Donald Trump levantó sanciones contra Rusia por "interés nacional" y aumenta la tensión con Volodímir Zelenski

El republicano se echó para atrás con una ley aprobada en el Congreso de EEUU en septiembre. Ucrania sentenció la medida como "lamentable" y aseguró que esto solo "alivia la presión sobre el agresor".

El presidente de EEUU Donald Trump bloqueó una serie de sanciones contra Rusia dos días antes de que entraran en vigor por considerarlas "de interés nacional", en medio de una creciente disputa con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski . Las medidas habían sido aprobadas por el Congreso de EEUU y promulgadas por el republicano en septiembre.

El estadounidense emitió una orden ejecutiva el viernes por la noche donde afirmó que la suspensión de algunas sanciones era de "interés nacional" para Washington , lo que provocó una fuerte reacción de los legisladores estadounidenses. Por su parte, Zelenski declaró que era lamentable que EEUU decidiera "ignorar por completo" las sanciones .

La relacion entre Washington y Kiev se deterioró después de que EEUU alcanzara un acuerdo para importar diésel ruso . Posteriormente, Ucrania acusó al gobierno de Trump de retirar un apoyo militar clave.

La nueva ley de sanciones estadounidense apuntaba a la economía rusa , con la posibilidad de que Trump impusiera aranceles de hasta el 100% a las importaciones procedentes de los cinco principales compradores de petróleo y gas rusos , entre los que destacan China e India.

Archivo. Las relaciones entre Washington y Kiev se deterioraron después de que EEUU alcanzara un acuerdo para importar diésel ruso.

También incluía sanciones contra altos cargos rusos, incluido Putin, así como contra instituciones financieras rusas y la denominada "flota en la sombra" de Moscú, compuesta por buques utilizados para eludir los embargos existentes. Muchas de estas disposiciones fueron ahora suprimidas por Trump.

1/4 The suspension of some of the provisions of the Graham Act marks an important and truly historic moment.



The legislation underwent fundamental and deeply negative changes following Senator Graham’s death. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 17, 2026

El enviado ruso Kirill Dmitriev calificó la exención como "un momento importante y verdaderamente histórico". En una publicación en X, afirmó que las sanciones habrían infligido "graves daños" principalmente a EEUU y al mercado global, y que la cooperación económica beneficia a ambas naciones.

Durante esta mañana, Zelenski criticó la anulación de estas sanciones, al declarar que "un apagón de sanciones de EEUU solo alienta a Rusia a seguir atacando" a la vez que denunció una última ofensiva de Moscú a 15 instalaciones críticas de generación y transmisión de energía. El ataque fue descripto como uno de los "mayores al sector energético de Ucrania".

"Rusia está intentando causar un apagón en Ucrania, justo antes del invierno, intentando dejar a millones sin electricidad ni calefacción. Se necesita presión para detener esto. Un apagón de sanciones de EEUU, que alivia la presión sobre el agresor, recompensas financieras para Putin: todo esto solo lo alienta a seguir atacando. No debemos ceder terreno. Debemos seguir intentando poner fin a la guerra", aseveró.

Yesterday, the Russians carried out one of their largest attacks on Ukraine’s energy sector – more than 15 critical power generation and transmission facilities were targeted across different regions of Ukraine. Restoration work is ongoing, with all necessary services and all… pic.twitter.com/nEhkkjxwXa — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) October 17, 2026

Ucrania denunció que SpaceX restringió Starlink y afectó sus operaciones militares en medio de los ataques rusos

SpaceX restringió el funcionamiento de algunos servicios de Starlink utilizados por las fuerzas militares de Ucrania, una medida que interrumpió misiones de combate y generó complicaciones operativas en el frente. Según las autoridades ucranianas, los terminales de uso militar pierden la conexión cuando los vehículos que los transportan superan los 160 kilómetros por hora.

Serhi Beskrestnov, asesor presidencial ucraniano, denunció que las fuerzas de defensa no habían recibido una advertencia previa sobre la restricción: “Nuestras fuerzas de defensa no recibieron ningún aviso sobre esta limitación, lo que provocó la interrupción de varias misiones”, escribió el miércoles en Telegram.

Una fuente del 7.º Cuerpo de Reacción Rápida, desplegado en el frente sudeste, confirmó que hubo alteraciones en las operaciones vinculadas con el servicio. Además, una fuente militar consultada por CNN advirtió que las complicaciones eran considerables y que las zonas más afectadas serían el frente y los territorios ocupados.