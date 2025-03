Cuánto dinero podrán recibir los astronautas de las NASA tras quedar varados nueve meses en el espacio

Para la mayoría de las personas, pasar un minuto en el espacio sería impensable, incluso si se ofreciera un millón de dólares. Entonces, surge la pregunta de cuánto recibirán estos astronautas por su extensa misión y si tendrán un pago adicional por las horas extra.

Astronautas varados NASA .png Los astronautas de la NASA se encontraban realizando un vuelo de prueba. NASA

La NASA dejó claro que la respuesta es no. En un comunicado oficial, la agencia espacial explicó: "Cuando los astronautas de la NASA están a bordo de la Estación Espacial Internacional, reciben un salario regular de 40 horas semanales. No reciben pago por horas extras ni por vacaciones o fines de semana".

Según Fortune, el salario anual de los astronautas de la NASA es de 152.258 dólares, basado en las tasas salariales de 2024 (aún sin ajustes actualizados).

Un portavoz de la NASA, en diálogo con Fortune, ratificó que los astronautas trabajan 40 horas semanales, sin compensación extra por feriados o fines de semana, pese a que prácticamente trabajan todos los días.

Además, reciben una compensación adicional por cada día en el espacio. No obstante, como se trata de una misión de larga duración, esta suma asciende a solo 5 dólares diarios, lo que equivale a 1.430 dólares por los 286 días que estuvieron en el espacio.

"Cuando los astronautas de la NASA están a bordo de la Estación Espacial Internacional, reciben salarios regulares de 40 horas semanales", indicó la agencia en su declaración a Fortune. "Durante su estancia en el espacio, los astronautas de la NASA tienen órdenes de viaje oficiales como empleados federales, por lo que se les proporciona transporte, alojamiento y comidas".

La NASA también señala que a los astronautas se les otorga un permiso de viaje temporal (TDY) de larga duración y un monto adicional para gastos imprevistos, ajustado según las regulaciones federales.

Según la revista PEOPLE, los astronautas se encuentran en el nivel salarial 12-13 del Sistema General (GS). De acuerdo con FederalPay.org, "este grado se otorga a científicos de alto nivel con títulos o formación avanzada. Los astronautas tienen doctorados y mucha formación especializada, por lo que califican para uno de estos dos grados".

Cómo vivieron la experiencia de estar nueve meses en el espacio

Tanto Wilmore como Williams estaban conscientes de que su misión podía extenderse, ya que es un riesgo inherente a los viajes espaciales. Ambos desmintieron las versiones que sugerían que habían sido abandonados en el espacio.

"Esa ha sido la retórica. Esa ha sido la narrativa desde el primer día: varados, abandonados, atrapados, y lo entiendo. Ambos lo entendemos", declaró Wilmore en una entrevista con CNN. "Pero, repito, ese no es el propósito de nuestro programa de vuelos espaciales tripulados. No nos sentimos abandonados, no nos sentimos atrapados, no nos sentimos varados".