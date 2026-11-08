Papa León XIV EN VIVO: cierre de la visita a Uruguay, arribo a la Argentina, últimas noticias y novedades

León XIV recordó la gesta de 1825 y habló sobre la fe en Uruguay

Durante su última misa en Florida, Uruguay, el papa León XIV hizo referencia a la gesta histórica de 1825.

El papa León XIV hizo referencia a la gesta histórica de 1825 y destacó el vínculo entre la historia del país y la fe. En su mensaje, afirmó que “la historia de los pueblos no se comprende del todo cuando se prescinde de Dios”.

El Pontífice también recordó la importancia de la Virgen de los Treinta y Tres en la historia uruguaya y destacó el valor de las tradiciones religiosas. Su reflexión estuvo centrada en la relación entre la fe, la identidad de los pueblos y los acontecimientos que marcaron su historia.