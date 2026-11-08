Papa León XIV EN VIVO: cierre de la visita a Uruguay, arribo a la Argentina, últimas noticias y novedades

El papa León XIV arribará este domingo a la Argentina. En el marco de su gira por Sudamérica, el viernes pasado llegó a Uruguay y viajará hacia Buenos Aires, para continuar con su recorrido. El Sumo Pontífice completó la primera de sus jornadas en el país vecino, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y encabezó una serie de actividades oficiales en Montevideo. El viaje por la región tiene como destino final Perú, y representó la primera visita de un pontífice al país en 38 años.
León XIV recordó la gesta de 1825 y habló sobre la fe en Uruguay
El papa León XIV hizo referencia a la gesta histórica de 1825 y destacó el vínculo entre la historia del país y la fe. En su mensaje, afirmó que “la historia de los pueblos no se comprende del todo cuando se prescinde de Dios”.
El Pontífice también recordó la importancia de la Virgen de los Treinta y Tres en la historia uruguaya y destacó el valor de las tradiciones religiosas. Su reflexión estuvo centrada en la relación entre la fe, la identidad de los pueblos y los acontecimientos que marcaron su historia.