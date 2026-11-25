El frío afecta principalmente al norte y al este del país, con marcas hasta ocho grados inferiores a la media habitual para noviembre.

Francia atraviesa un episodio de frío intenso que llevó las temperaturas a valores propios del invierno en distintas regiones del país.

Una intensa ola polar golpea a gran parte de Francia, con temperaturas bajo cero y registros inusualmente bajos para noviembre. El fenómeno se hizo sentir especialmente en el norte y el este del país, donde la localidad de Charleville-Mézières alcanzó los -8,2°C, mientras que las autoridades meteorológicas advirtieron sobre posibles lluvias heladas.

El episodio comenzó el martes 24 de noviembre, cuando distintas regiones amanecieron con condiciones propias del invierno. Según informó la cadena francesa BFM TV, la marca registrada en Charleville-Mézières fue la más baja para esa ciudad desde el 6 de enero. Además, los datos de Météo-France indicaron que las mínimas llegaron a ubicarse ocho grados por debajo del promedio estacional .

El descenso térmico afectó a una amplia franja del territorio, desde la región de Hauts-de-France hasta las zonas montañosas del este . En distintas localidades, los termómetros marcaron valores entre siete y ocho grados inferiores a los habituales para esta época del año.

París tampoco quedó al margen del episodio, aunque no llegó a registrar temperaturas negativas. La capital francesa tuvo una mínima de 2,1°C , aproximadamente tres grados por debajo de la media correspondiente a noviembre.

El fenómeno representa un adelanto de las condiciones invernales, que se hicieron presentes antes de lo habitual en buena parte del territorio francés. Las regiones del norte y del este aparecen entre las más afectadas por el ingreso de aire frío.

Las temperaturas en algunas localidades francesas se ubicaron hasta ocho grados por debajo de la media estacional.

Alerta por lluvias heladas y posibles complicaciones

Para este miércoles 25 de noviembre, los pronósticos contemplan la posibilidad de lluvias heladas en las zonas alcanzadas por las bajas temperaturas. Se trata de un fenómeno que ocurre cuando las gotas de lluvia entran en contacto con superficies que se encuentran a temperaturas muy bajas y se congelan rápidamente.

Como consecuencia, puede formarse una capa de hielo sobre calles, veredas y rutas, lo que incrementa los riesgos para la circulación de vehículos y peatones. La combinación de precipitaciones y temperaturas cercanas o inferiores a cero constituye uno de los principales factores de preocupación para las próximas jornadas.

Sin embargo, el episodio de frío más intenso todavía podría profundizarse. Las previsiones meteorológicas señalan que el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre serán los días más complicados para el norte de Francia.

Cómo seguirá el frío en los próximos días

De acuerdo con la información difundida por The Weather Channel y recogida por medios franceses, las temperaturas en Hauts-de-France podrían ubicarse hasta ocho grados por debajo de los valores habituales para esta época: “Este anticipo del invierno se sentirá especialmente en las regiones del norte y del este”, explicó la cadena de televisión.

De esta manera, Francia atraviesa una semana marcada por condiciones térmicas excepcionales para noviembre, con mínimas extremas, advertencias por precipitaciones congelantes y un panorama que podría agravarse hacia el cierre de la semana.