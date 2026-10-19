Francia exige a las plataformas digitales que retiren anuncios de productos robados durante los saqueos.

El Gobierno francés pidió a empresas como Vinted, Amazon, eBay, Meta y TikTok que eliminen de inmediato las publicaciones que ofrecen artículos sustraídos de comercios durante el fin de semana. Más de 3.000 locales sufrieron daños en distintas ciudades del país.

El Gobierno de Francia exigió este lunes a las principales plataformas de compraventa y redes sociales que retiren los anuncios de productos presuntamente robados durante los saqueos registrados el fin de semana en distintas ciudades del país. La medida fue anunciada por la ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff , quien advirtió que numerosos artículos sustraídos están siendo ofrecidos a la venta por internet.

A través de una publicación en la red social X, la funcionaria afirmó que una gran cantidad de productos robados durante los últimos dos días «se están poniendo a la venta en algunas plataformas». En ese sentido, reclamó que las empresas involucradas eliminen «sin demora» los anuncios correspondientes.

Representantes de Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta y TikTok se reunirán durante este lunes con funcionarios del Gobierno francés para abordar la situación y coordinar medidas frente a la comercialización de artículos presuntamente sustraídos.

Los hechos ocurrieron al margen de las manifestaciones organizadas el sábado en distintas ciudades francesas. En total, más de 3.000 comercios sufrieron daños durante el fin de semana , según las autoridades.

El Gobierno francés pidió a empresas como Vinted, Amazon, eBay, Meta y TikTok que eliminen de inmediato las publicaciones que ofrecen artículos sustraídos de comercios durante el fin de semana.

La plataforma de compraventa de segunda mano Vinted aseguró, en declaraciones a la agencia AFP, que mantiene una política de "tolerancia cero" frente a este tipo de situaciones.

La empresa de origen lituano afirmó que sus equipos comenzaron a actuar de inmediato desde el fin de semana para identificar y eliminar publicaciones que pudieran estar vinculadas con bienes robados. Además, indicó que reforzó los controles sobre los anuncios sospechosos.

Por su parte, eBay señaló que, por el momento, no puede confirmar un incremento de las publicaciones que puedan relacionarse con los robos registrados durante el fin de semana.

El encuentro entre las compañías y los representantes del Gobierno buscará abordar la circulación de estos anuncios y la respuesta de las plataformas ante la oferta de productos que podrían proceder de los saqueos.

Robaron objetos firmados por Lionel Messi durante los saqueos en París

Entre los episodios registrados durante las protestas, una camiseta del Barcelona y una cinta de capitán firmadas por Lionel Messi fueron robadas de un museo de fútbol de París. Los artículos pertenecían a la etapa del futbolista argentino en el club catalán y formaban parte de las piezas exhibidas en el establecimiento.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a presuntos integrantes del colectivo radical Black Blocs con los cuadros que contenían ambos objetos. El robo se produjo durante una jornada de manifestaciones que derivó en saqueos, destrozos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en distintos puntos de Francia.

La sustracción de las piezas vinculadas con el capitán de la Selección argentina se sumó a los hechos que llevaron al Gobierno francés a exigir a las plataformas digitales que retiren los anuncios de artículos presuntamente robados. Las autoridades buscan evitar que los productos sustraídos durante los disturbios sean comercializados por internet.