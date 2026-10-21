Rusia reanudará las conversaciones de paz con Ucrania a partir del 10 de noviembre

Así lo confirmó un asesor del Kremlin tras una reunión con el diplomático de EEUU Steve Witkoff. Destacó que "el asunto más importante" es la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto.

El mandatario ruso escuchó las nuevas posiciones e ideas acordadas por Kiev y sus aliados europeos. No obstante, esas propuestas aportaron pocos elementos útiles según el Kremlin.

Rusia retomará las conversaciones de paz con Ucrania a partir del 10 de noviembre , tras la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin y el diplomático enviado por Donald Trump Steve Witkoff. Ambos mantuvieron un encuentro este miércoles y la propuesta que manejaron contempla la creación de un sistema de seguridad entre ambos países, con mediación de EEUU .

Según el funcionario ruso, Witkoff consideró que la iniciativa será recibida favorablemente por Trump . Sin embargo, todavía no se informó de un acuerdo definitivo entre las partes para concretar la fecha ni de los detalles de una eventual nueva ronda de conversaciones.

Durante el encuentro, Witkoff le transmitió a Putin los resultados de las consultas que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , y representantes europeos en Oslo, Noruega .

El mandatario ruso escuchó las nuevas posiciones e ideas acordadas por Kiev y sus aliados europeos. No obstante, Ushakov sostuvo que, desde la perspectiva del Kremlin, esas propuestas aportaron pocos elementos útiles para avanzar en un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Las negociaciones tripartitas no se realizan desde mediados de febrero, según informó el asesor ruso, debido al comienzo de la operación militar estadounidense en Irán.

Las negociaciones tripartitas no se realizan desde mediados de febrero, tras el comienzo de la guerra con Irán.

La posibilidad de reanudar el diálogo se produce en un escenario marcado por la continuidad de los combates y las diferencias entre Moscú, Kiev y los gobiernos europeos sobre las condiciones para alcanzar un acuerdo de paz.

Vladimir Putin propone una cumbre con Donald Trump y Xi Jinping para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, busca impulsar una reunión con sus pares de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, para negociar el fin de la guerra en términos favorables a Moscú. La iniciativa excluiría a Volodímir Zelenski y podría debatirse en noviembre, durante la cumbre de la APEC en suelo chino.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso realizar una cumbre con su par estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, para discutir una salida a la guerra en Ucrania. La iniciativa apunta a alcanzar un acuerdo que favorezca los intereses de Moscú y dejaría fuera de las conversaciones al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, según informó The Wall Street Journal (WSJ), a partir de fuentes familiarizadas con las discusiones.

La propuesta fue planteada durante una conversación telefónica entre Putin y Trump el 9 de octubre. Según el medio estadounidense, el Kremlin busca aprovechar el acercamiento con la Casa Blanca para recuperar margen de maniobra diplomático, en un contexto en el que las negociaciones para poner fin al conflicto permanecen estancadas. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que existen conversaciones sobre la posibilidad de un encuentro, aunque aclaró que todavía no hay definiciones sobre su realización ni sobre una eventual agenda.