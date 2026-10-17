Más de 200 detenidos en Francia en medio de protestas masivas con los Chalecos Amarillos, sindicatos y estudiantes

La movilización coincide con el último tramo de la gestión Macron y se intensificó tras el descontento estudiantil. "No somos los subversivos que retratan en la televisión", aseguraron los primeros testimonios.

La convocatoria coincide con la etapa final del mandato del presidente Emmanuel Macron, en un contexto de fragmentación política y polarización electoral.

Las calles de Francia enfrentan una jornada masiva de disturbios y protestas durante este sábado. A los reclamos estudiantiles se sumaron nuevos movimientos sociales como los ya conocidos Chalecos Amarillos y sindicatos, en rechazo al alza de precios y el deterioro del modelo social. De momento, se registraron enfrentamientos con la policía y más de 200 detenciones.

Las protestas comenzaron hace unas semanas a partir de quejas estudiantiles por falta de presupuestos en los liceos, que incluye una escasez de profesores, y estado de las instalaciones. Estos reclamos derivaron en una demanda nacional contra la desigualdad, el bajo gasto público y las condiciones del sistema educativo .

Durante las primeras horas de este sábado, el Ministerio del Interior francés informó sobre cerca de 272 detenidos , tras incidentes violentos en París, Marsella, Rennes, Toulouse y Angers . "Estas acciones incluyen intentos de saqueo, enfrentamientos con las fuerzas del orden, incendios provocados en mobiliario urbano y ataques contra centros de poder y medios de comunicación", afirmaron desde la cartera a Reuters.

La convocatoria coincide con la etapa final del mandato del presidente Emmanuel Macron , en un contexto de fragmentación política y polarización electoral.

Durante el comienzo de las marchas de este sábado, las calles francesas fueron testigos de los primeros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El medio local Le Monde afirmó que la movilización partió desde la Plaza de la República, en París, y que se registraron disturbios en varios distritos como Lyon, Burdeos y Toulouse.

Los primeros testimonios indicaron: "Nos acorralan así y provocan esta situación, lo que da lugar a toda esta violencia. Ojalá pudiéramos manifestarnos pacíficamente; la situación en Francia es grave y no somos los izquierdistas subversivos que retratan en la televisión".

"Nos acorralan así y provocan esta situación, lo que da lugar a toda esta violencia. Ojalá pudiéramos manifestarnos pacíficamente", indicó uno de los primeros testimonios. F24

Un miembro de los Chalecos Amarillos por su parte, aseguró que buscaba "todos los compañeros" que se perdieron entre la multitud mientras que algunos del grupo sufrieron detenciones y hasta la confiscación de su casco de construcción.

Por su lado, una estudiante de 22 años de un profesorado de inglés manifestó: "Hoy estoy acá por el insoportable costo de vida, la inflación, las becas estudiantiles (pertenece al grupo de menores ingresos) y las ayudas a la vivienda congeladas. Ninguna lucha es más importante que otra: estamos en una situación de emergencia".

El primer ministro Sébastien Lecornu afirmó este jueves que las autoridades temían disturbios durante las protestas a la par de que el Gobierno acusó al partido La Francia Insumisa de impulsar las movilizaciones, una acusación que la propia fuerza rechazó. “Este es un momento de cansancio en el país”, declaró Lecornu. “Estamos en un ambiente de crisis permanente: guerras, inflación y problemas relacionados con el poder adquisitivo”.

El Gobierno acusó al partido La Francia Insumisa de impulsar las movilizaciones, una acusación que la propia fuerza rechazó. El País

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron pidió el viernes “calma y respeto” ante las convocatorias: “Hay un derecho constitucional a manifestarse y a expresarse, y se respeta plenamente”, afirmó y detalló que ese derecho debe ejercerse con respeto hacia las personas y los bienes, “sin insultar ni romper”.



Lecornu afirmó que las protestas que atraviesa el país figuran entre las más violentas de las últimas décadas y señaló que más de 900 policías resultaron heridos desde el inicio de las movilizaciones. El prefecto de Policía de París, Patrice Faure, prohibió las manifestaciones en varios puntos estratégicos de la capital para este sábado. Las restricciones abarcan los alrededores del Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa; Matignon, residencia oficial del primer ministro; y la avenida de los Campos Elíseos. La medida regirá entre las 07:00 y las 22:00 hora local.

Continúan las protestas estudiantiles en Francia: reclaman más inversión y denuncian que el gobierno no los escucha

Las protestas estudiantiles volvieron a sacudir Francia este martes, con una nueva jornada de movilizaciones y bloqueos de establecimientos educativos en reclamo de mayores inversiones, mejores condiciones de enseñanza y respuestas concretas del gobierno de Emmanuel Macron.

Las organizaciones que encabezan las manifestaciones consideran insuficientes las medidas anunciadas por las autoridades y sostienen que sus principales demandas continúan sin resolverse. En ese contexto, la activista ambiental sueca Greta Thunberg se sumó a una de las concentraciones para expresar su respaldo a los jóvenes.

La convocatoria se produjo durante una semana considerada decisiva por los organizadores, debido a la proximidad de las vacaciones escolares de otoño, que se extenderán durante 15 días. Además, las movilizaciones podrían confluir con las protestas previstas para el sábado contra el aumento del costo de vida.

En París, agrupaciones estudiantiles, sindicatos y organizaciones universitarias convocaron a una marcha hacia la zona de Los Inválidos, ubicada cerca de las oficinas del primer ministro, Sébastien Lecornu, y del Ministerio de Educación.