tras los saqueos y exigió mano dura

Laurent Nuñez asumió la responsabilidad por los fallos en los operativos, mientras el Gobierno anunció restricciones localizadas tras los saqueos y las detenciones.

Emmanuel Macron rechazó la renuncia de Laurent Nuñez y le exigió revisar los procedimientos policiales tras los disturbios.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó este lunes la renuncia del ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios, incendios y saqueos registrados durante el fin de semana en varias ciudades del país. En medio de la crisis, le exigió revisar los operativos policiales, investigar las fallas de inteligencia y aplicar nuevas tácticas para evitar que se repitan los episodios de violencia.

La decisión se conoció después de que las autoridades contabilizaran al menos 2.400 detenidos en todo el territorio francés. En paralelo, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció que solicitará la aplicación de toques de queda limitados a determinadas zonas para prevenir nuevos ataques contra comercios y edificios públicos.

La Presidencia francesa justificó la continuidad de Nuñez en el cargo por la necesidad de mantener el mando de las fuerzas de seguridad durante la crisis. Sin embargo, Macron reclamó una revisión de los procedimientos que permitieron que los enfrentamientos y los saqueos alcanzaran semejante magnitud.

A través de un comunicado, el Palacio del Elíseo informó que el mandatario pidió “tomar todas las medidas necesarias para garantizar plena transparencia sobre los fallos de planificación y de recopilación de inteligencia que condujeron a la violencia”.

Además, exigió la implementación de “nuevas tácticas policiales sobre el terreno lo antes posible” para recuperar el control de las calles y evitar nuevos episodios. La decisión se tomó ante el temor de que la violencia continúe en los próximos días.

El Gobierno anunció toques de queda localizados

Tras una reunión de emergencia con funcionarios de distintas áreas, Lecornu comunicó que instruirá a los prefectos para establecer restricciones a la circulación en sectores considerados conflictivos. La medida apunta a prevenir nuevos saqueos sin extender las limitaciones a ciudades enteras.

El primer ministro explicó que los toques de queda serán “muy limitados” y “localizados”, según las necesidades de cada municipio. También defendió el trabajo de los agentes desplegados durante las protestas y destacó que, pese a la gravedad de los incidentes y los daños materiales, no se registraron víctimas fatales.

“El sábado, a pesar de escenas de violencia grave y extensos daños materiales, nadie murió, y eso es un milagro”, afirmó Lecornu.

Las autoridades francesas contabilizaron al menos 2.400 detenidos tras los saqueos y enfrentamientos del fin de semana.

Las medidas se anunciaron después de un fin de semana marcado por ataques a comercios, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En Marsella, las autoridades ya prohibieron las manifestaciones y las concentraciones entre el mediodía y las 20 del lunes.

Nuñez asumió la responsabilidad por los disturbios

El ministro del Interior había presentado su renuncia ante Macron y reconoció públicamente su responsabilidad política por lo sucedido. Durante una entrevista con la emisora France Inter, explicó los motivos de su decisión y admitió que las autoridades deben mejorar la capacidad para anticipar este tipo de movilizaciones: “Presenté mi renuncia porque soy responsable de todo lo que está ocurriendo”, declaró Nuñez.

El funcionario también remarcó la necesidad de revisar la planificación de los operativos para evitar que se repita una situación similar: “Ahora, la verdadera cuestión es garantizar que esto no vuelva a suceder. Evidentemente, tenemos que ser mejores para anticipar el tipo de movilización que se está desarrollando”, sostuvo.

Nuñez reconoció, además, que la policía perdió el control en algunas de las principales ciudades francesas: “No se puede mirar a los comerciantes a los ojos cuando cientos de negocios han sido saqueados y decir que no hemos perdido el control en algunas de estas grandes ciudades. Evidentemente”, afirmó.

Laurent Nuñez reconoció fallas en la prevención de los disturbios y asumió la responsabilidad por lo sucedido.

Los saqueos afectaron a varias ciudades francesas

Los disturbios comenzaron el sábado, durante protestas vinculadas con el aumento del costo de vida y las condiciones de las escuelas, y se intensificaron durante la noche del domingo. París, Lyon y Marsella estuvieron entre las ciudades afectadas por los enfrentamientos y los ataques contra comercios.

Durante los incidentes, distintos grupos incendiaron contenedores de basura, bicicletas y otros objetos en la vía pública, además de saquear establecimientos comerciales. Las autoridades también denunciaron ataques contra edificios públicos, incluidos ayuntamientos y otras dependencias estatales.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio afectó al histórico edificio municipal del siglo XIX. Las llamas provocaron el derrumbe del tejado y dejaron la construcción prácticamente destruida.

El incendio del ayuntamiento de Limoges provocó el derrumbe del tejado de un edificio histórico. @PedroMarquezRos

En este contexto, Nuñez apuntó contra grupos violentos y reconoció que las fuerzas de seguridad deben adaptar sus métodos de intervención. El ministro mencionó a “hordas de alborotadores y saqueadores” y a “activistas de extrema izquierda”, y señaló que la estrategia policial debe ajustarse para actuar “frente a grupos extremadamente móviles”.

El Gobierno busca ahora recuperar el control de las calles y evitar que los próximos días vuelvan a estar marcados por los saqueos. Con la continuidad de Nuñez confirmada, Macron puso el foco en la reorganización de los operativos y la revisión de las fallas de inteligencia, mientras las autoridades avanzan con restricciones localizadas para contener la violencia.