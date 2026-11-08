SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
8 de noviembre 2026 - 11:01

Papa León XIV EN VIVO: cierre de la visita a Uruguay, arribo a la Argentina, últimas noticias y novedades

El papa León XIV cerrará hoy las actividades en Uruguay y viajará a la Argentina.

El papa León XIV cerrará hoy las actividades en Uruguay y viajará a la Argentina.

Por

El Sumo Pontífice sigue con una jornada intensa en Uruguay. Luego de la misa en Parque París Londres, Paysandú, siguió con un encuentro en un barrio humilde de Montevideo, una charla en la UCA local. Cerrará con actividades en el pueblo de Florida, donde rezará a la Virgen de los Treinta y Tres, y de ahí viajará a la Argentina.

El papa León XIV arribará este domingo a la Argentina. En el marco de su gira por Sudamérica, el viernes pasado llegó a Uruguay y viajará hacia Buenos Aires, para continuar con su recorrido. El Sumo Pontífice completó la primera de sus jornadas en el país vecino, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y encabezó una serie de actividades oficiales en Montevideo. El viaje por la región tiene como destino final Perú, y representó la primera visita de un pontífice al país en 38 años.

León XIV encabezó este sábado su primera misa en Uruguay, con un mensaje centrado en la unidad, la construcción de puentes y el arraigo en Cristo. La celebración se realizó en un parque de las afueras de Paysandú, ante unos 40.000 fieles que se acercaron para presenciar la ceremonia y recibieron al pontífice con emoción. “Esta es la primera misa de mi visita que celebro en tierra uruguaya, gracias por estar aquí”, expresó al comenzar. Una vez finalizadas sus actividades en Uruguay, León XIV partirá rumbo a Buenos Aires. El vuelo está previsto para las 15:30 y su llegada al Aeroparque Jorge Newbery se estima para las 16:30, cuando comenzará la etapa argentina de su gira, con actividades oficiales y encuentros con autoridades nacionales.

En su homilía, el Papa llamó a construir puentes y a no dejarse arrastrar por doctrinas extrañas. También destacó el valor del mate como símbolo rioplatense de unidad, una tradición que, según planteó, “nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar lazos que nos unen y nos hermanan”. Luego fue hasta el barrio humilde Casavalle de Montevideo, donde participó de un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. "No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver", sostuvo ante las cerca de 12.000 personas que participaron del encuentro.

Durante su visita de este sábado a la Universidad Católica del Uruguay (UCU), en Montevideo, advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y la deshumanización. Es urgente entonces que nuestra educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que al algoritmo", expresó. Minuto a minuto, seguí todas las novedades y noticias en Ámbito.

León XIV recordó la gesta de 1825 y habló sobre la fe en Uruguay

Durante su &uacute;ltima misa en Florida, Uruguay, el papa Le&oacute;n XIV hizo referencia a la gesta hist&oacute;rica de 1825.

Durante su última misa en Florida, Uruguay, el papa León XIV hizo referencia a la gesta histórica de 1825.

El papa León XIV hizo referencia a la gesta histórica de 1825 y destacó el vínculo entre la historia del país y la fe. En su mensaje, afirmó que “la historia de los pueblos no se comprende del todo cuando se prescinde de Dios”.

El Pontífice también recordó la importancia de la Virgen de los Treinta y Tres en la historia uruguaya y destacó el valor de las tradiciones religiosas. Su reflexión estuvo centrada en la relación entre la fe, la identidad de los pueblos y los acontecimientos que marcaron su historia.

León XIV en Uruguay: “Vengo como peregrino para compartir la fe”

Durante su última misa en Uruguay, el papa León XIV expresó su alegría por la visita y destacó la devoción del pueblo uruguayo hacia la Virgen María. “Vengo como peregrino para compartir la fe y el cariño con el que este pueblo ha admirado durante generaciones a la madre de Dios”, manifestó.

Además, envió un mensaje a los fieles y los encomendó a la protección de María. También reflexionó sobre la importancia de transmitir la fe a las nuevas generaciones y recordó las enseñanzas de Jesús: “La semilla puede crecer sin que el sembrador sepa cómo”.

La última misa del Papa en Uruguay ante una multitud de fieles

Le&oacute;n XIV comenz&oacute; su &uacute;ltima misa en Uruguay ante una multitud de fieles.

León XIV comenzó su última misa en Uruguay ante una multitud de fieles.

León XIV comenzó su última misa en Uruguay

Comenz&oacute; la ultima misa en Uruguay.&nbsp;

Comenzó la ultima misa en Uruguay.

El papa León XIV inició la última celebración religiosa de su visita a Uruguay en la ciudad de Florida, ante una multitud de fieles que se congregó en la plaza de la Catedral Basílica, sede del Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales.

El Pontífice se acercó al altar para dar comienzo a la misa, en una jornada marcada por la emoción y la presencia de cientos de personas que llegaron para acompañarlo en su despedida del país.

El papa reza ante la Virgen de los Treinta y Tres Orientales

Le&oacute;n XIV reza ante la Virgen de los Treinta y Tres Orientales en Florida.

León XIV reza ante la Virgen de los Treinta y Tres Orientales en Florida.

León XIV llegó al Santuario de Florida

Le&oacute;n XIV lleg&oacute; al Santuario de Florida para celebrar su &uacute;ltima misa en Uruguay

León XIV llegó al Santuario de Florida para celebrar su última misa en Uruguay

El papa León XIV ya llegó al Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, en Florida, donde celebrará la última misa de su visita a Uruguay. Tras recorrer las calles de la ciudad a bordo del papamóvil y saludar a cientos de fieles, ingresó a la Catedral Basílica, se arrodilló frente al altar y permaneció unos momentos en oración.

A las 10:30, el Pontífice encabezará la celebración religiosa. Luego, partirá rumbo a la Argentina, donde su llegada a Buenos Aires está prevista para las 16:30 de este domingo.

León XIV cierra su visita a Uruguay con una misa en Florida

El papa León XIV llegó a Florida para celebrar la última misa de su visita apostólica a Uruguay, antes de continuar su gira por Sudamérica rumbo a la Argentina.

La ceremonia se realiza en la plaza frente a la Catedral Basílica, sede del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Se esperaba la presencia de más de 40.000 fieles para acompañar al Pontífice.

Con esta celebración, León XIV pone fin a una intensa agenda en Uruguay, que incluyó actividades en Montevideo, Paysandú, Canelones y encuentros con miles de personas.

León XIV sorprendió a los fieles uruguayos con una visita a Juanicó

Le&oacute;n XIV hizo una parada en Juanic&oacute; y bendijo a los presentes.

León XIV hizo una parada en Juanicó y bendijo a los presentes.

En una parada fuera de agenda durante su recorrida por Uruguay, el papa León XIV visitó Juanicó, en el departamento de Canelones, antes de dirigirse a la ciudad de Florida para celebrar una misa.

Durante su paso por la localidad, el Pontífice ingresó a la parroquia Santa Teresita, construida en 1931, donde recordó la devoción que compartía con su familia por la santa y expresó su emoción por estar allí.

Además, bendijo a los fieles presentes y les dejó un mensaje de fe y esperanza. Les pidió confiar en Dios tanto en los momentos felices como ante las enfermedades y las dificultades.

El Papa en la Argentina: la agenda oficial de León XIV día a día y hora a hora

El Pont&iacute;fice ratific&oacute; su itinerario por la Argentina, el cual incluir&aacute; actividades institucionales, visitas sociales y misas masivas.

El Pontífice ratificó su itinerario por la Argentina, el cual incluirá actividades institucionales, visitas sociales y misas masivas.

El Vaticano confirmó el itinerario completo que cumplirá el papa León XIV durante su visita a la Argentina, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. El pontífice encabezará actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país, con paradas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.

El paso por la Argentina formará parte de un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. Además de realizar misas multitudinarias, durante sus cuatro días en el país, León XIV se reunirá con el Presidente de la República, obispos, representantes del mundo laboral, comunidades religiosas y miembros de la sociedad civil.

Lea la nota completa

El papa León XIV se despidió de Uruguay: sus últimas actividades antes de viajar a la Argentina

En su última jornada en Uruguay, el papa León XIV comenzó sus actividades a las 10:30 con una misa en la ciudad de Florida, que se celebró en la plaza ubicada frente a la Catedral Basílica, sede del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Luego, compartió un almuerzo con los obispos en la Casa de Acogida Jesús Buen Pastor.

Por la tarde, a las 15:10, se realizó la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco. Veinte minutos después, a las 15:30, el Pontífice partió en avión rumbo a Buenos Aires para continuar su visita apostólica por la Argentina.

León XIV pidió no ser indiferentes a la inseguridad y pidió un trabajo entre Iglesia, Estado y sociedad

En el barrio humilde de Casavalle, ubicado en Montevideo, León XIV decidió hablar de la inseguridad y pidió este sábado no ser indiferentes a un problema que afecta al gran parte de la sociedad. "Un hijo de este país no debería irse a dormir sin comer debido a la inseguridad que reina en las calles", pidió. En particular, reclamó una articulación entre Iglesia, Estado y sociedad civil.

"En numerosos casos de inseguridad la violencia afecta nuestros barrios y vidas de nuestros seres queridos", señaló León XIV. El tema no fue elegido al azar. Casavalle es un barrio donde la inseguridad es un problema cotidiano. Allí la Iglesia Católica tiene un trabajo territorial que incluye la construcción de viviendas sociales. Antes recorrió el lugar y pidió "que estas viviendas sean para sus familias más que un techo, un verdadero hogar. Sintiendo siempre la cercanía y el amor de dios".

Para enfrentar la inseguridad insistió con no ser indiferentes. "Necesitamos seguir apostando por la cercanía caritativa del buen samaritano. Que al advertir de la violencia ajena no fue indiferente. No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene medios para alimentar a sus hijos o no puede ir a la escuela por la inseguridad", dijo.

Lea la nota completa

León XIV advirtió sobre la inteligencia artificial y la deshumanización: "La persona antes que el algoritmo"

El Papa visit&oacute; la Universidad Cat&oacute;lica del Uruguay este s&aacute;bado y habl&oacute; sobre tecnolog&iacute;a y educaci&oacute;n.&nbsp;

El Papa visitó la Universidad Católica del Uruguay este sábado y habló sobre tecnología y educación.

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y la deshumanización durante su visita de este sábado a la Universidad Católica del Uruguay (UCU), en Montevideo; ante autoridades académicas, docentes y estudiantes, el pontífice reclamó que la educación promueva un uso responsable de las nuevas tecnologías y coloque a las personas por encima de los algoritmos.

"Es urgente entonces que nuestra educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que al algoritmo", expresó el papa, quien también destacó la importancia de desarrollar el pensamiento crítico y cuestionó la acumulación de información sin reflexión ni conocimiento del contexto.

Lea la nota completa

Hoy es el día: el papa León XIV arriba a la Argentina, en medio de un gran operativo especial

El Papa llegará este domingo a la Argentina, proveniente de Uruguay, su primera parada en la gira por Sudamérica que culminará en Perú. El Pontífice arribará al aeropuerto Jorge Newbery (Aeroparque) alrededor de las 16:30, en un avión de Aerolíneas Argentinas.

En tanto, ya comenzaron los operativos de seguridad en Aeroparque y la zona aledaña, para el traslado de León a su primera actividad en el país, que será el encuentro con el presidente Javier Milei, funcionarios y autoridades de la Iglesia local.

Te puede interesar

Otras noticias