Trans, migrantes y presos: el adiós al papa Francisco en la basílica Santa María la Mayor

Grupos diversos despidieron al papa Francisco en su sepulcro. Destacaron que él no los juzgó nunca y eligieron acompañarlo en un último adiós.

La noticia fue anunciada por la Santa Sede, que destacó que “los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios”, así como “en el corazón y en la enseñanza del Santo Padre, que eligió el nombre de Francisco para no olvidarlos nunca ”.

Francisco funeral 5.jpg La Santa Sede afirmó que “los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios”. Presidencia de la Nación

"Nadie me quería con mi diversidad”, citó el medio. Francisco la conoció viviendo en la calle y ella agregó: "El Papa no nos juzgó. Nos ayudó mucho. Hizo que un autobús nos recogiera y nos llevara al Vaticano. Él siempre estuvo disponible. Gracias a él conseguimos la vacuna. Y hoy lo siento mucho —dice, tocándose la cruz blanca que lleva al cuello—. Pero no hay por qué estar triste, porque ya descansa en paz".

“Me parece una decisión conmovedora, porque el santo padre Francisco es acogido por la Madre que tanto amó (Salus Populi Romani) y por sus amados hijos, que lo acompañarán en estos últimos pasos. Me parece algo verdaderamente hermoso", expresó Ambarus a Vatican News.

Vagabundos, presos, inmigrantes y trans despedirán a Francisco en su funeral

El próximo sábado 26 de abril, tras el funeral, un grupo de personas en situación de vulnerabilidad estará presente en las escalinatas de la Basílica de Santa María la Mayor para brindar su despedida al papa Francisco.

Se trata de cerca de cuarenta personas (entre ellas personas sin hogar, migrantes, reclusos y miembros de la comunidad trans) que, con una rosa blanca en la mano, expresarán su agradecimiento al pontífice por su cercanía y compromiso con los más excluidos.