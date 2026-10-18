Escala la guerra en Europa: Ucrania lanzó más de 1.000 drones contra Rusia e incendió instalaciones petroleras en San Petersburgo

Los ataques dejaron muertos y heridos en ambos países, mientras Zelenskyy acusó a Moscú de incumplir la tregua energética anunciada por Trump.

La infraestructura petrolera rusa volvió a ser blanco de los ataques ucranianos en medio de la guerra.

Ucrania lanzó más de 1.000 drones contra distintas regiones de Rusia y provocó incendios en instalaciones petroleras de San Petersburgo, en una nueva escalada de la guerra. Los ataques dejaron un muerto y cinco heridos en territorio ruso, mientras que una ofensiva de Moscú contra Zaporiyia, en el sur ucraniano, causó otra víctima fatal y daños materiales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio se produjo en medio de las tensiones entre Kiev y Washington por los bombardeos contra la infraestructura energética rusa. El presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado días atrás un acuerdo de alto el fuego energético entre ambos países, pero los ataques continuaron en los dos territorios.

Los bombardeos ucranianos alcanzaron la Terminal Petrolera de Petersburgo y el depósito de petróleo de Ruchi, donde se registraron incendios. El gobernador local, Alexander Beglov, informó que una persona murió y otras cinco resultaron heridas como consecuencia de los ataques.

También fueron afectados un centro logístico perteneciente al minorista ruso Ozon y un centro de datos de VK, una de las principales compañías tecnológicas del país. Ambas empresas confirmaron que sus instalaciones habían sido alcanzadas.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas derribaron 1.015 drones ucranianos sobre 15 regiones del país, además de la península de Crimea, anexionada por Moscú, y el mar Negro.

San Petersburgo concentra instalaciones estratégicas para la exportación de petróleo de Rusia. X: @nachomdeo

La ofensiva se convirtió en uno de los mayores ataques aéreos ucranianos contra territorio ruso. La infraestructura petrolera volvió a quedar en el centro de las operaciones, en un contexto en el que Kiev mantiene sus acciones contra instalaciones vinculadas con la producción y exportación de hidrocarburos.

Rusia atacó Zaporiyia y dejó víctimas civiles

Mientras se registraban los incendios en San Petersburgo, Rusia lanzó dos ataques contra Zaporiyia, una ciudad del sur de Ucrania. Una mujer murió y al menos otras dos personas resultaron heridas, entre ellas una niña de seis años, según informaron funcionarios locales.

El jefe de la Administración Militar Regional, Mykhailo Semikin, indicó que los bombardeos dañaron dos edificios de departamentos, 18 automóviles y una institución educativa.

Los ataques volvieron a poner en evidencia el impacto de la guerra sobre las zonas urbanas y la población civil. Ambos países mantienen ofensivas contra objetivos estratégicos, mientras las negociaciones para reducir los ataques contra instalaciones energéticas no lograron frenar las operaciones militares.

Zelenski denunció nuevos ataques contra la energía

El 11 de octubre, Trump anunció que Rusia y Ucrania habían acordado un “alto el fuego energético”, aunque no brindó detalles sobre sus condiciones. Pese a esa declaración, Kiev denunció que Moscú continuó atacando instalaciones energéticas ucranianas. El jueves, Ucrania confirmó que había retomado sus ataques contra el petróleo ruso después de una pausa de tres días.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cuestionó los bombardeos rusos y sostuvo que Moscú no estaba respondiendo de manera recíproca a los esfuerzos para reducir las hostilidades. En una publicación en X, afirmó que, durante la semana posterior al anuncio de Trump, Rusia había atacado 76 veces los sectores energético, petrolero y gasífero de Ucrania.

Volodimir Zelenski denunció que Moscú continuó atacando instalaciones energéticas pese al anuncio de una tregua. F24

Además, señaló que durante la noche anterior habían sido alcanzadas instalaciones energéticas en cuatro regiones y que decenas de miles de familias continuaban sin electricidad. Según Zelenskyy, la ofensiva rusa buscaba provocar un apagón.

“Estados Unidos debería ver que Rusia no está tomando ninguna medida recíproca en respuesta al alivio de sanciones o a los acuerdos. Por el contrario, toman cada señal de una oportunidad para ganar dinero como prueba de que su apuesta por la guerra está dando resultados y pueden seguir luchando”, escribió.

El mandatario también insistió en que la continuidad del conflicto responde a la invasión rusa y no a la defensa ucraniana: “Es Rusia la que debe enfrentar presión para que la paz tenga una oportunidad. Gracias a todos los que entienden esto y ayudan”, expresó.