Francia afronta una nueva jornada de protestas: ya hay 135 detenidos en medio de un fuerte operativo policial

El gobierno desplegó un dispositivo con drones, autos blindados y más, contra disturbios. Autoridades adelantaron que "serían intransigentes" mientras estudiantes piden por la contratación masiva de profesores y mejoras edilicias.

Una nueva marcha masiva comenzó este sábado en distintas ciudades de Francia , como parte de otra jornada de movilización contra la gestión de Emmanuel Macron. Tras los incidentes del sábado pasado, el gobierno francés desplegó un gran operativo con más de 70.000 agentes de seguridad para la jornada de hoy. En las primeras horas de las manifestaciones, se registraron unos primeros 135 detenidos.

La marcha cuenta con una importante convocatoria de distintos sectores sociales, luego de lo que fue la primera manifestación el pasado sábado 17 de octubre que contó con la participación de sindicatos y grupos como los " chalecos amarillos ".

El dispositivo desplegado por Macron incluye unidades de élite de la policía, efectivos de la Gendarmería Nacional , soldados de la misión de vigilancia Sentinelle , vehículos blindados, helicópteros y drones en las principales zonas céntricas. Mientras tanto, comercios y museos cerraron para evitar saqueos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez , aseguró en las últimas horas que se registraron unas primeras 135 personas detenidas y que "las instrucciones para mantener la firmeza siguen siendo las mismas", citó el medio Le Monde. El funcionario había detallado que " serían intransigentes" al momento de tratar los puntos de conflicto.

Además, aseguró que se llevaron a cabo numerosos controles y registros en todas las principales ciudades y redes de carreteras , incluyendo más de 1.000 en la región de París. En ese sentido, anunció que se incautaron bolas de petanca, perdigones de plomo, morteros de fuegos artificiales o "armas de airsoft" .

"Las instrucciones para mantener la firmeza siguen siendo las mismas", indicó el ministerio del Interior tras el despliegue de 70.000 agentes de seguridad.

Por otro lado, a las afuera de París, una movilización que partió desde la Porte d'Italie cuenta con representantes estudiantiles de secundarios y universidades. Desde allí, alumnos recalcaron al medio local sus demandas, entre ellas "la contratación masiva de profesores con plazas fijas, un estatus adecuado para los AESH [asistentes para estudiantes con discapacidad] y un plan nacional de renovación de edificios".

Las medidas de seguridad adoptadas por la gestión buscan prevenir nuevos episodios de violencia tras las protestas del sábado pasado, en las que cerca de 3.000 locales comerciales resultaron dañados o saqueados en todo el país.

Las medidas de seguridad adoptadas buscan prevenir nuevos episodios de violencia tras las protestas del sábado pasado. Le Monde

Es en este contexto que los principales museos nacionales decidieron no abrir sus puertas, entre ellos el Museo del Louvre, el Museo de Orsay, el Grand Palais, el Petit Palais, entre otros. En términos de transporte, también se dispuso el cierre preventivo de 24 estaciones de subterráneo, entre las que se encuentran Charles de Gaulle - Étoile, Concorde, Champs-Élysées - Clémenceau, Odéon y Saint-Germain-des-Prés.

El antecedente del 17 de octubre: saqueos, enfrentamientos y al menos 400 detenidos

Una primera movilización se registró el sábado pasado, con la presencia de estudiantes, sindicatos y "chalecos amarillos". En esa ocasión, el Ministerio del Interior francés informó sobre al menos 400 detenidos, tras una primera cifra de 272. Los incidentes se registraron en París, Marsella, Rennes, Toulouse y Angers.

La policía lanzó gases lacrimógenos y se enfrentó con manifestantes mientras algunos hechos derivaron en el saqueo de casas de lujo como Luis Vuitton y Hermès. Además, Le Monde informó que la convocatoria alcanzó entre los 550.000 y 800.000 de personas. "Estas acciones incluyen intentos de saqueo, enfrentamientos con las fuerzas del orden, incendios provocados en mobiliario urbano y ataques contra centros de poder y medios de comunicación", afirmaron desde la cartera a Reuters.

Los primeros testimonios indicaron: "Nos acorralan así y provocan esta situación, lo que da lugar a toda esta violencia. Ojalá pudiéramos manifestarnos pacíficamente; la situación en Francia es grave y no somos los izquierdistas subversivos que retratan en la televisión".