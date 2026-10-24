León XIV dio el primer paso para beatificar a una argentina antes de su viaje al país + Agregar ámbito en









El Papa aprobó el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, conocida como “Luminosa”, integrante del Movimiento de los Focolares. El proceso de beatificación consta de un total de 3 etapas.

Archivo. A menos de 2 semanas de su viaje a Argentina, León XIV beatificó a una argentina. Vatican News

El papa León XIV aprobó este sábado el decreto que reconoce las “virtudes heroicas” de Margarita Bavosi (1941-1985), una laica argentina conocida como “Luminosa”. La decisión representa un avance en el proceso que podría llevarla a la beatificación y, posteriormente, a la canonización.

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La Santa Sede informó que el pontífice firmó los decretos correspondientes a distintas causas de beatificación, presentados por el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro.

Bavosi nació en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941. Fue la tercera hija de una familia acomodada de inmigrantes italianos y perdió a su madre cuando tenía diez años. Después de licenciarse en Historia, encontró su vocación como laica consagrada en la Obra de María, denominación canónica del Movimiento de los Focolares.

Bavosi falleció a los 43 años en la localidad italiana de Albano Laziale. Cómo es el camino hacia la santidad El reconocimiento de las virtudes heroicas constituye una de las etapas del proceso que puede culminar con la declaración de santidad. El recorrido contempla tres instancias: la declaración de venerable siervo de Dios, la beatificación y, finalmente, la canonización.

La primera reconoce que una persona fallecida vivió las virtudes de manera heroica. Para avanzar hacia la beatificación, la Iglesia debe comprobar un milagro atribuido a su intercesión o declarar el martirio. La canonización requiere, en general, un segundo milagro posterior a la beatificación.

Los argentinos reconocidos por la Iglesia católica Entre los argentinos que alcanzaron la santidad figuran José Gabriel del Rosario Brochero, Artémides Zatti y María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, canonizada en 2024. El 11 de febrero de 2024, el Papa Francisco canonizó a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como "Mama Antula". La nómina de beatos incluye a Ceferino Namuncurá, María Crescencia Pérez, Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio y los mártires riojanos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera. Otro de los procesos en marcha es el de Enrique Shaw, empresario y fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Francisco lo declaró venerable en 2021 y, en diciembre de 2025, León XIV aprobó el decreto que reconoció un milagro atribuido a su intercesión, un paso previo a la beatificación. La ceremonia de beatificación de Shaw se realizará en Buenos Aires, aunque todavía no se anunció la fecha.