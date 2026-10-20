Qué hay que saber sobre las elecciones de medio término de EEUU 2026

El proceso abarca los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio de los 100 asientos del Senado y las gobernaciones de 39 de los 50 estados. Los demócratas necesitan cuatro bancas en ambos sectores para equiparar su presencia.

EEUU vivirá las elecciones de medio término el próximo 3 de noviembre y se espera la participación de más de 100 millones de votantes.

EEUU vivirá las elecciones de medio término el próximo 3 de noviembre y se espera la participación de más de 100 millones de votantes. El proceso, que definirá el control del Congreso y pondrá a prueba la gestión del presidente Donald Trump, conlleva una serie de detalles sobre cómo se distribuirán los escaños según las las cámaras.

El proceso abarca los 435 escaños de la Cámara de Representantes , un tercio de los 100 asientos del Senado y las gobernaciones de 39 de los 50 estados.

Las elecciones de mitad de término se celebran dos años después de las presidenciales , en el punto medio del mandato de cuatro años, según la organización apartidista US Vote Foundation.

Para este año, el calendario electoral se divide en dos etapas: las primarias, que comenzaron en marzo y se extendieron hasta mediados de septiembre con fechas propias en cada estado, y la elección general, fijada el mismo día en todo el territorio nacional.

La fecha del 3 de noviembre responde a la ley Electoral de 1845, que estableció el primer martes posterior al primer lunes de noviembre como jornada de votación federal. Por otro lado, cada estado administra de forma independiente sus plazos de inscripción de votantes, voto anticipado y voto por correo.

En los comicios de mitad de término de 2022, la participación alcanzó el 52,2% del padrón, una cifra inferior a la registrada en citas anteriores, según datos de esa organización.

En los comicios de mitad de término de 2022, la participación alcanzó el 52,2% del padrón, una cifra inferior a la registrada en citas anteriores.

La carrera electoral más costosa de los últimos años y la candidatura demócrata

La campaña de medio término de 2026 se perfila como la más costosa jamás registrada, tras una recaudación de más de u$s15.000 millones para influir en el resultado. Solo en avisos políticos ya emitidos, el gasto superó los u$s3.800 millones hasta el 12 de octubre, de acuerdo con la firma de seguimiento AdImpact. Por su parte, las contiendas senatoriales de Texas, Ohio y Míchigan concentran los mayores desembolsos.

Un dato estructural refuerza la posición republicana a nivel subnacional: ese partido controla el 55% de los escaños legislativos estatales en todo el país, frente al 43,8% de los demócratas, según Ballotpedia. Si llega a ganar la Cámara, el representante demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York, se convertiría en el primer afroamericano en ocupar la presidencia de ese cuerpo.

En cambio, un triunfo republicano mantendría al actual presidente de la Cámara, Mike Johnson, o a quien lo desafíe, con una agenda centrada en recortes fiscales adicionales, aumentos de gasto militar y reducciones más profundas en programas sociales, en continuidad con la ley “One Big Beautiful Bill” de Trump de 2025.

Si llega a ganar la Cámara, el representante demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York, se convertiría en el primer afroamericano en ocupar la presidencia de ese cuerpo.

El conteo de resultados podrían demorar días o semanas en distritos clave

El conteo de votos dependerá del procesamiento de boletas. California, con tres distritos considerados competitivos por el Cook Political Report, enfrenta el problema de millones de boletas por correo que se entregan el mismo día de la elección y requieren verificación de firma y sobre.

El estado destinó u$s40 millones a acelerar su conteo este año, parte de los cuales se invirtieron en campañas de educación para que los votantes envíen sus boletas antes del día de la elección. Las carreras más vigiladas se libran en Nueva York, Pensilvania y Nebraska.

Entre las contiendas por la Cámara que concentran mayor atención figura la del republicano Mike Lawler, quien busca la reelección en un distrito de Nueva York que la candidata demócrata Kamala Harris ganó en la presidencial de 2024.

También se observa un escaño abierto en un distrito pendular de Nebraska, donde agricultores y camioneros enfrentan un fuerte encarecimiento del combustible derivado del conflicto con Irán. Los demócratas aspiran además a arrebatar dos bancas en Pensilvania y una en Nueva Jersey.

Sobre todas estas contiendas planea la incógnita de si Trump intentará intervenir en el proceso electoral, administrado por cada estado de forma independiente. Desde 2020, el mandatario insistió en la existencia de fraude generalizado sin presentar pruebas. Funcionarios electorales estatales y demócratas en el Congreso prepararon estrategias legales ante posibles maniobras de la administración federal.