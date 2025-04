Funeral del papa Francisco: la obra de arte de la Bansky italiana que se volvió viral por criticar la lista de invitados

En cuanto a las figuras internacionales, dirán presentes; El secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de EEUU Donald Trump junto a la primera dama Melania Trump; el presidente francés Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; la titular de la Unión Europea (UE) Ursula von der Leyen; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y la primera dama, Olena Zelenska.

Embed - Laika en Instagram: "GLI INVITATI Poster/vignetta, 2025 È la prima volta che ritraggo il Papa nei miei poster proprio perché la Chiesa è un mondo ESTREMAMENTE LONTANO DA ME, soprattutto in termini di DIRITTI CIVILI. Ma non si può negare che Francesco sia stato un Papa attento ai migranti, al massacro dei palestinesi a Gaza e contrario al riarmo, in nome di una pace senza armi. Volevo giusto fare una breve riflessione sulla “sfilata di ipocrisia” che si terrà questo sabato: AL SUO FUNERALE CI SARANNO Donald Trump, criticato per le deportazioni di massa di migranti negli Stati Uniti; Javier Milei, presidente argentino di estrema destra, accusato di smantellare lo stato di diritto e promotore di politiche xenofobe; Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, sostenitrice del riarmo europeo e contraria a politiche di accoglienza; Matteo Salvini, mai ricevuto da Papa Francesco durante il suo pontificato; Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, promotore del discusso Decreto Cutro. Penso che Francesco, se avesse potuto, quei nomi sulla sua “guest list” li avrebbe depennati volentieri. Detto ciò..TORNO SUI MURI DOMANI PER CELEBRARE “CON SOBRIETÀ” GLI 80 ANNI DELLA LIBERAZIONE. "