Elon Musk apuesta por Donald Trump y se convierte en el mayor donante de las elecciones legislativas de EEUU

En la recta final de las elecciones de medio término, Musk se convirtió en el principal impulsor del partido republicano. Los comicios tendrán lugar el próximo 3 de noviembre.

El CEO de Tesla, SpaceX y otras empresas, Elon Musk , se convirtió en el mayor donante del partido republicano con más de u$s276 millones destinados a la campaña electoral para las elecciones de medio término.

Los datos fueron confirmados por el portavoz del principal grupo político de Musk, America PAC y se dieron conocer a tres días de una fecha límite clave para la divulgación de información sobre los financiamientos de campaña. Cabe destacar que los comicios se llevarán adelante los comicios el próximo 3 de noviembre de este año.

Al observar el desglose, se observa que Musk destinó u$s158 millones de sus últimas donaciones políticas al Senate Leadership Fund, el principal comité independiente de campaña republicano en las elecciones al Senado, según informó un portavoz de America PAC. El grupo concentra actualmente una parte importante de sus recursos en la contienda por un escaño en Texas , un estado clave para los intereses empresariales del magnate.

La cifra contempla los aportes realizados por Musk desde julio y fue publicada inicialmente por The New York Times. El empresario, considerado la persona más rica del mundo, había donado cerca de u$s300 millones durante la campaña de 2024 para contribuir al triunfo electoral de Donald Trump.

Ese respaldo económico lo convirtió en uno de los principales blancos de las críticas demócratas, especialmente después de que regresara a Washington junto al presidente para ponerse al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental , una iniciativa orientada a reducir el gasto público.

En mayo de 2025, Musk aseguró que en adelante “reduciría considerablemente” sus desembolsos políticos. Más tarde, se distanció de Trump por su emblemática ley de impuestos y política interna. Sin embargo, el vínculo entre ambos parece haberse recompuesto: la semana pasada, el mandatario distinguió al empresario con la Medalla Nacional de la Ciencia.

Elon Musk y la disputa por el Senado en Texas

El renovado interés de Musk en Texas coincide con una contienda ajustada entre el fiscal general republicano del estado, Ken Paxton, y el congresista estatal demócrata James Talarico. Texas no elige a un demócrata para un cargo estatal desde 1994.

El Senate Leadership Fund ya invirtió más de u$s100 millones para dicha disputa. Desde el comité sostienen que el dinero destinado a Texas proviene de un fondo específico y que, por lo tanto, no reduce los recursos disponibles para otras elecciones competitivas por el Senado.

El próximo jueves vence el plazo para que las campañas y determinados comités de acción política, entre ellos America PAC, presenten ante la Comisión Federal Electoral sus informes financieros correspondientes a los últimos tres meses. Esos documentos permitirán conocer en mayor detalle el destino de los aportes políticos de Musk.