Isabel Díaz Ayuso trasladará su despacho por la acampada en Puerta del Sol

Según comunicó el gobierno de la Comunidad de Madrid, la medida se toma debido a que la ubicación actual no "reúne las condiciones necesarias de seguridad". La protesta en la capital española comenzó el pasado 26 de septiembre, tras el desalojo de Maricarmen Abascal.

El gobierno de la Comunidad de Madrid comunicó que, en el transcurso de los próximos días, reubicará el despacho de Isabel Díaz Ayuso como consecuencia de la protesta que tiene lugar en Puerta de Sol en reclamo por la crisis de vivienda que vive España . “En estos momentos la Real Casa de Correos —la sede— no reúne las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional", detallaron desde el equipo de la política.

La decisión de Díaz Ayuso llega en medio de las protestas que tienen lugar en la capital española - y otras ciudades - que comenzaron el pasado 26 de septiembre a raíz del desalojo de la fallecida Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años con movilidad reducida.

Desde que comenzaron los reclamos, Díaz Ayuso intentó por diversos medios levantar el campamento en Puerta de Sol, que llegó a contar con más de 2000 carpas instaladas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó una medida cautelar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la supuesta inacción de la Delegación del Gobierno en no garantizar la seguridad de la plaza , aunque el recurso fue rechazado.

Tras ser rechazado en una segunda presentación, el Gobierno de la Comunidad de Madrid evalúa presentarse ante el Tribunal Supremo.

Según adelantó la Cadena SER, Díaz Ayuso analiza trasladar su actividad diaria a las oficinas del Canal, en el distrito de Chamberí, ante los problemas de seguridad vinculados con las protestas en la Puerta del Sol.

Desde el entorno de la presidenta aclararon luego que ni Díaz Ayuso ni los trabajadores están expuestos a ningún peligro. Según precisaron sus asesores, las preocupaciones de seguridad están relacionadas con “a las visitas y actos”.

Las protestas comenzaron el pasado 26 de septiembre a raíz del desalojo de la fallecida Maricarmen Abascal. @rtvenoticias

La tensión se intensificó después de que un grupo de docentes en huelga irrumpiera en dos actividades oficiales durante la jornada del lunes. Los episodios provocaron la reacción de Díaz Ayuso, que vinculó las manifestaciones con una supuesta estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder.

Las protestas en Puerta del Sol se mantienen en pie, a casi 1 mes de haber iniciado. Este fin de semana, la estación de Metro Sol interrumpió su servicio por motivos de seguridad y salubridad, aunque el Ministerio de Transportes desmintió esos problemas. La administración regional amenazó con no reanudar la actividad hasta que se limpiaran los ventiladores exteriores del suburbano, ubicados en la plaza.

Finalmente, los manifestantes que acampaban en el lugar facilitaron, bajo escolta policial, el acceso de los camiones de limpieza. Los trabajos permitieron despejar los conductos y el servicio de Metro volvió a funcionar el sábado por la noche.

Díaz Ayuso planteó que las protestas en las calles están adquiriendo un carácter violento, pese a que hasta el momento no se registraron incidentes de gran magnitud ni en Puerta del Sol ni en las movilizaciones docentes que comenzaron la semana pasada. La presidenta comparó la situación con las manifestaciones en Francia, donde se produjeron saqueos y hubo más de 2.000 detenidos.

Uno de los episodios que más preocupó a la mandataria y a su equipo ocurrió el lunes por la mañana, cuando unos 300 docentes irrumpieron en un acto en un instituto en el que iba a participar la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Horas después, los mismos manifestantes se presentaron en otra actividad a la que asistía Ayuso, en el centro de Madrid.

En medio de las protestas, Ayuso relacionó los incidentes con un supuesto plan diseñado desde La Moncloa para garantizar la continuidad de Pedro Sánchez en el poder después de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

“Yo creo que están preparando, por si acaso, plan A y plan B, y por ahora todos los trucos, lo de la vivienda… le ha salido fatal, porque ya hemos visto cómo están las cosas… ser socialista es tener poco y dar mucho, tener poca vergüenza y dar mucha", afirmó.

Ayuso espera reunirse con Javier Milei

En paralelo, el equipo de la presidenta trabaja en la posibilidad de organizar un encuentro con el mandatario argentino, Javier Milei, que llegará a España este martes por la tarde.

Archivo. Ayuso busca reunirse con Milei.

Díaz Ayuso ya recibió dos veces al Presidente y, en diciembre del año pasado, visitó la Casa Rosada, en Buenos Aires. La relación entre ambas administraciones es estrecha, aunque desde la sede del Gobierno madrileño todavía no confirmaron oficialmente la reunión.

La prensa argentina dio por hecho el encuentro entre ambos dirigentes, pero en el entorno de la española señalaron que la cita aún no está cerrada. Se espera que durante el día se defina si finalmente se concreta.