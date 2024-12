Lula da Silva recibió el alta y vuelve a su casa en San Pablo

Roberto Kalil, jefe médico que lideró el procedimiento de intervención y cuidado del mandatario, aclaró que el líder podrá retomar sus actividades normales como presidente, pero que tendrá que trabajar moderadamente al menos por los próximos 60 días y que tendrá totalmente restringidas las actividades físicas.

"Quiero agradecer a Dios, que me ha cuidado de manera muy generosa. Me cuidó cuando tuve cáncer en 2012. Me cuidó cuando estuve sobrevolando México durante 5 horas, un momento delicado. Y Dios fue muy generoso al cuidarme cuando me caí en el baño", dijo Lula a través de un posteo que compartió en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Embed Quero fazer um agradecimento a Deus, que tem tomado conta de mim de forma muito generosa. Cuidou de mim quando eu tive um câncer em 2012. Cuidou de mim quando eu fiquei sobrevoando o México durante 5 horas, um momento delicado. E Deus foi muito generoso ao cuidar de mim quando eu… — Lula (@LulaOficial) December 15, 2024

Los doctores agregaron que los viajes internacionales estaban fuera de discusión hasta nuevo aviso, pero que el mandatario podría viajar a la capital del país, Brasilia, si todo sale bien en su examen médico.

En este fin de semana Lula ya había dado señales de mejora cuando publicó en sus redes s un video para agradecer el apoyo tras las dos intervenciones quirúrgicas. "¡Soy firme y fuerte!", escribió el mandatario, en una filmación en la que se lo veía caminando y sonriendo.